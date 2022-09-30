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Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Вигодная пропозиция

Читайте на "Цензор.НЕТ": За каждого мобилизированного мужчину в российской Туве власти выдают по живому барану

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

О ситуации на фронте...

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ загнали в "котел" главные силы 20-й общевойсковой армии ВС РФ в районе Лиман-Ямполь

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

"Голубая устрица" по-российски

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Инструкция для российского солдата

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Бесспорные доказательства

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

"Мирного решения не будет..."

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Ситуация изменилась

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Наочно о "могилизации" в рф

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Проводы на передовую

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Возвращение

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Все...

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

...такая жизнь

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 13

Все по плану...

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 14

Газоснабжение по-путински

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 15

Где-то на российско-грузинской границе

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 16

"Ядерный" клоун

Больше фотошопов смотрите тут
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Топ комментарии
+20
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30.09.2022 17:24
+9
Порошенко на фоне газодукта и "теперь я начальника" - это шедевры)))))
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30.09.2022 16:58
+9
Так ведь не за барана, а за красавицу-комсомолку .
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30.09.2022 18:39
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30.09.2022 16:43 Ответить
Рамзанка Дырова и кислые рожи кацапских приспешников довольно хорошо сегодня порадовали. Не смогли изобразить энтузиазм и веселье, хотя это довольно просто должно же быть. Притом им же на Лиман и трупы русни плевать, они боятся за себя.
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30.09.2022 16:46 Ответить
Такий день,саме час посміятись.....
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30.09.2022 16:49 Ответить
Не наговаривайте на сруцьких,не все же они гомики
https://photos.app.goo.gl/5Sx5drPW5FTBPHTc8
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30.09.2022 16:49 Ответить
Кацапы пробили коридор с Лимана....
Бегут, бегут, бегут...только коридор, ****, не кончается!
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30.09.2022 16:50 Ответить
Хреново шо бегут,лучше бы они уже отбегались
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30.09.2022 16:51 Ответить
Порошенко на фоне газодукта и "теперь я начальника" - это шедевры)))))
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30.09.2022 16:58 Ответить
+100500
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01.10.2022 07:01 Ответить
Окупант помни - лучше в плен чем в пакет.
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30.09.2022 17:14 Ответить
Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·

21 ч

Орк, получивший повестку, чувствует себя как болельщик боксерского матча, на которого внезапно натянули трусы и вытолкнули в ринг. А в противоположном углу разминается и как-то недобро посмотривает на него тот самый боец, которому он минуту назад кричал: ****, тебе ******!

Не мое
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30.09.2022 17:22 Ответить
. .
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30.09.2022 17:24 Ответить
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30.09.2022 21:54 Ответить
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30.09.2022 17:32 Ответить
А раньше 20 баранов выдавали, холодильник Розен-лев и почётную грамоту.
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30.09.2022 17:33 Ответить
Так ведь не за барана, а за красавицу-комсомолку .
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30.09.2022 18:39 Ответить
Життя людина оцінюється в одного барана, таке може бути тілька в рабовласницькій країні.
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30.09.2022 21:49 Ответить
Дякую! Хоч посміявся))) Фініш це Ківа
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01.10.2022 14:41 Ответить
 
 