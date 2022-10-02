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Удар по Запорожью: рашисты попали четырьмя ракетами С300, разрушена промышленная инфраструктура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг попал в Запорожье и пригород четырьмя ракетами С300.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, враг попал в областной центр и пригород четырьмя ракетами С300. В результате атаки разрушена промышленная инфраструктура. Пострадавших нет", - отметил Старух.

"Оккупант терпит потери на фронте, единственное чем может ответить - уничтожать гражданские объекты. Враг обречен. Соблюдаем правила безопасности и верим в ВСУ!", - добавил он.

Удар по Запорожью: рашисты попали четырьмя ракетами С300, разрушена промышленная инфраструктура 01
Удар по Запорожью: рашисты попали четырьмя ракетами С300, разрушена промышленная инфраструктура 02
Удар по Запорожью: рашисты попали четырьмя ракетами С300, разрушена промышленная инфраструктура 03
Удар по Запорожью: рашисты попали четырьмя ракетами С300, разрушена промышленная инфраструктура 04
Удар по Запорожью: рашисты попали четырьмя ракетами С300, разрушена промышленная инфраструктура 05

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Топ комментарии
+12
Запоріжжя добавилось до трійки більш обстрілюваних міст України. Або змінило місце Харкова.
До зариги дістали орки з тими ракетами. Вже режим сну виробився: 01:15 - прокидання і очікування (уже на "мопеди"), далі сну вже немає. О 4:15 потужні обстріли міста; лежиш і молишся, куди прилетить. Як правило вісім ****** з проміжком в 70 секунд. Після останньої очікування про всяк випадок, пів години. 4:30 - другий сон.
Локація - Миколаїв.
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02.10.2022 09:16
+4
От так. Поки не було потреби в моїх руках і дружина без роботи, то їздили до родичів в Умань. Там тихо, мирно. Не без тревог, звісно. Але там ніяк не вдома. Потім дружині роботу тут запропонували, ми на Славу Богу і поїхали. А там і мої руки знадобились вже з відновлення деяких важливих руйнацій. А тут кожного дня є що робити.
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02.10.2022 11:29
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Запоріжжя добавилось до трійки більш обстрілюваних міст України. Або змінило місце Харкова.
До зариги дістали орки з тими ракетами. Вже режим сну виробився: 01:15 - прокидання і очікування (уже на "мопеди"), далі сну вже немає. О 4:15 потужні обстріли міста; лежиш і молишся, куди прилетить. Як правило вісім ****** з проміжком в 70 секунд. Після останньої очікування про всяк випадок, пів години. 4:30 - другий сон.
Локація - Миколаїв.
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02.10.2022 09:16 Ответить
навіть не уявляю як ви там...
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02.10.2022 10:07 Ответить
От так. Поки не було потреби в моїх руках і дружина без роботи, то їздили до родичів в Умань. Там тихо, мирно. Не без тревог, звісно. Але там ніяк не вдома. Потім дружині роботу тут запропонували, ми на Славу Богу і поїхали. А там і мої руки знадобились вже з відновлення деяких важливих руйнацій. А тут кожного дня є що робити.
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02.10.2022 11:29 Ответить
Після війни треба передивитись статуси міст-героїв.
Вважаю, що Одесу треба позбавити цього статусу.
Натомість надати його Миколаєву, Сумам, Чернігову, Маріуполю, Вознесенську, деяким іншим містам.
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02.10.2022 12:40 Ответить
Взагалі то, наротив Місто Герой, то є ні що інше, як прокомунівське кредо, що б отримувати якісь преференції від Держави.
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02.10.2022 12:49 Ответить
Насчет расписания да, так оно и есть. В 23 часа первый раз. Второй бьют в районе 1 часа. Отбомбились, сделали перерывчик небольшой - вздремнешь в полглаза - и потом по новой: в 4 часа, 7 часов. Тем, кто работает, тяжко приходится без сна.
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02.10.2022 13:07 Ответить
Я дивуюсь ,чому опит орків не прижився в Україні?Там теж можна проредіть стрункі ряди могілизованих.
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02.10.2022 09:53 Ответить
Тому що в нас не так багато таких ракет, і витрачати їх на звичайних орків, які є м'ясом - це розкіш. Набагато краще їх туди, де насправді потрібно - на літаки, гелікоптери.. Ось вчора на Запоріжжі один так "приземлили".
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02.10.2022 12:35 Ответить
Моє припущення: шо б не чіпали Київ?
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02.10.2022 13:09 Ответить
 
 