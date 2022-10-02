Служебный пес полиции нашел невредимый российский БПЛА, - МВД Украины. ФОТО

Найденная техника будет работать на ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД Украины.

"Нацгвардейцы сбили российский беспилотник 30 сентября вблизи Гоптовки из стрелкового оружия, рассказал журналистам нацгвардеец с позывным Егерь. Оккупанты потеряли контроль над аппаратом, и он упал на парашюте. Через пол часа аппарат разыскал служебная собака Зевс", - говорится в сообщении.

Почти невредимый аппарат передадут для нужд Вооруженных сил Украины.







Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Донецкой области пограничники "затрофеили" российские БТР и БМП. ВИДЕО