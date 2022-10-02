Более 300 км дорог разминировано и расчищено в освобожденных районах Харьковщины. ФОТОрепортаж

В освобожденных районах Харьковской области расчистили более 300 км дорог.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

С середины сентября в Харьковской области удалось расчистить 312 км дорог государственного значения и коммунальных улиц Изюма и Балаклеи.

Как отмечают в Министерстве, обязательным условием возвращения к нормальной жизни на освобожденных от российских оккупантов территориях является разминирование и генеральная уборка. Поэтому сразу за пиротехниками ГСЧС к работам приступают дорожники, прежде всего производя работы на тех маршрутах, которые ведут в города и поселки региона.

"Чтобы быстрее была возможность доехать волонтерам, медикам, коммунальным службам и довезти гуманитарные грузы людям, которые месяцами находились под оккупацией", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что дорожники убирают дороги от грязи, мусора, уничтоженной гражданской и военной техники, разбирают блокпосты оккупантов, ремонтируют дорожное покрытие, разрушенное в результате взрывов или детонаций вражеских мин. И самое главное – строят объездную дорогу и временные переправы рядом с разрушенными мостами. В области уже функционирует 5 таких переправ.

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