Автомобиль связистов "Укртелекома" подорвался на мине в Ахтырском районе, погиб водитель, - Сумская ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
На мине российских оккупантов в Сумской области подорвался автомобиль связистов АО "Укртелеком".
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"2 октября в 8:45 в Ахтырском районе на вражеской мине подорвался автомобиль связистов АО "Укртелеком". Он съехал на обочину дороги у телебашни. В автомобиле было 4 человека, трое в больнице. Один, который был водителем, погиб на месте от полученных травм", – говорится в сообщении.
На месте работают правоохранители, обстоятельства происшествия выясняются.
Живицкий подчеркнул, что Ахтырский район остается одной из самых заминированных территорий Сумской области.
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