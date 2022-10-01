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война (46696) Днепропетровщина (2881) обстрел (20132) Резниченко (470) Никополь (437)

Войска РФ ударили по двум районам Днепропетровщины, по Никополю "прилетело" более 30 российских снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне ударили по двум районам Днепропетровщины – Никопольскому и Синельниковскому.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь под звуки вражеских обстрелов. Россияне ударили по двум районам - Никопольскому и Синельниковскому. Никопольский накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией пять раз.

Больше всего досталось Никополю. Туда прилетели более 30 российских снарядов. Людей не задело. В городе изуродованы частные дома, хозяйственные постройки, кафе и гостиница. Более 1000 семей остались без света. Энергетики уже чинят линии.

В Марганецкой и Красногригорьевской громадах тоже обошлось без пострадавших.

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В Великомихайловской громаде Синельниковского района люди целые. Масштабы разрушений выясняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах ночь прошла без атак и в эту минуту спокойно.

Войска РФ ударили по двум районам Днепропетровщины, по Никополю прилетело более 30 российских снарядов, - Резниченко 01

Войска РФ ударили по двум районам Днепропетровщины, по Никополю прилетело более 30 российских снарядов, - Резниченко 02

Войска РФ ударили по двум районам Днепропетровщины, по Никополю прилетело более 30 российских снарядов, - Резниченко 03

Войска РФ ударили по двум районам Днепропетровщины, по Никополю прилетело более 30 российских снарядов, - Резниченко 04
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"Війська РФ"? - персонаж вимишлений.
п'яні кацапи полізли - вбити всіх.
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01.10.2022 08:15 Ответить
Щось російські ***** активізувалися останній тиждень. Напевно, сподіваються на могилізацію *****.
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01.10.2022 08:17 Ответить
реферемндують жаби нікчемні - та і пес їx не їси - всі під бубін асфальт ляжуть..
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01.10.2022 08:24 Ответить
Ваши слова Да прямо Богу в уши.
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01.10.2022 08:28 Ответить
для знатоков штучка... ))
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01.10.2022 08:53 Ответить
слово "ґуманність" до кацапні давно забув.
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01.10.2022 08:18 Ответить
ніколи більше так не дуркуйте, рідні - плиз,,,
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01.10.2022 08:47 Ответить
І так щоранку ,а відповідь де ? в ворога земля під ногами має горіти .
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01.10.2022 08:50 Ответить
 
 