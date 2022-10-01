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В Одесской области задержан агент ФСБ под псевдонимом "Профессор", который сливал развединформацию врагу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

В Одесской области задержан агент ФСБ под псевдонимом Профессор, который сливал развединформацию врагу 01

"По данным следствия, мужчина после 24 февраля 2022 года был завербован представителями ФСБ РФ. От российских кураторов получил псевдоним "Профессор". Он собирал информацию о местоположениях блокпостов, количестве и вооружении украинских защитников, сил противовоздушной обороны, командных пунктов, правоохранительных органов и спецслужб, промышленных объектов военного назначения на территории области, а также информацию о местах поражения ракетными ударами. Мужчина разведывал способы укрепления штаба ОК "Юг", Одесской областной военной администрации, СБУ и ГУНП в области.

В Одесской области задержан агент ФСБ под псевдонимом Профессор, который сливал развединформацию врагу 02

Развединформацию в виде текстовых сообщений и координат с фото и видеосопровождением он передавал почти каждый день и получал денежное вознаграждение на карточный счет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к сотрудничеству с вражеской спецслужбой мужчина привлек своего знакомого из Ивано-Франковска, "который также являлся сторонником идеи объединения РФ, РБ и Украины в единое государственное образование под председательством РФ". Также обвиняемый вербовал жителей Одесщины для дальнейшего сотрудничества со страной-агрессором.

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В Одесской области задержан агент ФСБ под псевдонимом Профессор, который сливал развединформацию врагу 03

Обвиняемый был задержан при выполнении очередного задания врага возле Одесской областной военной администрации. В ходе обыска изъят мобильный телефон, который использовался для передачи информации и приобретен за средства спецслужбы РФ.
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Топ комментарии
+25
Коли нарешті ми вже почуємо щось на кшталт - зважаючи на воєнний стан працюючий на ворога громадянин України був затриманий та розстріляний. Слава Україні!- ???
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01.10.2022 11:54
+21
Якийсь наркоман сушений...
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01.10.2022 11:51
+15
Может "ПроФФесор"? Так мы такого знаем.
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01.10.2022 11:51
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Якийсь наркоман сушений...
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01.10.2022 11:51 Ответить
Генетичне сміття
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01.10.2022 12:03 Ответить
Может "ПроФФесор"? Так мы такого знаем.
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01.10.2022 11:51 Ответить
не он прохфессор тот кого ты знаешь)))
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01.10.2022 12:19 Ответить
Коли нарешті ми вже почуємо щось на кшталт - зважаючи на воєнний стан працюючий на ворога громадянин України був затриманий та розстріляний. Слава Україні!- ???
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01.10.2022 11:54 Ответить
Міша, пристрелити багато розуму немає.
Пртрібно вивчити вербувальні підходИ. способи зв"яхку, мотивацію (ініціативник, на компрматеріалах, добровільне погодження на співпрацю з СС ІД, методи та способи збіру інфи..) та багато чого.
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01.10.2022 12:01 Ответить
ого пан шарить
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01.10.2022 12:04 Ответить
Добре вчили, та працював на практиці багато. Та три зірки веоикі на погоні з рискою не за посмішки кацапам.
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01.10.2022 12:07 Ответить
Та я згоден. Це образно - піймали й розстріляли на місці. Звичайно після відповідних заходів. Але наразі чомусь дуже часто ми чуємо про виголошення підозри та вихід під заставу, а потім пошуки пацієнта вже по Віднях та воронежах.
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01.10.2022 12:24 Ответить
После того , как ,естественно Допросить и нечайно головой об стенку,из-за этой мрази уже сколько людей погибло НО других -бы гнид поубавилось
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01.10.2022 13:08 Ответить
Не можна його розстріляти! Тільки гілляка. Або зашморг причепити, або у вигляді палі.
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01.10.2022 12:01 Ответить
НУ ЯКЩО ПАН МАЄ ЧАС ТА НАТХНЕННЯ ....
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01.10.2022 12:26 Ответить
Это хорошо что я не один этого хочу. ******* со своей гуманностью. Они нас хотят уничтожить, так и мы должны уничтожать.
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01.10.2022 17:26 Ответить
Скільки ж ці комуняки та ригоАнали розвели зкацапленоі агентури в Україні!!
Скільки ж горя та смертей принесли вони Українцям!!!
Але ж судді ще портновські та ригівські, тому надія тільки на прикре самогубство цієї гнидота *****!!!
Гадять, падлюки, там де і самі ж живуть!!
Погано, що без фото……Але свято наближається….
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01.10.2022 11:56 Ответить
гы прохвессор!!а присмотришся даже по забрюленному фото видно что таки ,,чмоня"(без вариантов)
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01.10.2022 11:57 Ответить
Якусь "шестьорку" нам представляють, як "агента ФСБ".
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01.10.2022 11:58 Ответить
віддійте його родичам загиблих.. на годинку
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01.10.2022 12:03 Ответить
Конвоиру зеленского: быть прохфесором в Украине - плохая примета.
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01.10.2022 12:10 Ответить
Доречі женевська конвенція не розповсюджується на шпигунів та агентів спецслужб,тому сміливо встановлюйте шибеницю на місці пам'ятника катерини2 та виконуйте вирок по закону військового часу,це буде наочна соціальна реклама ,що б інші цим не займалися, досить гратися з ними через це загине багато людей!
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01.10.2022 12:12 Ответить
Не розумію, чого не показують їх мерзенні пики ?Ці покидьки зрадили країну, їх дії призвели до загибелі людей, та їм на чолі потрібно одразу ставити тавро зрадника. А їх самий, гуманний український суд просто відпускає і вони далі живуть собі як нічого не було.
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01.10.2022 12:17 Ответить
Тому, що він, зараз, перебуває у статусі підозрюваного, і його вина ще не доведена.
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01.10.2022 15:21 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, вже одного 'професора' в Одесі затримували кілька місяців тому, з подібними звинуваченнями. Що, відпустили ?
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01.10.2022 12:18 Ответить
Так можна ж його затримувати хоч раз на тиждень. Йому пофіг, а СБУ звітність. Це ж Одеса.
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01.10.2022 13:05 Ответить
если жив, то СБУ лохи.
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01.10.2022 12:21 Ответить
Не лохи, а зрадники
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01.10.2022 12:52 Ответить
Знаю точно‼️
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01.10.2022 13:10 Ответить
на професора не тягне, студент або абітурієнт.
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01.10.2022 12:37 Ответить
*********** *************** мать их....................СБУ РЕСПЕКТ!
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01.10.2022 13:00 Ответить
От все в кацапів навпаки.
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01.10.2022 13:03 Ответить
Одеса один з осередків сепаратизму..туди повтікали з Києва"за рускє мір" з самого початку війни...там є де сховатись місто велике..
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01.10.2022 13:11 Ответить
Главрашист, бандит и коррупционер мэр города.
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01.10.2022 13:35 Ответить
yes, correct! ********* & Slugi Uroda razom za sovietskuiy Odessu.
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02.10.2022 22:20 Ответить
Набить ***** и расстрелять!
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01.10.2022 13:14 Ответить
глянув заголовок то на яника подумав
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01.10.2022 13:31 Ответить
Когда задержат одесского главрашиста, бандита и коррупционера, мэра города Труханова(бандитское погоняло*Капитан*) или ЗЕбильная власть его покрывает и с ним заодно?
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01.10.2022 13:33 Ответить
А консули та всі працівники ( того шо всі хто працював агенти) затримані, питання до СБУ
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01.10.2022 13:52 Ответить
Так могли б відразу "Академіком" назвати, прямо як у фільмі...
Чи не заслужив падлюка.
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01.10.2022 14:21 Ответить
Часом не віктор федорич,усох після ростова,і втік.
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02.10.2022 13:34 Ответить
В Одесі судді дуже швидко розбираються з подібним - вчити Шевченко на український. І все.
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02.10.2022 20:20 Ответить
 
 