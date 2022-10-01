В Одесской области задержан агент ФСБ под псевдонимом "Профессор", который сливал развединформацию врагу. ФОТОрепортаж

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.







"По данным следствия, мужчина после 24 февраля 2022 года был завербован представителями ФСБ РФ. От российских кураторов получил псевдоним "Профессор". Он собирал информацию о местоположениях блокпостов, количестве и вооружении украинских защитников, сил противовоздушной обороны, командных пунктов, правоохранительных органов и спецслужб, промышленных объектов военного назначения на территории области, а также информацию о местах поражения ракетными ударами. Мужчина разведывал способы укрепления штаба ОК "Юг", Одесской областной военной администрации, СБУ и ГУНП в области.

Развединформацию в виде текстовых сообщений и координат с фото и видеосопровождением он передавал почти каждый день и получал денежное вознаграждение на карточный счет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к сотрудничеству с вражеской спецслужбой мужчина привлек своего знакомого из Ивано-Франковска, "который также являлся сторонником идеи объединения РФ, РБ и Украины в единое государственное образование под председательством РФ". Также обвиняемый вербовал жителей Одесщины для дальнейшего сотрудничества со страной-агрессором.

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Обвиняемый был задержан при выполнении очередного задания врага возле Одесской областной военной администрации. В ходе обыска изъят мобильный телефон, который использовался для передачи информации и приобретен за средства спецслужбы РФ.