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Киев (24533) Кривой Рог (1128) оружие (9382) прокуратура (4864)

Житель Кривого Рога по почте пересылал в Киев переделанные пистолеты. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители разоблачили канал поставки огнестрельного оружия в Киев. Житель Кривого Рога переделывал сигнальные пистолеты на огнестрельные и по почте переправлял их в столицу.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"Правоохранителями задокументированы 3 эпизода сбыта переделанного огнестрельного оружия, которые злоумышленник отправлял в Киев, через почтовые отделения, а денежные средства за оружие получал на собственную банковскую карту", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали "на горячем" во время очередного сбыта оружия.

Во время обысков у него изъяли оружие, много патронов, комплектующие и оборудование для переделки оружия, компьютерную технику, мобильный телефон и банковские карты.

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Жителя Кривого Рога обвинили в незаконном изготовлении оружия. Ему грозит от 3 до 7 лет за решеткой.

Житель Кривого Рога по почте пересылал в Киев переделанные пистолеты 01
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Топ комментарии
+8
Опять про тоже в сотый раз. Пока не примем закон об оружии и короткостволе и с правом ношения, подобное будет только наростать. Право на личную безопасность--- право конституционное! Не спать хуторяне! Не спать!
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30.09.2022 15:18
+7
ця держава не в змозі захистити своїх громадян і ще не дозволяє самому захищатися.
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30.09.2022 15:20
+7
Отож.
Про шо я й кажу, поки гандони розказують про то шо закон про зброю "неначасі" і "нам нужна разработать культуру владєнія агнєстрєлом", бандоси вже озброїлися давно. Виключно чесні нормальні люди не мають можливості себе захищати.
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30.09.2022 15:22
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Кривой Рог уже начал лендлиз. Вечером ссаныч прокомментирует в видосике.
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30.09.2022 15:10 Ответить
а тепер поштові відправлення не перевіряють???? що за дурня..
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30.09.2022 15:12 Ответить
Навіть міжнародні перевіряють вибірково, а всередині країни взагалі не перевіряють.
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30.09.2022 15:15 Ответить
відстала я від життя..останній раз років зо п'ять тому відправляла новою - то перевіряли..чи то відповідальні були..чи тому, що в них у відділенні щось вже горіло..хз
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30.09.2022 15:19 Ответить
щось в АК за 3 к гривень не вірю...від 1 к вбитих єнотів б ще подумала...
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30.09.2022 18:19 Ответить
щось зовсім не вірю..про телефон особливо
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30.09.2022 19:04 Ответить
95 тільки хлопавками й шампурами може озброюватись..
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30.09.2022 15:21 Ответить
Цікаво, з якого кварталу?
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30.09.2022 15:13 Ответить
Це вже учорашній день: скоро будуть нормальні бойові розсилати, а не треш турецький!
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30.09.2022 15:14 Ответить
Опять про тоже в сотый раз. Пока не примем закон об оружии и короткостволе и с правом ношения, подобное будет только наростать. Право на личную безопасность--- право конституционное! Не спать хуторяне! Не спать!
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30.09.2022 15:18 Ответить
ця держава не в змозі захистити своїх громадян і ще не дозволяє самому захищатися.
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30.09.2022 15:20 Ответить
Отож.
Про шо я й кажу, поки гандони розказують про то шо закон про зброю "неначасі" і "нам нужна разработать культуру владєнія агнєстрєлом", бандоси вже озброїлися давно. Виключно чесні нормальні люди не мають можливості себе захищати.
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30.09.2022 15:22 Ответить
после безоружного бегства из-под Киева из под самых обстрелов (хата через пару дней таки пострадала, а соседскую разнесло "под ноль") сам бы купил себе "чёрный ствол"...
"спасибА" вооружённым до зубов и охраняемым армиями охранников мягкоголовым зепутанам монаборщинства и их Найвэлычнившивому за защиту и оборону.... Бени-дермака и их зелёной банды клоунов-аниматоров
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30.09.2022 15:31 Ответить
нагородити ..
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30.09.2022 15:43 Ответить
Умелец. За шо его осуждать? За то, шо помогал людям приобрести засобы защиты?
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30.09.2022 16:25 Ответить
На предмет співпраці з кацапней требе перевірити, кримінал часто на кацапів працює.
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30.09.2022 16:35 Ответить
це не вогнепальну зброю робили а пристрій для відстрілу гумових набоів!!! До 2014 року теж там замовляв...на GUNforumi під патрон з гумовим набоєм 9 мм сова-9п Можна і самому переробити але то сверла треба..станок і все інше А стартові поістолети в вільному продажу Zoraki та іньші
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30.09.2022 18:39 Ответить
 
 