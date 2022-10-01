В результате сегодняшних ударов по Николаеву пострадали пять человек, в том числе мама с трехмесячным ребенком, - Сенкевич. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня сообщалось об обстреле жилого дома в Николаеве, позже стало известно о повреждениях домов еще в одном районе города.
Об этом сообщил в телеграме мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Еще несколько жилых домов получили повреждения в другом районе города. В них изуродованы стены, выбиты окна и разрушена крыша. Также там от попадания ракеты загорелся гараж. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.
Ранения получили мама с трехмесячным ребенком. Их сразу после обстрелов госпитализировали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате сегодняшних ударов по городу пострадали пять человек.
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Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
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Конгресс одобрил пакет помощи Украине на 12,3 млрд долларов. За высказались 220 демократов. Против - 201 республиканец. Практически все. Только десять республиканцев поддержали новый пакет помощи.
Путин ждет, когда Конгресс возьмут республиканцы. Выборы уже в ноябре этого года. А Белый Дом - Трамп. Выборы через два года. После этого помощь Украине прекратится. У нас есть только два года, пока эта река помощи идет в полную силу. Как и было сказано ранее.
Ваш Дед.