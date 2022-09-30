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Число погибших в результате обстрела оккупантами гражданской колонны в Запорожье выросло до 30, 88 человек ранены, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Число людей, погибших в результате обстрела российскими оккупантами гражданской колонны в Запорожской области, возросло до 30, 88 человек получили ранения

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Число погибших в результате обстрела оккупантами гражданской колонны в Запорожье выросло до 30, 88 человек ранены, - Нацполиция 01

"30 погибших и 88 раненых в результате очередного военного преступления России в Запорожье. Среди умерших двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранение получила также 3-летняя девочка", - написал глава Нацполиции в фейсбуке.

Клименко отметил, что в результате обстрела погиб 36-летний сотрудник местного управления стратегических расследований Нацполиции. Еще 27 полицейских Бердянского райуправления получили ранения, 4 из них – в тяжелом состоянии. "Ребята были на службе, обеспечивали правопорядок", - подчеркнул Клименко.

Число погибших в результате обстрела оккупантами гражданской колонны в Запорожье выросло до 30, 88 человек ранены, - Нацполиция 02
Число погибших в результате обстрела оккупантами гражданской колонны в Запорожье выросло до 30, 88 человек ранены, - Нацполиция 03

Число погибших в результате обстрела оккупантами гражданской колонны в Запорожье выросло до 30, 88 человек ранены, - Нацполиция 04

По его словам, на месте трагедии продолжают работу около 80 специалистов, а следователи и криминалисты полиции "помогают коллегам из СБУ собирать доказательства".

Число погибших в результате обстрела оккупантами гражданской колонны в Запорожье выросло до 30, 88 человек ранены, - Нацполиция 05

"Пока известно, что россияне били по людям модернизированными ракетами С-300. Воронки от этих модифицированных ракет не так глубоки, но радиус взрывной волны намного больше. Соответственно, большая зона и сила поражения людей... Российские военные знали, что здесь всегда много людей. Особенно утром. И намеренно ударили именно сюда", - подчеркнул глава Нацполиции.

Число погибших в результате обстрела оккупантами гражданской колонны в Запорожье выросло до 30, 88 человек ранены, - Нацполиция 06

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Число погибших в результате обстрела оккупантами гражданской колонны в Запорожье выросло до 30, 88 человек ранены, - Нацполиция 07

Он добавил, что это было "целенаправленное массовое убийство", совершенное оккупантами.

Напомним, 30 сентября российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем.

Смотрите также: Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье. ФОТОрепортаж 21+
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Топ комментарии
+19
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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30.09.2022 21:18
+12
ось він -"руцкій мір"На мацковіїї сатана править бал, і як завжди приносить криваву жертву на своє "свято".
Мої співчування родинам загиблих, швидкого одуження пораненим.
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30.09.2022 21:16
+9
Господи, який жах, щоб ця нечисть кипіла не в смолі, а в крові людей, яких убила. Царство небесне убитим, пораненим швидкого одужання і здоров'я.
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30.09.2022 21:10
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тривога і вже прильоти є
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30.09.2022 21:07 Ответить
По всій країні тривога.
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30.09.2022 21:10 Ответить
Господи, який жах, щоб ця нечисть кипіла не в смолі, а в крові людей, яких убила. Царство небесне убитим, пораненим швидкого одужання і здоров'я.
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30.09.2022 21:10 Ответить
ось він -"руцкій мір"На мацковіїї сатана править бал, і як завжди приносить криваву жертву на своє "свято".
Мої співчування родинам загиблих, швидкого одуження пораненим.
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30.09.2022 21:16 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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30.09.2022 21:18 Ответить
Додам що "наші люди" ще й ті хто працює зараз на своїх місцях, пече хліб, привозить їжу до магазина, обслуговує електромережі та зв'язок, лагодить труби щоб була вода, платить податки, допомагає армії... ну ви зрозуміли - не всі можуть чи мають тримати зброю та воювати на фронті.
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30.09.2022 21:26 Ответить
Так, не всі можуть чи мають тримати зброю та воювати на фронті, але не повинні працювати на окупантів, типу ви там воюйте, а я буду як завжди пекти хліб, привозити їжу, платити податки в окупації, бо воно мене не стосується, це якісь ваші розбірки.
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30.09.2022 21:46 Ответить
Скажіть якщо не важко чим ви конкретно в даний час займаєтеся, просто в загальних рисах, хочу знати, постараюся повірити, просто ви дуже строгий максималіст і тому мені цікаво, про себе я інвалід на групі після інфаркту, син воює на передовий
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30.09.2022 22:05 Ответить
Я вже фактично прожив життя, 2 інфаркту, пенсіонер по віку, з 17 років працював. Тому я вважаю, що маю право на свою думку.
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30.09.2022 22:11 Ответить
Тримайтеся і не нервуйте зайвий раз, я вас як ніхто інший розумію, удачі та здоров'я вам
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30.09.2022 22:18 Ответить
Щоб люди не шастали- влада би мала допомагати, а не красти гуманітарку. До речі, за місто в цій черзі треба теж платити, якщо не хочеш чекати місяць.
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30.09.2022 21:28 Ответить
Я не в захваті від влади - але яким чином зараз влада може допомогти? Можна конкретизувати?
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30.09.2022 21:48 Ответить
Мы не имеем морального права садится за стол переговоров с русней, а тем более подписывать с мразями мирные договора.
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30.09.2022 21:22 Ответить
їхати на окуповану територію з маленькими дітьми? колоною?
що це було?
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30.09.2022 21:22 Ответить
Походу ето те которые ехали к *асвабадителям*
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30.09.2022 21:37 Ответить
Знаете ли вы что в лиманском котле сидят те твари, которые Мариуполь штурмовали стирая дома вместе с людьми?
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30.09.2022 21:25 Ответить
Мне кажется что им *****.
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30.09.2022 21:28 Ответить
Боюсь, що ні. Домовляться і випустять як з-під Києва випустили.
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30.09.2022 23:30 Ответить
Нужно их быстро уничтожить, если сразу не сдадутся в плен, пока не набежали из плакальщицы и не стали требовать астанавиться и дать им зеленый коридор и тд....
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30.09.2022 21:41 Ответить
100%. Если уничтожить Лиманскую группировку, то херсонская группировка орков ******** все ето, побежит по воде домой неслушая приказы ***** стоять до последнего
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30.09.2022 21:47 Ответить
Так сидят все-таки?
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30.09.2022 21:56 Ответить
Ви ******* ? Люди сюди їздять лікуватися в тому числі, але постійно жити тут не в змозі, бо владі вони нафік не потрібні, крім як брати з них данину за виїзд.
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30.09.2022 21:31 Ответить
Куди їздять лікуватися ? На захоплену кацапами територію ? Що ви верзете ?
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30.09.2022 21:34 Ответить
Почитайте что это и зачем

Выезд из Украины через рашку

Полулегальный "без ограничений"
Поэтому там семьями стояли с детьми
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30.09.2022 22:32 Ответить
Без прописки навряд чи пропустили би.
Та я впевнений вони мали свої, для себе суттєві причини для перетину, і ЄС тут ні до чого так як дітей і жінок можна відправити через кордон України - швидше, дешевше, безпечніше, тобто в машині повинен був знаходитись тільки чоловік… окремі дописувачі, що без роброру пишуть про вату - інколи виникає почуття що отримують за це гроші.
Шкода людей, сумно все це..
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30.09.2022 23:37 Ответить
ГОРИ россия В ОГНЕ !!!
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30.09.2022 21:32 Ответить
Теперь ***** будет обстреливать всю страну чтобы вынудить нас признать тот маразм который он придумал. Нужно адекватно отвечать чтоб он чуствовал что наступает на гвоздь когда хочет раздавить Украину
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30.09.2022 21:35 Ответить
Кулеба, собирай радбез ООН . Привыкать к таким зверствам нельзя
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30.09.2022 21:36 Ответить
Радбез ООН собирает только рашка чтобы обвинить украинцев что мы якобы запрещаем рузгоязычным разговаривать па-рузкэ. А расстрел рашистами колоны гражданских с почти сотней жертв то такое
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30.09.2022 21:38 Ответить
Ну про що можна говорити з рашиськими варварами ? цю мерзоту треба знищувати і припеніть возити на окуповані території гуманітарну допомогу ,забудьте наші люди ворог розуміє по своєму.
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30.09.2022 21:39 Ответить
Нанесіть дзеркальну відповідь не треба вбивати людей ，НАНЕСІТЬ ВІДПОВІДЬ ПО ІНФРАСТРУКТУРІ РОСІЇ тільки так можна зупинити обстріли українців . а ЧОМУ оон НЕ ЗІБРАТИ З ЦЬОГО ПРИВОДУ? НЕХАЙ КУРВА бачать фотографії вбитих цивільних людей !!!!!Де заява України в ООН про геноцид !!!? Треба збирати це ****** ООН після кожного теракту нехай дивляться фотографії
немає слів
А РОСІЯНАМ Я БАЖАЮ ЩОБ У ВАС КУРВА БУЛО ТЕ Ж САМЕ
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01.10.2022 00:00 Ответить
Цікаво , а до кого їхали всі ці люди ,на окуповані території ?
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01.10.2022 08:05 Ответить
 
 