На Закарпатье адвокат подозревается в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через границу. ФОТО

Закарпатская областная прокуратура сообщила о подозрении адвокату по факту организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через границу за денежное вознаграждение (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, подозреваемая, находясь в сговоре с другими лицами, разработала механизм переправки лиц через госграницу. За 8 тыс. долл. США женщина договорилась с клиентом об изготовлении для него водительского удостоверения и внесении его данных в систему "Путь". Мужчина должен был выехать за пределы Украины под видом водителя предприятия, осуществляющего перевозку гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, накануне адвокат получила часть денежных средств - 5 тыс. дол. США. Остаток суммы военнообязанный отдал сообщнику женщины – водителю, с которым непосредственно пересекал границу.

Их задержали в пункте пропуска. Водителю также сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц за пределы Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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