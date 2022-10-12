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корвет (27) государственная измена (949) ГБР (2542)

Бывший командир корвета "Луцк" Макеев воюет против Украины. Ему объявлено о подозрении в госизмене, - ГБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

ГБР сообщило о подозрении в госизмене бывшему командиру противолодочного корвета "Луцк" Сергею Макееву, который в 2014 году после оккупации Крыма перешел на сторону россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на сайт ведомства

"Капитан III ранга после захвата вооруженными формированиями РФ его части в Севастополе добровольно присягнул на верность агрессору. На сегодняшний день он командует российским противолодочным кораблем "Суздалец", который участвует в российской вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении. Бывшему военному заочно уведомлено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Бывший командир корвета Луцк Макеев воюет против Украины. Ему объявлено о подозрении в госизмене, - ГБР 01
Бывший командир корвета Луцк Макеев воюет против Украины. Ему объявлено о подозрении в госизмене, - ГБР 02

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+35
он и не переходил. Он всегда и был на той стороне. Просто глаза надо было разуть...
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30.09.2022 15:15
+16
прошло восемь лет,а оно все в майорах ходят,видно очень сильно "ценят" предателей
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30.09.2022 15:30
+12
От поц!
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30.09.2022 15:14
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От поц!
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30.09.2022 15:14 Ответить
А скоро будет ОПУЩЕННЫЙ поц)
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30.09.2022 15:17 Ответить
прошло восемь лет,а оно все в майорах ходят,видно очень сильно "ценят" предателей
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30.09.2022 15:30 Ответить
Так, а кому нравятся предатели, абсолютно - никому!
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30.09.2022 20:29 Ответить
он и не переходил. Он всегда и был на той стороне. Просто глаза надо было разуть...
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30.09.2022 15:15 Ответить
Та, кажуть, щось він підозрілий якийсь. Але це не точно.
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30.09.2022 17:10 Ответить
та ладна..8 років збирали підтвердження?? хоч би й не афішували таке позорисько..
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30.09.2022 15:15 Ответить
А шож це він нас на рашку проміняв -- за які коврижки.
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30.09.2022 15:16 Ответить
Це гени з сибірських ******. Кацапу який паспорт не дай--він залишиться кацапом. Таких вже он пів Німеччини бігає.
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30.09.2022 15:20 Ответить
Вгодований слимак. Треба розчавити
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30.09.2022 15:17 Ответить
Тільки зараз повідомили? Людина вже 8 років зраджує присягу, а наші тільки спамʼятались.
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30.09.2022 15:17 Ответить
Сподіваюсь, підозру йому повідомили двома частинами в потилицю? Інакше який сенс.
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30.09.2022 15:19 Ответить
так он же Макеев
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30.09.2022 15:19 Ответить
Вот некогда такого не было и вот опять.
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30.09.2022 15:21 Ответить
в танкісти пішов)
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30.09.2022 15:24 Ответить
Их в 2014 году перебежали к путлеру целый вагон и телега цыгана Будулая...
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30.09.2022 15:24 Ответить
Практически все они и сверхсрочники были крымчане. И срочники тоже кстати. Моряки имею в виду. Кто стоял за такими циркуляра и в мо, можно раскопать. Только поздно. Крымчане срочную ведь служили в Крыму с 1992г. Ну вот как и кто стоял за этим?
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30.09.2022 15:33 Ответить
Козёл редкий!
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30.09.2022 15:25 Ответить
Заочно "повІдомили" і заочно розстріляють...
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30.09.2022 15:28 Ответить
Видимость бурной работы, с врагом которого в ближайшие годы не прищучить, а как обстоят дела с батальонами монако, вена, ит.п и т.д?
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30.09.2022 15:31 Ответить
И ВЕДЬ ДОСТАНУТ РАНО ИЛИ ПОЗДНО
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30.09.2022 15:34 Ответить
А що там оголошувати ? Стратили і все !
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30.09.2022 15:38 Ответить
Цю суку як пірата повісити на реї!!!
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30.09.2022 15:39 Ответить
Рея- це не гуманно. Краще кілювання- протягнути під днищем з носа до гвинтів на форсажі.
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30.09.2022 15:48 Ответить
******* , вона завжди *******
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30.09.2022 15:52 Ответить
Никаких странностей не вижу в нем, предал ради денег, 80% мусоров и 50% военных хотели в РФ в 14-ом году исключительно ради денег, правда их по итогу кинули с баблом, но такого судьба.

Намного больше проблем с головой у тех, кто прекрасно видел ситуацию в 92-94-ых годах в Крыму, когда чуть ли не до войны ситуация накалялась. Там прямо были кацапы, которые открыто, не скрывая делали свои заявления. И все на это плюнули, ничего не сделал ни Кравчук, ни Кучма. Кучма хотя бы на Тузлу съездил, Кравчук то вообще комуняга в облаках витал, а не занимался реальными делами. И аналогичная ситуация была на Донбасе. Там тоже была куча ваты, на которую просто забили, оставили эту вату без контроля, ну и результат вот он, закономерный. Это должно стать жестким уроком на собственной ошибке, что нельзя оставлять в покое ни одного гражданина нашей страны, если он явно готов по своей идеологии идти против Украины тем или иным способом. Надо десятки раз предлагать пряник каждому, а затем использовать кнут. Нельзя оставлять таких людей в одиночестве, чтобы они собирались в стаи и попадали под влияние тех, кто хочет ими управлять.
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30.09.2022 16:24 Ответить
Никаких пряников. Это не работает. Кто то предложит пряник потолще и подлиннее и все насмарку. Только кнут в виде чемодан вокзал мацква.
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30.09.2022 17:52 Ответить
Не треба ніякої тюрми. Зрадників має ліквідувати ССО чи ГРУ.
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30.09.2022 16:59 Ответить
взяв ярлик - товсь нікчемно здохнути
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30.09.2022 17:57 Ответить
 
 