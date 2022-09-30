Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Вигодная пропозиция

Читайте на "Цензор.НЕТ": За каждого мобилизированного мужчину в российской Туве власти выдают по живому барану

О ситуации на фронте...

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ загнали в "котел" главные силы 20-й общевойсковой армии ВС РФ в районе Лиман-Ямполь

"Голубая устрица" по-российски

Инструкция для российского солдата

Бесспорные доказательства

"Мирного решения не будет..."

Ситуация изменилась

Наочно о "могилизации" в рф

Проводы на передовую

Возвращение

Все...

...такая жизнь

Все по плану...

Газоснабжение по-путински

Где-то на российско-грузинской границе

"Ядерный" клоун

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