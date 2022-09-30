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Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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...такая жизнь
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Газоснабжение по-путински
Где-то на российско-грузинской границе
"Ядерный" клоун
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Топ комментарии
+20 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий30.09.2022 17:24
+9 Post-AV
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+9 Андрей Мокряк
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Бегут, бегут, бегут...только коридор, ****, не кончается!
@StarshinaZapasa
·
21 ч
Орк, получивший повестку, чувствует себя как болельщик боксерского матча, на которого внезапно натянули трусы и вытолкнули в ринг. А в противоположном углу разминается и как-то недобро посмотривает на него тот самый боец, которому он минуту назад кричал: ****, тебе ******!
Не мое