Оператор РЛС Елена оставалась на позиции, даже когда рядом взрывались "Калибры". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Задача операторов РЛС состоит в своевременном обнаружении врага и передаче информации о воздушной обстановке на командные пункты в режиме реального времени. В ту страшную для всей Украины ночь (вторжение РФ) Елена несла боевое дежурство.
Об этом сообщает АрмияInform, передает Цензор.НЕТ.
Представьте себе, что ваше утро начинается не с кофе или объятий любимого человека, а с боевого дежурства в три часа ночи. Вместо теплого утреннего душа – у вас готовность №1. Вы – оператор радиолокационной станции, по вашему подразделению прилетает шесть "Калибров" или "Искандеров", на вашем направлении – атака 15-18 российских самолетов.
Незаурядное мужество нужно иметь, чтобы, несмотря на опасность, остаться на позиции во время ракетных обстрелов и продолжать обнаруживать вражеские воздушные цели, ведь на кону невинные жизни.
Такие события пришлось пережить Елене, которая в ту страшную для Украины ночь несла боевое дежурство.
– В три ночи я заступила на боевое дежурство, была темная ночь, даже звезды не сияли. В 4:00 враг начал ракетный обстрел Броваров. Пока все спускались в укрытие, мы, операторы РЛС, продолжали сидеть за мониторами и выполняли свою работу под ракетным обстрелом. "Горячее" стало тогда, когда было прямое попадание в высотомер, стоявший на соседнем холме. Ударная волна была очень мощной. Мою РЛС так "качнуло" - чуть не сбросило с холма. На мгновение показалось, что все, мне – конец…
Елена рассказывает, что задача операторов РЛС состоит в своевременном обнаружении врага и передаче информации о воздушной обстановке на командные пункты в режиме реального времени.
– Радиотехнические войска всегда пристально следят за воздушным пространством. Мы с побратимами видим москальские истребители далеко за пределами Украины. Сопровождаем, как только поднимутся с аэродромов. Их идентифицируем по траектории. У нас на мониторах они отображаются в виде движущихся на экране меток. Когда от этой метки отсоединяется еще одна и двигается в направлении своей цели – это и есть запуск вражеской ракеты! Далее передаем информацию авиации и ЗРВ. Когда метка ракеты исчезает, понимаем, что наши ребята ее уничтожили.
Женщина уверена, что совсем скоро украинская армия выгонит болотян окончательно. Ведь даже во время самых обстрелов наши воины мужественно продолжали работать на своих позициях с единственной целью: уничтожить как можно больше орков и защитить мирных украинцев. Именно такое настроение мотивирует двигаться дальше и работать, прямо к Победе!
Пожалуйста, подождите...
@Osinttechnical
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8 ч
Украинские силы из 110-й бригады ИВС сбили еще один российский Ка-52 в Запорожской области
https://twitter.com/i/status/1576314300125544449
-------------------------------уй!!!
ПС: зная твою некоторую туговатость - поясняю - при работе п-35 вращается вокруг вертикальной оси.
- "в РЛС новее П-12 оператор НЕ СИДИТ ВНУТРИ кабины станции, излучающие кабины стоят на холмиках, а монитор вынесен на пункт управления... "
Моя цитата:
- "Я знаю що таке П-35-та!"
Твоя цитата:
- "Сколько часов ты сможешь просидеть на карусели?
ПС: зная твою некоторую туговатость - поясняю - при работе п-35 вращается вокруг вертикальной оси."
У П-12 обертається сама антенна система І ще раз повторюю - я не обговорював своїм коментарем технічну сторону роботи РЛС а саме психічний стан її оператора!
Ти "сам з себе зняв штани" і показав свій дурний зад, який заміняє тобі голову! Будь-який спеціаліст батальйону зв"язку і радіотехнічного забезпечення в авіації чи дивізіону ППО зі мною погодиться! Так що повертайся на свою авторську тему і бундючся перед своїми прихильниками... Тут ти - "в прольоті"...
И оттого твоё заявление про "лише одна з нерухомих мішеней на поверхні землі," - не соответствует действительности. А относительно психологического состояния оператора - совершенно с тобой согласен - когда в 50 метрах от тебя разнесло высотомер и с потолка сыплется штукатурка - это оптимизма не добавляет!
Или хотя бы " -------------------------------уй!!! ???
"Это же я! Мент я, мент поганый!" "Истину глаголешь, сын мой!"
І я тобі кажу те ж саме!
Попробуешь опровергнуть?
українська Героїня
Але журналісти, що це писали…
«знищити якомога більше орків…»-знов вам соромно називати речі своїми іменами?!
Орки це казкові персонажі з фільмів, відеоігор та мультиків!
Украінців вбивають РОСІЯНИ!
Вам соромно написати, що нищити треба росіян?!
)))
це жінкам Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️