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Оператор РЛС Елена оставалась на позиции, даже когда рядом взрывались "Калибры". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Задача операторов РЛС состоит в своевременном обнаружении врага и передаче информации о воздушной обстановке на командные пункты в режиме реального времени. В ту страшную для всей Украины ночь (вторжение РФ) Елена несла боевое дежурство.

Об этом сообщает АрмияInform, передает Цензор.НЕТ.

Представьте себе, что ваше утро начинается не с кофе или объятий любимого человека, а с боевого дежурства в три часа ночи. Вместо теплого утреннего душа – у вас готовность №1. Вы – оператор радиолокационной станции, по вашему подразделению прилетает шесть "Калибров" или "Искандеров", на вашем направлении – атака 15-18 российских самолетов.

Незаурядное мужество нужно иметь, чтобы, несмотря на опасность, остаться на позиции во время ракетных обстрелов и продолжать обнаруживать вражеские воздушные цели, ведь на кону невинные жизни.

Такие события пришлось пережить Елене, которая в ту страшную для Украины ночь несла боевое дежурство.

Оператор РЛС Елена оставалась на позиции, даже когда рядом взрывались Калибры 01

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– В три ночи я заступила на боевое дежурство, была темная ночь, даже звезды не сияли. В 4:00 враг начал ракетный обстрел Броваров. Пока все спускались в укрытие, мы, операторы РЛС, продолжали сидеть за мониторами и выполняли свою работу под ракетным обстрелом. "Горячее" стало тогда, когда было прямое попадание в высотомер, стоявший на соседнем холме. Ударная волна была очень мощной. Мою РЛС так "качнуло" - чуть не сбросило с холма. На мгновение показалось, что все, мне – конец…

Елена рассказывает, что задача операторов РЛС состоит в своевременном обнаружении врага и передаче информации о воздушной обстановке на командные пункты в режиме реального времени.

– Радиотехнические войска всегда пристально следят за воздушным пространством. Мы с побратимами видим москальские истребители далеко за пределами Украины. Сопровождаем, как только поднимутся с аэродромов. Их идентифицируем по траектории. У нас на мониторах они отображаются в виде движущихся на экране меток. Когда от этой метки отсоединяется еще одна и двигается в направлении своей цели – это и есть запуск вражеской ракеты! Далее передаем информацию авиации и ЗРВ. Когда метка ракеты исчезает, понимаем, что наши ребята ее уничтожили.

Оператор РЛС Елена оставалась на позиции, даже когда рядом взрывались Калибры 02

Женщина уверена, что совсем скоро украинская армия выгонит болотян окончательно. Ведь даже во время самых обстрелов наши воины мужественно продолжали работать на своих позициях с единственной целью: уничтожить как можно больше орков и защитить мирных украинцев. Именно такое настроение мотивирует двигаться дальше и работать, прямо к Победе!
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Топ комментарии
+66
Слава нашим дівчатам- воїнам!!!
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02.10.2022 08:35
+48
З Днем ТРО наших захисніків!
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02.10.2022 08:33
+40
Українські жінки-найкращі у світі...
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02.10.2022 08:42
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З Днем ТРО наших захисніків!
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02.10.2022 08:33 Ответить
КРАСАВА !!!! СЧАСТЬЯ ТЕБЕ !!!!!!
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02.10.2022 13:19 Ответить
Слава нашим дівчатам- воїнам!!!
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02.10.2022 08:35 Ответить
OSINTtechnical
@Osinttechnical
-
8 ч
Украинские силы из 110-й бригады ИВС сбили еще один российский Ка-52 в Запорожской области

https://twitter.com/i/status/1576314300125544449
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02.10.2022 08:36 Ответить
А зачем находиться на РЛС если средства ПВО были укрыты от ракетного удара? Ведь фактически целеуказания РЛС не должна была производить
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02.10.2022 08:37 Ответить
Ти про що - "сонце моє"? Ти взагалі тямиш щось в роботі комплексів ППО? Чи - аби "перднуть" щоб увагу звернули?
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02.10.2022 08:42 Ответить
Валерьянки выпей пвошник куев, а то обосрешься от напряжения не нужного
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02.10.2022 15:42 Ответить
Та мені здається - це саме тебе "затіпало"! Ач, "підскочив, наче кропивою між ногами стібонули!" По суті щось є? Чи - "аби перднуть!"? Що таке - "режим кругового огляду", знаєш? І для чого він потрібен?
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02.10.2022 15:55 Ответить
Я и написал в форме вопроса комментарий, чтобы услышать компетентное мнение того кто знает.
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02.10.2022 16:21 Ответить
А обзивання "пвошником куевим" і пропозиція "попить валеріанки" - це теж до "прохання" відноситься? Здається це - реакція "неука", який захотів "випендриться", а тут показав себе "недоумком"
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02.10.2022 16:27 Ответить
Ок о пустом поболтали, есть что то работе РЛС?
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02.10.2022 16:30 Ответить
Є! Спочатку - вибачення! А потім буде про ПВО!
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02.10.2022 16:54 Ответить
возможно, потому что ВИКО (выносные индикторы кругового обзора) не рабочие
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02.10.2022 08:48 Ответить
Оператор РЛС, у своїй роботі, подібний хірургу, що виконує операцію, яка рятує чиєсь життя, під ворожим обстрілом Йому не можна "відійти", "залягти", "перечекать" чи "змінить позицію" Навантаження на психіку неймовірне -адже треба робить свою роботу, розуміючи що ти - лише одна з нерухомих мішеней на поверхні землі, і відбиться ти не маєш можливості - просто продовжуєш виконувать свою частку роботи
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02.10.2022 08:40 Ответить
Как всегда наш Яр, как корифей всех наук, подобен таксисту, рассуждающему об особенностях операции на открытом сердце. Ты вживую хоть П-12 видел?
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02.10.2022 11:19 Ответить
"Амфашка"! Тут "розведення срачів" не вітається! Особливо від їх "поклонників" Іди влаштовуй їх на своїй темі!
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02.10.2022 11:55 Ответить
Мой друг, вообще-то РТВ - моя специальность ВУС. Так что сраться со мной на эту тему не советую.
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02.10.2022 12:01 Ответить
Твоя специальность" тут - "срач розводить" А хто ти по "ВУС" - мені якось насрать! Я в технічну складову роботи РЛС не лізу, а пишу про роботу людини! Так що -----------------------уй!!!
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02.10.2022 12:06 Ответить
Мой любитель срача, суть в том, что в РЛС новее П-12 оператор НЕ СИДИТ ВНУТРИ кабины станции, излучающие кабины стоят на холмиках, а монитор вынесен на пункт управления...
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02.10.2022 13:35 Ответить
Баран! Я знаю що таке П-35-та!
-------------------------------уй!!!
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02.10.2022 13:38 Ответить
Да ты у нас ещё и космонавт? Сколько часов ты сможешь просидеть на карусели?
ПС: зная твою некоторую туговатость - поясняю - при работе п-35 вращается вокруг вертикальной оси.
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03.10.2022 10:45 Ответить
"Амфашка"! Я дивлюся - ти все з усіх сил "тужишся", щоб на мене "висраться"? Можу тебе "обрадувать" - тобі це не вдається Бо всі твої "висери" пруть тобі ж в штани! Ціну нам обом люди вже склали і змінить її майже неможливо Бо я (на відміну від тебе) знаходжусь у більш вигідному положенні: одна з основних вимог моєї професії - "слідкувать за язиком" А ти цього робить не вмієш Твоя цитата:
- "в РЛС новее П-12 оператор НЕ СИДИТ ВНУТРИ кабины станции, излучающие кабины стоят на холмиках, а монитор вынесен на пункт управления... "
Моя цитата:
- "Я знаю що таке П-35-та!"
Твоя цитата:
- "Сколько часов ты сможешь просидеть на карусели?
ПС: зная твою некоторую туговатость - поясняю - при работе п-35 вращается вокруг вертикальной оси."
У П-12 обертається сама антенна система І ще раз повторюю - я не обговорював своїм коментарем технічну сторону роботи РЛС а саме психічний стан її оператора!
Ти "сам з себе зняв штани" і показав свій дурний зад, який заміняє тобі голову! Будь-який спеціаліст батальйону зв"язку і радіотехнічного забезпечення в авіації чи дивізіону ППО зі мною погодиться! Так що повертайся на свою авторську тему і бундючся перед своїми прихильниками... Тут ти - "в прольоті"...
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03.10.2022 11:14 Ответить
Дорогой Яр! С тобой весьма тяжело общаться, так как ты мыслишь сугубо прямолинейно, как грабли. Твоё непонимание простых намёков требует длинного и многословного пояснения к ним... Моё упоминание П-12, где вращается антенна и было намёком на то, что в более поздних станциях типа п-35 вращается вся кабина, и оттого оператор не сидит там внутри!
И оттого твоё заявление про "лише одна з нерухомих мішеней на поверхні землі," - не соответствует действительности. А относительно психологического состояния оператора - совершенно с тобой согласен - когда в 50 метрах от тебя разнесло высотомер и с потолка сыплется штукатурка - это оптимизма не добавляет!
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03.10.2022 13:20 Ответить
Поцілуй мене в сраку! Свою "епістолярність" іди проявлять перед завсідниками на твоїй темі А мені "лапшу на вуха не вішай": був ти тупим методистом - "начотчиком" - ним і залишився!
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03.10.2022 13:48 Ответить
Ладно, дорогой! Совсем ты меня унизил и затоптал, твая пабеда!
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04.10.2022 09:03 Ответить
Та "нахрєн" ти мені сто літ потрібен! Ще "перемагать" тебе! Був-би ти достойним противником - інша справа А так - звичайний дрібний паскудник! Тільки і здатен лайно на вентилятор накидать!
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04.10.2022 09:17 Ответить
А где же контрольный выстрел "Поцілуй мене в сраку! "?
Или хотя бы " -------------------------------уй!!! ???
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05.10.2022 10:36 Ответить
Ти так цього хочеш? Вибач за недостатню до тебе увагу! Вважай, що я тобі це сказав!
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05.10.2022 11:22 Ответить
Ты не виляй! Продемонстрируй мощь и силу своего интилекта, говори прямо!
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05.10.2022 11:51 Ответить
Ти анекдот про попа, папугу і "мєнта" пам"ятаєш?
"Это же я! Мент я, мент поганый!" "Истину глаголешь, сын мой!"
І я тобі кажу те ж саме!
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05.10.2022 11:58 Ответить
Друг мой, твоя сущность проста и понятна - смысл - ничто, кто последний сказал любую чушь -пабедитель.
Попробуешь опровергнуть?
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05.10.2022 14:35 Ответить
Красапетівка!!! Слава нашим війскам!!!
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02.10.2022 08:40 Ответить
Українські жінки-найкращі у світі...
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02.10.2022 08:42 Ответить
Слава ЗСУ, і слва українським валькіріям!
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02.10.2022 08:46 Ответить
українська Ксена-воїн
українська Героїня
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02.10.2022 08:47 Ответить
Ось таких треба нагороджувати!А не піда**в з екранів!!!
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02.10.2022 08:51 Ответить
Славна дівчина!
Але журналісти, що це писали…
«знищити якомога більше орків…»-знов вам соромно називати речі своїми іменами?!
Орки це казкові персонажі з фільмів, відеоігор та мультиків!
Украінців вбивають РОСІЯНИ!
Вам соромно написати, що нищити треба росіян?!
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02.10.2022 08:56 Ответить
Болотян....
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02.10.2022 10:29 Ответить
КРАСАВА
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02.10.2022 09:03 Ответить
То ж недарма ми, українці, боїмося лише власних жінок!
)))
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02.10.2022 09:05 Ответить
Ці системи під постійним прицілом ворога. Тому знаходитися в них, коли поряд вибухають ракети, це велика мужність. Дякуємо вам, дівчата та хлопці.
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02.10.2022 09:16 Ответить
Красуня.
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02.10.2022 09:27 Ответить
Наші воїни-жінки неймовірні! Низько схиляю голову перед Вами. Далеко не кожен мужчина збереже свою мужність за бойових обставин, про які розповідає Героїня. Слава Україні!
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02.10.2022 09:49 Ответить
А відгодовані на брехливі гроші бугаї "Лисий" і пікалов поперли свої жирні дупи за кордон, а то може снайпер вбити, за це мають повагу і нагороди. Про них постійно виходять сюжети на "Єдиному каналі новин", а також забитий ними інтернет, як хтось з них покакав, як його дружина оголила коліно, чи доня знялася в якомусь кіно..., ось реальні герої, яким немає місця в списку нагороджених і на екрані бенявовазелякіно. Так 73%, я нічого не переплутав?
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02.10.2022 09:54 Ответить
Нічого. І нас вже не 73%, слава Богу і Україні. Але! Думаєш, знову за Порошенка будуть голосувати? Тільки якщо не буде ніякої іншої альтернативи.
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02.10.2022 10:59 Ответить
Набагато менше, та й в2019 р. було 73% від тих хто прийшов голосувати, а голосував далеко не весь Український народ!
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02.10.2022 11:59 Ответить
Думаю, що мають голосувати за кращого із тих, що маємо. Якщо дружать з головою, то вирахують скоренько хто є хто, хто говорив, обіцяв, а хто робив. Чия говорільня виявилася утопією, а чия працює і виявилася тим, до чого йдемо. Десь так. Думаю, що народ бажає миру, а не війни, самостійності, а не рабства,а мир це ракети, а не дороги, мир це армія, мова, віра, а не "какая разница".
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02.10.2022 13:57 Ответить
Пане Анатолій-ви нічого не переплутали.Дівчина-воїн свято виконала і виконує свій обов*язок.Дай Бог їй довгих років життя,міцного здоров*я і сімейного щастя.Ми тільки що прочитали про подвиг людини,який вона виконувала тоді-в перший день війни,а скільки таких подвигів за ці 9 місяців?І якщо кожен,не критикуючи,не розводячи срач для хайпу,не думаючи тільки про себе ,коханого, буде до кінця виконувати те що вміє-ми обов*язково пореможемо.
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02.10.2022 12:43 Ответить
я про це. Таких багато, такі зупинили ворога ціною свого здоровя і життя, але нагороди, навіть не медальки, а ордена роздають відвертим сцикунам, які ховаються від армії. Я про тих, хто "втирав" у 2019 році наріду - це вся "еліта" "слуг", "95 кварталу", правда багато з них перейшли на бік ворога, але ні одного немає десь на передовій. Чотирижди відкосники оділи військовий однострій, і щось там розповідають з бункера, привчаючи стадо зелених вівць, що тог все їх заслуги. Сьогодні навіть Коля Котлета Ліван визволив, маючи в руках якусь гілку для розмінування машини. Не сила, а моща.
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02.10.2022 14:03 Ответить
Красуня. Дай Боже тобі щастя, дівчинка. Слава Україні!
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02.10.2022 10:56 Ответить
Героям слава і слава найкрасивішим і наймудрішим жінкам в світі ,
це жінкам Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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02.10.2022 12:41 Ответить
Українські жінки не тільки красивійші в світі, вони - розумні і сміливі!
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02.10.2022 11:24 Ответить
Гарнюня
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02.10.2022 13:03 Ответить
Не військовий і не знаю складових частин стаціонарних РЛС, але завжди думав що на поверхні тільки самі антени, радари і інше подібне обладнання. А обчислювальна техніка і оператори десь у бетонних бункерах чи на кшталт того. А виявляється вони прямо на сітці радара сидять.
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02.10.2022 13:21 Ответить
Золота дівчинка 💛💙
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02.10.2022 18:42 Ответить
гарненька яка )))
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02.10.2022 23:38 Ответить
 
 