Пятое зафрахтованное ООН судно зашло под погрузку в Черноморск, еще 5 судов с агропродукцией отправились из портов Украины. ФОТО

Сегодня, 2 октября, в порт Черноморска прибыло под загрузку судно NEW ISLAND. Это уже пятое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН.

Об этом сообщает в Фейсбуке Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после погрузки пшеницей судно отправится в Сомали.

Также сегодня в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Одесса, Черноморск и Южный вышли пять судов. У них на борту 114,7 тысяч тонн агропродукции для стран Африки и Европы.

Среди них - балкер ARGO 1, который перевозит 31 тыс. тонн кукурузы в Египет, и балкер DOGA K с 10 тыс. тонн пшеницы для Туниса.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 5,8 млн. тонн агропродукции. В общей сложности из украинских портов вышли 257 судов с продовольствием, которое было направлено в страны Азии, Европы и Африки.

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