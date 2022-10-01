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Россияне обстреляли Николаев, попали в жилой дом, - Сенкевич. Фоторепортаж (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне обстреляли Николаев и попали в жилой дом.

Об этом сообщил в телеграме мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Попадания в жилой дом. На место выехали все службы", - написал он.

Позже Сенкевич сообщил подробнее об обстреле и опубликовал фото: "Жилой дом. Ракета С-300. Разрушены квартиры на 5 и 4 этажах. Также пострадали автомобили, припаркованные во дворе.

В окрестных домах вылетели окна. К счастью, никто из жителей не пострадал.

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Кроме того, сообщается, что на месте работают коммунальщики, они убирают территорию от обломков и мусора и расчищают дорогу. Проезд по улице пока перекрыт.

Россияне обстреляли Николаев, попали в жилой дом, - Сенкевич 01

Россияне обстреляли Николаев, попали в жилой дом, - Сенкевич 02

Россияне обстреляли Николаев, попали в жилой дом, - Сенкевич 03

Россияне обстреляли Николаев, попали в жилой дом, - Сенкевич 04

Россияне обстреляли Николаев, попали в жилой дом, - Сенкевич 05

Россияне обстреляли Николаев, попали в жилой дом, - Сенкевич 06
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