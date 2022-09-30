Число погибших в результате обстрела оккупантами гражданской колонны в Запорожье выросло до 30, 88 человек ранены, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Число людей, погибших в результате обстрела российскими оккупантами гражданской колонны в Запорожской области, возросло до 30, 88 человек получили ранения

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"30 погибших и 88 раненых в результате очередного военного преступления России в Запорожье. Среди умерших двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранение получила также 3-летняя девочка", - написал глава Нацполиции в фейсбуке.

Клименко отметил, что в результате обстрела погиб 36-летний сотрудник местного управления стратегических расследований Нацполиции. Еще 27 полицейских Бердянского райуправления получили ранения, 4 из них – в тяжелом состоянии. "Ребята были на службе, обеспечивали правопорядок", - подчеркнул Клименко.





По его словам, на месте трагедии продолжают работу около 80 специалистов, а следователи и криминалисты полиции "помогают коллегам из СБУ собирать доказательства".

"Пока известно, что россияне били по людям модернизированными ракетами С-300. Воронки от этих модифицированных ракет не так глубоки, но радиус взрывной волны намного больше. Соответственно, большая зона и сила поражения людей... Российские военные знали, что здесь всегда много людей. Особенно утром. И намеренно ударили именно сюда", - подчеркнул глава Нацполиции.

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Он добавил, что это было "целенаправленное массовое убийство", совершенное оккупантами.

Напомним, 30 сентября российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем.

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