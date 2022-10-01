В Одесской области задержан агент ФСБ под псевдонимом "Профессор", который сливал развединформацию врагу. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.
"По данным следствия, мужчина после 24 февраля 2022 года был завербован представителями ФСБ РФ. От российских кураторов получил псевдоним "Профессор". Он собирал информацию о местоположениях блокпостов, количестве и вооружении украинских защитников, сил противовоздушной обороны, командных пунктов, правоохранительных органов и спецслужб, промышленных объектов военного назначения на территории области, а также информацию о местах поражения ракетными ударами. Мужчина разведывал способы укрепления штаба ОК "Юг", Одесской областной военной администрации, СБУ и ГУНП в области.
Развединформацию в виде текстовых сообщений и координат с фото и видеосопровождением он передавал почти каждый день и получал денежное вознаграждение на карточный счет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к сотрудничеству с вражеской спецслужбой мужчина привлек своего знакомого из Ивано-Франковска, "который также являлся сторонником идеи объединения РФ, РБ и Украины в единое государственное образование под председательством РФ". Также обвиняемый вербовал жителей Одесщины для дальнейшего сотрудничества со страной-агрессором.
Обвиняемый был задержан при выполнении очередного задания врага возле Одесской областной военной администрации. В ходе обыска изъят мобильный телефон, который использовался для передачи информации и приобретен за средства спецслужбы РФ.
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Пртрібно вивчити вербувальні підходИ. способи зв"яхку, мотивацію (ініціативник, на компрматеріалах, добровільне погодження на співпрацю з СС ІД, методи та способи збіру інфи..) та багато чого.
Скільки ж горя та смертей принесли вони Українцям!!!
Але ж судді ще портновські та ригівські, тому надія тільки на прикре самогубство цієї гнидота *****!!!
Гадять, падлюки, там де і самі ж живуть!!
Погано, що без фото……Але свято наближається….
А ніхто і не пише, що це кадровий розвідник з ФСБ,
але якщо хтось займається подібними справами, то до нього використовується саме така назва.
Не знало, не зрозуміло шо з клікухою замість ім'я?
Чи не заслужив падлюка.