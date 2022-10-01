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Войска РФ за прошедшие двое суток вывели из строя две подстанции на юге Украины, - "Укрэнерго". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В течение двух суток из-за российских ракетных ударов полностью выведены из строя две подстанции НЭК "Укрэнерго" на юге Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба в телеграм-канале.

"Россия вновь сознательно уничтожает гражданские объекты критической инфраструктуры. За двое минувших суток ракетными ударами полностью выведены из строя две подстанции "Укрэнерго" на юге Украины.

В результате варварского нападения повреждено основное оборудование подстанций и других объектов высоковольтной сети. Пострадавших среди персонала нет.

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Как только  ситуация будет позволять, ремонтные бригады "Укрэнерго" начнут восстановительные работы. Компания будет прилагать максимальные усилия для возобновления работы объектов до начала отопительного сезона.

На фото то, что обычно оставляет после себя на наших объектах "русский мир", говорится в сообщении.

Войска РФ за прошедшие двое суток вывели из строя две подстанции на юге Украины, - Укрэнерго 01

Войска РФ за прошедшие двое суток вывели из строя две подстанции на юге Украины, - Укрэнерго 02
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