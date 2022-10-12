Бывший командир корвета "Луцк" Макеев воюет против Украины. Ему объявлено о подозрении в госизмене, - ГБР. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
ГБР сообщило о подозрении в госизмене бывшему командиру противолодочного корвета "Луцк" Сергею Макееву, который в 2014 году после оккупации Крыма перешел на сторону россиян.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на сайт ведомства.
"Капитан III ранга после захвата вооруженными формированиями РФ его части в Севастополе добровольно присягнул на верность агрессору. На сегодняшний день он командует российским противолодочным кораблем "Суздалец", который участвует в российской вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении. Бывшему военному заочно уведомлено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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+35 Urs
показать весь комментарий30.09.2022 15:15
+16 мыкола дрон
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+12 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий30.09.2022 15:14
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Намного больше проблем с головой у тех, кто прекрасно видел ситуацию в 92-94-ых годах в Крыму, когда чуть ли не до войны ситуация накалялась. Там прямо были кацапы, которые открыто, не скрывая делали свои заявления. И все на это плюнули, ничего не сделал ни Кравчук, ни Кучма. Кучма хотя бы на Тузлу съездил, Кравчук то вообще комуняга в облаках витал, а не занимался реальными делами. И аналогичная ситуация была на Донбасе. Там тоже была куча ваты, на которую просто забили, оставили эту вату без контроля, ну и результат вот он, закономерный. Это должно стать жестким уроком на собственной ошибке, что нельзя оставлять в покое ни одного гражданина нашей страны, если он явно готов по своей идеологии идти против Украины тем или иным способом. Надо десятки раз предлагать пряник каждому, а затем использовать кнут. Нельзя оставлять таких людей в одиночестве, чтобы они собирались в стаи и попадали под влияние тех, кто хочет ими управлять.