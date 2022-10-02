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взрывчатка (788) война (46726) Харьковщина (4122) разминирование (605)

При разминировании дамбы на Харьковщине изъято мин и взрывчатки с общим тротиловым эквивалентом в 650 кг. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харьковской области при разминировании дамбы в с. Большие проходы изъято мин и взрывчатки с общим тротиловым эквивалентом в 650 кг.

Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов, передаёт Цензор.НЕТ.

Он отметил, что следователи провели осмотр места заминирования и зарегистрировали преступления россиян.

"Возле дамбы во время проверки на наличие взрывчатки специалисты нашли 175 килограмм тротила, 68 противотанковых мин и электродетонаторы - общий тротиловый эквивалент около 650 килограммов! По словам сотрудников, это невероятно большое количество взрывчатки. Для понимания, по оценкам экспертов, для взрыва трубы "Северного потока" было использовано 500 кг тротилового эквивалента", - подчеркнул Болвинов.

По его словам, последствия такого взрыва были бы ужасающие – затопление целых сел и поселков.

Смотрите: Школа была полностью заминирована: на деоккупированных территориях Харьковской области уже обезврежено более тысячи единиц взрывоопасных предметов, - Нацгвардия. ФОТОрепортаж

При разминировании дамбы на Харьковщине изъято мин и взрывчатки с общим тротиловым эквивалентом в 650 кг 01

При разминировании дамбы на Харьковщине изъято мин и взрывчатки с общим тротиловым эквивалентом в 650 кг 02

При разминировании дамбы на Харьковщине изъято мин и взрывчатки с общим тротиловым эквивалентом в 650 кг 03
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А скільки ще цього г..на будуть збирати по нашій ненці десятки років? ...
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02.10.2022 08:23 Ответить
Объявление в российской аптеке,-"тампонов нет, все "ушли на фронт!"
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02.10.2022 08:44 Ответить
А шурфи копалися для чого? Вибухівку що - у тіло дамби закопували? Так, судячи з усього - та вибухівка не кацапами місяць тому закладена була - земля злежана і грунтові шари не порушені і у верхніх шарах пророслі коренями трав! Здається, що та вибухівка лежала там не одне десятиліття!
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02.10.2022 08:50 Ответить
зрада по любому
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02.10.2022 08:53 Ответить
А до чого тут "зрада"? Очі маю - бачу! Просто не люблю "лекцій для колгоспників"!
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02.10.2022 09:00 Ответить
Саперів звинуватив, колгопників ні за що образив. Сходи похмелись, чи що.
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02.10.2022 09:11 Ответить
У чому я "звинуватив" саперів? В тому що вони розмінування провели? Я суджу по зовнішніх ознаках місця роботи -бо мене вчили установці інженерних *********** і їх виявленню на об"єктах! А якщо ти не знаєш старовинного анекдоту про "три скелети Олександра Македонського" то це - не моя вина, а твоя біда! Бо ти "розписався" у своїй обмеженості! Я цей анекдот чув у Ермітажі ще в1982 році!
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02.10.2022 09:29 Ответить
Щось глибоченько як для закладки кацапів.
Кацапам проще довбонути з С300 або Смерчами по дамбі.
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02.10.2022 17:59 Ответить
 
 