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война (46726) Николаев (2008) обстрел (20139) Сенкевич (181)

В результате сегодняшних ударов по Николаеву пострадали пять человек, в том числе мама с трехмесячным ребенком, - Сенкевич. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня сообщалось об обстреле жилого дома в Николаеве, позже стало известно о повреждениях домов еще в одном районе города.

Об этом сообщил в телеграме мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Еще несколько жилых домов получили повреждения в другом районе города. В них изуродованы стены, выбиты окна и разрушена крыша. Также там от попадания ракеты загорелся гараж. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

Ранения получили мама с трехмесячным ребенком. Их сразу после обстрелов госпитализировали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате сегодняшних ударов по городу пострадали пять человек.

Также читайте: Россияне обстреляли Николаев, попали в жилой дом, - Сенкевич. Фоторепортаж (обновлено)

В результате сегодняшних ударов по Николаеву пострадали пять человек, в том числе мама с трехмесячным ребенком, - Сенкевич 01

В результате сегодняшних ударов по Николаеву пострадали пять человек, в том числе мама с трехмесячным ребенком, - Сенкевич 02

В результате сегодняшних ударов по Николаеву пострадали пять человек, в том числе мама с трехмесячным ребенком, - Сенкевич 03
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Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

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Конгресс одобрил пакет помощи Украине на 12,3 млрд долларов. За высказались 220 демократов. Против - 201 республиканец. Практически все. Только десять республиканцев поддержали новый пакет помощи.

Путин ждет, когда Конгресс возьмут республиканцы. Выборы уже в ноябре этого года. А Белый Дом - Трамп. Выборы через два года. После этого помощь Украине прекратится. У нас есть только два года, пока эта река помощи идет в полную силу. Как и было сказано ранее.

Ваш Дед.

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01.10.2022 11:14 Ответить
Тільки про це учора подумала. Трамп може і не буде. Байден також. Два роки це вічність. Тримайтесь і бережіть Україну
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01.10.2022 11:36 Ответить
то треба в оригіналі читати, скільки проти і чому само проти, і чи проти взагалі, бо то вже невперше, коли перекручують навпаки, люди поширюють, а потім виявляється що то було неправда або часткова правда що в такій ситуації фактично одне й те саме.
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01.10.2022 14:01 Ответить
ракета влучила в цегляну п'типоверхівку, зруйновані два поверхи....а чому фото нема...
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01.10.2022 11:16 Ответить
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01.10.2022 12:40 Ответить
 
 