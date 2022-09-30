РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13737 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
6 542 7
война (46696) Днепр_город (3760) обстрел (20132) Резниченко (470)

Удар россиян по автопарку в Днепре: спасатели обнаружили под завалами тело еще одного погибшего. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Увеличилось количество жертв ракетного удара армии РФ по АТП в Днепре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Удар россиян по автопарку в Днепре: спасатели обнаружили под завалами тело еще одного погибшего 01

"Тело второго погибшего  нашли под завалами на транспортном предприятии в Днепре. Там идет поисковая операция после ночного удара российского "Искандера", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночной обстрел Днепра: один человек погиб, пятеро ранены. Сгорели более 100 автобусов. ФОТО

К настоящему времени вражеская атака унесла две жизни, пять человек ранены. Спасатели продолжают искать еще одного пропавшего с ночи сотрудника АТП.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И ***** после этого зовет за стол переговоров?
показать весь комментарий
30.09.2022 15:49 Ответить
Нафіга в одному місці все ставить ?
У нас в Харкові хоч додумалися на ніч ставити тролейбуси по всьому місту, щоб не
накрили всі одразу в депо і це при тому що Тєрєхов не геній.
показать весь комментарий
30.09.2022 15:49 Ответить
Видно знову коригувальнички постарались.
показать весь комментарий
30.09.2022 15:52 Ответить
Взуттєва фабрика, СТО, непрацюючий базар, АТП, і жодного військового об'єкту... Таке враження, що корегувальниками підпрацьовують чиїсь конкуренти, адже жодної логіки цих влучань немає, хіба що рукожопо намагаються влучити у дніпропетровське вундерваффе - бронепотяг...
показать весь комментарий
30.09.2022 19:49 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2022 15:55 Ответить
Рашисты твари, нет вопросов. Но дурость руководства АТП на лицо. Вместо того чтобы рассредоточить свой автопарк, они сконцентрировали его в одном месте. И это при том, что в городе достаточно всякой прорашисткой гнили
показать весь комментарий
30.09.2022 16:02 Ответить
Так треба цю гниль викорінювати. Чикі- чикі і немає.
показать весь комментарий
30.09.2022 16:08 Ответить
 
 