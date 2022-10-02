РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11337 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажЗа рубежом
13 194 51
Беларусь (7524) граница (4740) Польша (7474)

Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Теперь Польшу и Беларусь отделяет 187-километровый забор.

Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ.

Высота построенной "стены" - 5,5 м. Ограждение сделано из стальных панелей высотой 4,5 м с колючей проволокой наверху.

"Польша завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Нелегальный въезд в Польшу теперь невозможен. Сегодня польская граница является наиболие защищенной в Европе", - написал Жарин.

Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью 01
Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью 02
Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью 03

Читайте также: Польша не будет принимать убегающих от мобилизации россиян, - глава канцелярии премьер-министра Дворчик
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
Новым забором обнесли скотный двор "Белоруссия", населённый тупыми и покорными скотами.
показать весь комментарий
02.10.2022 10:53
+25
Сейчас лукашисты будут просовывать головы между прутьями, делать подкопы и визжать что Польша хочет на них напасть
показать весь комментарий
02.10.2022 10:52
+24
Не є таємницею, що за дискредитацію Яценюка Онищенко заплатив журналістам 30 млн доларів.
Але піпл схавав.
показать весь комментарий
02.10.2022 11:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сейчас лукашисты будут просовывать головы между прутьями, делать подкопы и визжать что Польша хочет на них напасть
показать весь комментарий
02.10.2022 10:52 Ответить
Існує друга реальність, та що не льется за ТБ, в якій "бетонка" Зе та ці стіни з одного плану...

пам'ятаєте "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих"?

Як думаете що повинно було статися? Це було авжеж давно, а може бути що "сильні мира цього"* знають що воно скоро знову відбудеться, а "Зміна клімату" - лайно, яким вони ********** обдурювати нeгoїв.

Може саме тому "вони" стали робити ЗЛО відкрито? Саме тому що часи на консолідовану відповідь на це ЗЛО вже вичерпаний?
_________
* - ті що локально у нас собі борги в суді списують, а цепна його собака бреше на ліво і направо

_____________________

Чи справді Ви український патріот:

1) Чим відрізняється манкурт від історичного Павлика Морозова?
2) До якої категорії, на Вашу думку, відносяться зараз соціально-політичні боти?
3) Чому УНР не вистояла перед Московією? Як Ви це пов'язуєте з бездіяльностю Ліги Націй та Боем під Крутами?
4) Які заключні слова сказав Степан Хмара після "повинной" захистника Медведчука на судовому засіданні?
5) В чому полягає національна ідея України?
6) Патріоти ОУН/УПА боролись з загарбниками, на зараз іх ідеологія вам імпонує?
7) Хто такий Сашко Білий та чому він посварився з Аваковим?
8) Що Ви пам'ятаєте про відстріл групи Музичка? Вбачаєте паралелі на НКВД та вбивство ОУН в закарпатських лісах?
9) В якому році відмінилась індексація соціальних видатків? Як це пов'язано з "оздоровленням банківської системи"?
10) Як формула розразунку "Роттердам+" корелюється з статтею 13 Конституції України?
11) На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?
12) Як ви ставитеся до Ірини Фаріон? Це власна оцінка її діяльності?
13) Що ви думаєте про Савченко та "спецоперації" по її звільненю? Яка оцінка Піар-шоу?
14) Який прапор символізував наше минуле часів до УНР, чому його змінили комуністи?
15) Що було спершу: Конституція Пилипа Орлика чи "Лист запорожців турецькому султанові"?
16) Чи використовували ви Конституцію України для захисту своїх прав та свобод?
17) Олігархи то зло, але у вас є логічне пояснення чому так склалася ситуаця що вони скупляють депутатів, відколи це взялося?
18) Чи розуміли ви що Московія нападе на Україну в 2000-х роках? Як співвідноситься це питання з ситуацією на острові Тузла?
показать весь комментарий
02.10.2022 15:08 Ответить
Я рад что есть еще люди который не зазомбированы "массовым продуктом"...
Подобные же фильмы мне не в новость. Канал Neo History всем сознательньім советую.

Если для вашего мировоззрения "Земля-Карьер" не ново и понятно-прийнятно, тогда след уровень "Не Люди" на Живом Журнале. Верить не обязательно, но вскользь оно отвечает на многие вопросы. Особенно если помните новость что найден гроб с коричневой жидкостью внутри и чуть позже информация что жидкость будут на аукционах продавать.
показать весь комментарий
02.10.2022 22:10 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2022 22:21 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2022 22:25 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2022 22:30 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2022 22:32 Ответить
Новым забором обнесли скотный двор "Белоруссия", населённый тупыми и покорными скотами.
показать весь комментарий
02.10.2022 10:53 Ответить
на жаль ви абсолютно праві
показать весь комментарий
02.10.2022 11:09 Ответить
Здравія! А що думаєте про наших баранів 73%?
показать весь комментарий
02.10.2022 22:11 Ответить
Красавчики поляки!
показать весь комментарий
02.10.2022 10:53 Ответить
Не наш СЕНЯ також будував стіну,АЛЕ не до будував....
показать весь комментарий
02.10.2022 13:05 Ответить
тепер можна вішати таблички - ostrożnie! dzikie zwierzęta! nie karmić! /осторожно! дикие звери! не кормить!
показать весь комментарий
02.10.2022 10:55 Ответить
Та так,але для нормальної популяції звірів(кабани,вовки,зубри і т.д.) потрібні проходи.
показать весь комментарий
02.10.2022 12:05 Ответить
В нашому випадку нам потрібен не тільки паркан, але ціла лінія Манергейма, щоб від цих свинособак захищатися
показать весь комментарий
02.10.2022 10:56 Ответить
Нам реально як в Ізраілі треба ..метрів 8 висоти..бетонні..товсті стіни..і з спец баштами..так добре зроблено що хер підійдеш..під саму стіну бо все з тих башт прострілюєтся..коротче..треба лити лити..бетонувати..заміновувати..
показать весь комментарий
02.10.2022 13:17 Ответить
Башти в нашому випадку не варіант у противника є артилерія та ракети зможе швидко зруйнувати. Потрібно величезні рови, протитанкові та протипіхотні загородження+ міни всіх форм та розмірів. Я б напевне ще б ліс, якщо такий є трохи підрубив де це потрібно, а в інших місцях навпаки насадив більше дерев. Проблема населені пункти прямо на кордоні, напевно потрібно розселити людей подалі від кордону, бо підари не заспокояться будуть обстрілювати як не снарядами так пропановими балонами
показать весь комментарий
02.10.2022 13:32 Ответить
И таблички повесить *ОСТОРОЖНО. ДУРДОМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ 100 ЛЕТ. ИДЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ЕКСПЕРИМЕНТ*.
показать весь комментарий
02.10.2022 10:56 Ответить
Яценюк забракує.)
показать весь комментарий
02.10.2022 10:58 Ответить
ми також робили стіну
показать весь комментарий
02.10.2022 11:03 Ответить
Не є таємницею, що за дискредитацію Яценюка Онищенко заплатив журналістам 30 млн доларів.
Але піпл схавав.
показать весь комментарий
02.10.2022 11:17 Ответить
Ти ж договорюй! То були 24 вілли!
показать весь комментарий
02.10.2022 11:43 Ответить
Торгало довелось вибачатись. Ну помилився на 23 одиниці... з користю для своєї кишені, але крішнаіти його вже простили (він там у них "продвінутий меценат") - не для себе старався а для "храма".
показать весь комментарий
02.10.2022 11:48 Ответить
Ось наслідки його діяльності ! Але дебілам смакує лише гівно від Шмарія.

показать весь комментарий
02.10.2022 12:12 Ответить
НБ. Зразу всі повірили!!!!!!
показать весь комментарий
02.10.2022 12:20 Ответить
А цих уродів-совків треба відправляти одразу в спам . Вони тоді підвивали продажним журналюгам і разом з ними не дали Яценюку збудувати стіну . Стільки людей могло б ще жити , якби орки як на параді не заїхали 24.02 . І зараз вони знову повилазили !В спам , смердючі істоти !
показать весь комментарий
02.10.2022 11:46 Ответить
Товба,а чого ти розійшовся?Захотілося справедливості?Вселенської?Тебе до тієї казни з мілліардами-на постріл HIMERSа підпустять?А цифри,як на референдумах,тобі ж які хочеш,чи не хочеш напишуть...Польська стіна,як і "Європейський Вал"-а чого по дрібницях- стіна,-тільки від порушника на двох ногах.Ніяку військову техніку ці загорожі,а по простому-паркани, не затримають і на хвилину.І порівняти 187 км, та 2500 км-це недоречно....
показать весь комментарий
02.10.2022 12:29 Ответить
Недоречно "тикати" незнайомим і приводити "аргументи" пацієнта псих. лікарні . І нікуди я не розходився , а казав це з 1991 року . І в тому , що як тільки з'являвся проєвропейський президент або прем'єр , його починали кусати по команді з москви , а різні совки-зебіли-риги підтримували , неправда теж ? Якщо зебіл - мені не пиши .
показать весь комментарий
03.10.2022 06:31 Ответить
Пане Товба,хочеться поваги?Весь час,з 1991 року принижували і не прислухалися?Яценюк-проєвропейський прем*єр ?Чому ж його тоді зняв з посади-проєвропейський президент?Невже прокрався?Кожен, більш менш при посаді, керівничок в Україні,заступаючи на посаду починає будувати свій бізнес. Розставляє "своїх" людей на ключові,для свого збагачення, посади.А малювати цифри,які не можливо ніяк перевірити?Тоді давайте погодимося з "результатами" референдумів...
показать весь комментарий
03.10.2022 12:06 Ответить
а де посилання на Індепендет? Жаби з гадюками змагались за доступ до корита. Стосовно "шедевра" Яценюка, то достатньо фото порівняти його та польскої стіни
показать весь комментарий
02.10.2022 14:17 Ответить
Дараґой таваріщь Стєпанов! Ну Ви ж знаєте і мовчите, що газети Independent вже нема. Чому Ви замовчуєте, що Парашэнка найняв терористів з Ігілу і вони влаштували вибух?! Не замовчуйте! Розкажіть людям правду!
показать весь комментарий
02.10.2022 15:41 Ответить
диво-Ватка, іди протверезій...бо шось ти верзеш не зрозуміле
показать весь комментарий
02.10.2022 19:05 Ответить
Ти брехло і трепло.А можливо за гроші напишеш,що Яценюк розстрілював чеченців.
показать весь комментарий
02.10.2022 12:03 Ответить
За гроші я проведу розслідування і доведу в будь якому суді корумпованість Яценюка на посаді премєр-міністра. Плати!
показать весь комментарий
02.10.2022 12:13 Ответить
Вам же ж правда не потрібна, вам же ж просто поп#здєть...

"Стіну" перестали активно будувати, бо комусь здавалося, що Росія не піде далі, - генерал-майор Бідило

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Українсько-російський кордон має довжину понад 2000 кілометрів, тому проєкт "Стіна" був поетапним і потребував вирішення великої кількості завдань під час його реалізації.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (2015-2018), генерал-майор Сергій Бідило "Дивує і шокує, коли частина людей розповсюджує зневажливе ставлення до глобального безпекового проєкту країни. Особливо що для цього використовуються російський наратив і фейки", - бойовий генерал Бідило

Джерело: https://censor.net/ua/n3364522
показать весь комментарий
02.10.2022 12:20 Ответить
То Кулявлоба свой пай с кусочком леса огородил
показать весь комментарий
02.10.2022 11:10 Ответить
Цікаво, кошторис кв. м. нашого забору і польського співпадає чи ні.
показать весь комментарий
02.10.2022 11:28 Ответить
Ти якщо не бачив - то не пиши і не друкуй піздьож . І завдяки таким , як ти підвивальщикам , стіну не збудували . А ви , совки , верещали слідом за кацапами та ригами :"сєнякролік"! А якби збудували - то орки не проїхались би на уралах та камазах 24,02 як на параді аж до Києва . Так що загибель Українців і на совісті таких , як ти ************* .
показать весь комментарий
02.10.2022 11:40 Ответить
А ти хотів побачити "китайську стіну" з залишеним після Яника-зека пограбованим бюджетом ? Яник залишив у бюджеті 108 тис. гривень на всю Армію, Освіту, всі силові структур та ще мільярдні суми заборгованості...

"Стіну" перестали активно будувати, бо комусь здавалося, що Росія не піде далі, - генерал-майор Бідило
Новини Цензор.НЕТ Політика України



Українсько-російський кордон має довжину понад 2000 кілометрів, тому проєкт "Стіна" був поетапним і потребував вирішення великої кількості завдань під час його реалізації.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (2015-2018), генерал-майор Сергій Бідило, інформує Цензор.НЕТ Джерело: https://censor.net/ua/n3364522
показать весь комментарий
02.10.2022 12:30 Ответить
З свинособакими краще мінні поля на глибину 3 км. вздовж кордону...
показать весь комментарий
02.10.2022 11:10 Ответить
так бидло завжди огороджують
показать весь комментарий
02.10.2022 11:11 Ответить
А де 20 метровий рів 10 метрової глибини з крокодилами та наповнений сірчаною кислотою, це явно нєдоработка,- ох добрі поляки люди, добрі 🤔🧐😁
показать весь комментарий
02.10.2022 11:17 Ответить
А чо, виглядає дуже гарно!...
показать весь комментарий
02.10.2022 11:54 Ответить
Та неужели главным инженером был наш.... Ну вы поняли! Гений просто, высокая вышла стенка. Там вроде Литва тоже 500 км за считанные месяцы загородила от бульбашей. И без стебу---- я бы и тока не жалел. Во время дождя можно понижать напругу, а толку больше. Учитесь хуторянские!
показать весь комментарий
02.10.2022 12:43 Ответить
оцк подивився Сєня на польску стіну і заплакав від заздрощів
показать весь комментарий
02.10.2022 14:00 Ответить
Ціккаво а як Боневтік три роки паркан з московитами будував, чи грошей не вистачило, на асфальт всі пішли. До речі, про асфальт- Зелені жаби дозволили заміняти гравій в будові шляхів шлаком, який через рік через навантаження розсипеться. Весь цимес в тому, що шлаком забезпечував родич одного з кварталівців.
показать весь комментарий
02.10.2022 14:24 Ответить
 
 