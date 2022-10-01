Войска РФ ударили по двум районам Днепропетровщины, по Никополю "прилетело" более 30 российских снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Россияне ударили по двум районам Днепропетровщины – Никопольскому и Синельниковскому.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь под звуки вражеских обстрелов. Россияне ударили по двум районам - Никопольскому и Синельниковскому. Никопольский накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией пять раз.

Больше всего досталось Никополю. Туда прилетели более 30 российских снарядов. Людей не задело. В городе изуродованы частные дома, хозяйственные постройки, кафе и гостиница. Более 1000 семей остались без света. Энергетики уже чинят линии.

В Марганецкой и Красногригорьевской громадах тоже обошлось без пострадавших.

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В Великомихайловской громаде Синельниковского района люди целые. Масштабы разрушений выясняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах ночь прошла без атак и в эту минуту спокойно.













