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Автомобиль связистов "Укртелекома" подорвался на мине в Ахтырском районе, погиб водитель, - Сумская ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На мине российских оккупантов в Сумской области подорвался автомобиль связистов АО "Укртелеком".

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"2 октября в 8:45 в Ахтырском районе на вражеской мине подорвался автомобиль связистов АО "Укртелеком". Он съехал на обочину дороги у телебашни. В автомобиле было 4 человека, трое в больнице. Один, который был водителем, погиб на месте от полученных травм", – говорится в сообщении.

На месте работают правоохранители, обстоятельства происшествия выясняются.

Живицкий подчеркнул, что Ахтырский район остается одной из самых заминированных территорий Сумской области.

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Автомобиль связистов Укртелекома подорвался на мине в Ахтырском районе, погиб водитель, - Сумская ОВА 01

Автомобиль связистов Укртелекома подорвался на мине в Ахтырском районе, погиб водитель, - Сумская ОВА 02
Автомобиль связистов Укртелекома подорвался на мине в Ахтырском районе, погиб водитель, - Сумская ОВА 03
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Скільки такого ще буде після перемоги! Бідні люди. Співчуття!
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02.10.2022 10:33 Ответить
RIP
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02.10.2022 10:36 Ответить
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02.10.2022 10:44 Ответить
ці місця звільнено пів року тому. і люди там їздили щодня. я просто слів не знаходжу...
RIP
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02.10.2022 10:44 Ответить
Друже,я був у війську за часів совка у середині 80-х.Щось ми там рили і хлопець підірвався на як омусь залізаччі часів WWII.У Керчі це сталося.Загинув.Микола його звали.
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02.10.2022 11:58 Ответить
R.I.P.

Співчуття рідним
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02.10.2022 11:31 Ответить
йома йо,з машини купа брухту...Троє виживших народились у сорочці.Бідний водій прийняв на себе основний удар.Ще одна невинна жертва кацапських упирів...Царство Небесне...
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02.10.2022 13:10 Ответить
 
 