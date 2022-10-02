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Удар по Запорожью: рашисты попали четырьмя ракетами С300, разрушена промышленная инфраструктура. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг попал в Запорожье и пригород четырьмя ракетами С300.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, враг попал в областной центр и пригород четырьмя ракетами С300. В результате атаки разрушена промышленная инфраструктура. Пострадавших нет", - отметил Старух.
"Оккупант терпит потери на фронте, единственное чем может ответить - уничтожать гражданские объекты. Враг обречен. Соблюдаем правила безопасности и верим в ВСУ!", - добавил он.
Топ комментарии
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показать весь комментарий02.10.2022 09:16
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показать весь комментарий02.10.2022 11:29
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До зариги дістали орки з тими ракетами. Вже режим сну виробився: 01:15 - прокидання і очікування (уже на "мопеди"), далі сну вже немає. О 4:15 потужні обстріли міста; лежиш і молишся, куди прилетить. Як правило вісім ****** з проміжком в 70 секунд. Після останньої очікування про всяк випадок, пів години. 4:30 - другий сон.
Локація - Миколаїв.
Вважаю, що Одесу треба позбавити цього статусу.
Натомість надати його Миколаєву, Сумам, Чернігову, Маріуполю, Вознесенську, деяким іншим містам.