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Последствия обстрелов Донбасса. Россияне били по населенным пунктам из минометов "Ураганов", "Градов" и артиллерии. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска открыли огонь по жилому сектору. Есть раненые и погибшие мирные жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Последствия обстрелов Донбасса. Россияне били по населенным пунктам из минометов Ураганов, Градов и артиллерии 01

Армия РФ ударила по городам Авдеевка, Бахмут, Торецк, Северск, Константиновка, Угледар, Красногоровка, пгт Северное, селах Новокалиново, Карловка, Максимилиановка, Бердичи.

Последствия обстрелов Донбасса. Россияне били по населенным пунктам из минометов Ураганов, Градов и артиллерии 02

"Враг применил против мирного населения минометы, РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию. Уничтожены и повреждены 23 гражданских объекта - 14 жилых домов, детский сад, магазин, гаражи, хозяйственное сооружение, автомобиль", - говорится в сообщении.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Последствия обстрелов Донбасса. Россияне били по населенным пунктам из минометов Ураганов, Градов и артиллерии 03
Последствия обстрелов Донбасса. Россияне били по населенным пунктам из минометов Ураганов, Градов и артиллерии 04
Последствия обстрелов Донбасса. Россияне били по населенным пунктам из минометов Ураганов, Градов и артиллерии 05
Последствия обстрелов Донбасса. Россияне били по населенным пунктам из минометов Ураганов, Градов и артиллерии 06
Последствия обстрелов Донбасса. Россияне били по населенным пунктам из минометов Ураганов, Градов и артиллерии 07
Последствия обстрелов Донбасса. Россияне били по населенным пунктам из минометов Ураганов, Градов и артиллерии 08
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Смотря на эту девятку , понимаешь как человек может перенести , такие осколочные попадания .Страх .
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02.10.2022 14:21 Ответить
 
 