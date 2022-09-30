Число погибших в результате обстрела оккупантами гражданской колонны в Запорожье выросло до 30, 88 человек ранены, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Число людей, погибших в результате обстрела российскими оккупантами гражданской колонны в Запорожской области, возросло до 30, 88 человек получили ранения
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"30 погибших и 88 раненых в результате очередного военного преступления России в Запорожье. Среди умерших двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранение получила также 3-летняя девочка", - написал глава Нацполиции в фейсбуке.
Клименко отметил, что в результате обстрела погиб 36-летний сотрудник местного управления стратегических расследований Нацполиции. Еще 27 полицейских Бердянского райуправления получили ранения, 4 из них – в тяжелом состоянии. "Ребята были на службе, обеспечивали правопорядок", - подчеркнул Клименко.
По его словам, на месте трагедии продолжают работу около 80 специалистов, а следователи и криминалисты полиции "помогают коллегам из СБУ собирать доказательства".
"Пока известно, что россияне били по людям модернизированными ракетами С-300. Воронки от этих модифицированных ракет не так глубоки, но радиус взрывной волны намного больше. Соответственно, большая зона и сила поражения людей... Российские военные знали, что здесь всегда много людей. Особенно утром. И намеренно ударили именно сюда", - подчеркнул глава Нацполиции.
Он добавил, что это было "целенаправленное массовое убийство", совершенное оккупантами.
Напомним, 30 сентября российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем.
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Мої співчування родинам загиблих, швидкого одуження пораненим.
що це було?
Выезд из Украины через рашку
Полулегальный "без ограничений"
Поэтому там семьями стояли с детьми
Та я впевнений вони мали свої, для себе суттєві причини для перетину, і ЄС тут ні до чого так як дітей і жінок можна відправити через кордон України - швидше, дешевше, безпечніше, тобто в машині повинен був знаходитись тільки чоловік… окремі дописувачі, що без роброру пишуть про вату - інколи виникає почуття що отримують за це гроші.
Шкода людей, сумно все це..
немає слів
А РОСІЯНАМ Я БАЖАЮ ЩОБ У ВАС КУРВА БУЛО ТЕ Ж САМЕ