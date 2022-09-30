Зеленский провел заседание СНБО: рассматривали обеспечение коллективной безопасности Украины. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Под председательством президента Украины Владимира Зеленского прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Члены СНБО рассмотрели вопросы об очередных попытках аннексии территории Украины и эскалации вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. Была заслушана информация главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко, врио главы Службы безопасности Василия Малюка и начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова. Участники заседания обсудили пути противодействия попыткам страны-агрессора аннексировать украинские территории, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич и постоянный представитель Президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева проинформировали участников заседания о так называемом голосовании, которое проводила Россия на временно оккупированных территориях Украины. Отмечалось, что во время фейковых референдумов происходили многочисленные нарушения и манипуляции со списками избирателей.
Кроме того, СНБО рассмотрел вопрос обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства. Участники заседания заслушали доклады министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы.
Были обсуждены меры, которые необходимо принять с целью обеспечения коллективной безопасности евроатлантического пространства и Украины. В частности, это укрепление и расширение международной коалиции в поддержку Украины, увеличение военно-технической помощи нашему государству, усиление санкционного давления на Россию, внедрение предложений по обеспечению безопасности на международной арене, активизация стратегии ядерного сдерживания России со стороны государств евроатлантического пространства, а также противодействие гибридным угрозам, которые вызывает страна-агрессор.
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Може саме тому сюди таємно приїздив їній генерал? Може саме про це буде пресконференція Столтенберга? Може саме тому країни ЄС та НАТО рекомендують своїм громадянам якомога швидше покинути московію?
Молимося за наших воїнів (особливо біля Лиману) та тримаємо кулаки за НАТО
Повторю питання, про всяк випадок (з поточненнями): в чому ви бачите провал України і де (в якій сфері) цей провал: в обороні, в контраступі, на міжнародній арені, в економіці чи фінансах?
2.2 області були здані в перший день без бою,в т ч і АЕС
3. останній тиждень ЗСУ припинили активні дії в Херсон та Запор областях
4. припинено навіть несміливі удари по Криму ,по Раші ударів і не було
5.за 7 міс не постраждав жоден Слуга,Опезежопер,росагент,диверсант,вбивця
6. корупція та розкрадання західної допомоги шокують навіть союзників України при абсолютній бездіяльності вашої зе-команди
7. з 2019 року в Україні робилося все для розвалу армії,ВПК,безкарності росагентури і церкви,Путіна просто просили-прийди і заволодій нами за 3 дні
1. Яким чином Україна могла це не дозволити?
2. Цей "провал" заглушає Україна розкручуючи операція під Лиманом? Навіть для ЗЕ! це вже ну дууууже довга реакція на події! До того ж, вони вже (пелькою абдристовича) відмазалися - "проє@алі".
3. Оперативні дані з усіх фронтів спочатку дають на ознайомлення вам, а потім вже до ГенШтабу і ви вкурсі всіх подій на усіх фронтах?
4. Приблизно те ж саме, що і в п.3, але з доповненням: а вам не спадало на думку, що застосування тієї зброї зараз необхідне в іншому місці?
5. А це яким чином до операції під Ліманом і "провалу України"? Це питання до судової системи, яку (чомусь) припинили реформувати після виборів у квітні 2019-го, "свого на 100%" прокурора та карманної єрмаковської ДБР
6. Немає бездіяльності зе-команди: розкрадання і корупція безпосередньо їми очолюється. І не треба перекладати на інших власні помилки. Якщо ви голосували за ЗЕ!, а тепер приєдналися до сєкти "я за нєво нє галасавал і вабще нє хаділ на вьібарьі", то повірте - не всі такі
7. Ви впевнені, що операцією під Лиманом ОПа намагається прикрити своє бездарне керування на протязі 3 років до цього? Якесь дрібненьке прикриття...
То де ж ви сьогодні побачили провал України? Адже ви самі сказали (цитую):
"операція в Лимані це операція батальйонного рівня,її розкручують щоб заглушити провал України з сьогоднішньою анексією 20% території"