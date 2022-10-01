На Закарпатье адвокат подозревается в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через границу. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Закарпатская областная прокуратура сообщила о подозрении адвокату по факту организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через границу за денежное вознаграждение (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса генерального прокурора Украины.
"По данным следствия, подозреваемая, находясь в сговоре с другими лицами, разработала механизм переправки лиц через госграницу. За 8 тыс. долл. США женщина договорилась с клиентом об изготовлении для него водительского удостоверения и внесении его данных в систему "Путь". Мужчина должен был выехать за пределы Украины под видом водителя предприятия, осуществляющего перевозку гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, накануне адвокат получила часть денежных средств - 5 тыс. дол. США. Остаток суммы военнообязанный отдал сообщнику женщины – водителю, с которым непосредственно пересекал границу.
Их задержали в пункте пропуска. Водителю также сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц за пределы Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
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То такие крысы, шо везде пролезут.
Жодного разу, коли звертався до адвокатів - профіту не отримав. Лише витрати.
Як мені сказав один з них, коли я пред'явив йому те, що результату він не досяг:
- Адвокату платять за роботу, а не за результат!
Та й так. Хабарі вони заносити можуть. І до судів. І до прокуратури. Теж із особистого досвіду.
ПС.
Той, якого затримали - це колишній прокурор, який лише нещодавно отримав посвідчення адвоката
Але я поки що таких не зустрічав особисто.
Угу, дивитись 24/7 шоб він не перестріляв всіх і не став героєм днр.