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Четверо гражданских погибли из-за подрыва автомобиля на мини на Черниговщине, - Чаус. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Авто с 4 гражданскими жителями области наткнулось на мину в лесу близ Шестовицы. Все погибли.

Об этом сообщил в телеграмм-канале Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, люди проигнорировали предупредительные знаки, а также временный запрет на посещение лесов.
На месте происшествия работают правоохранители и пиротехники ГСЧС. Еще раз подчеркиваю: в области проведено экспресс разминирование (поля, домовладения, обочины у магистралей), сплошное же - займет годы. Берегите себя и своих родных!" - отметил он.

Четверо гражданских погибли из-за подрыва автомобиля на мини на Черниговщине, - Чаус 01

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Топ комментарии
+12
То може краще просто утриматися від поїздок лісами там полями? Минулого разу підірвалася машина, коли люди вирішили зрізати дорогу через поле... Навіщо спішити на той світ?
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02.10.2022 13:09
+5
Бо нема чого на узбіччя з'їзджати, а тим паче заїзджати до лісу. Як би це жорстоко не звучало- вони самі винні.
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02.10.2022 13:15
+4
Гриби дорого коштували цим людям
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02.10.2022 14:07
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Звідки людям знати де перевірено, а де ні ?
Тим більше, закладки можуть ставити диверсанти
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02.10.2022 12:53 Ответить
То може краще просто утриматися від поїздок лісами там полями? Минулого разу підірвалася машина, коли люди вирішили зрізати дорогу через поле... Навіщо спішити на той світ?
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02.10.2022 13:09 Ответить
Бо нема чого на узбіччя з'їзджати, а тим паче заїзджати до лісу. Як би це жорстоко не звучало- вони самі винні.
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02.10.2022 13:15 Ответить
гриби то шара ..я ніколи гриби не збирав ..якби в лісі гроші росли то да ..
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02.10.2022 13:32 Ответить
Гриби дорого коштували цим людям
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02.10.2022 14:07 Ответить
грОбники, прости Господи.....
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02.10.2022 14:31 Ответить
И вообще, что люди находят в грибах? Калорийность у них никакая, перевариваются плохо из-за хитина и вообще: не растение, не животное, что-то посредине, помесь хомячка с кукурузой - инопланетяне какие-то, притом отравиться ими - "как два байта переслать".
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02.10.2022 16:43 Ответить
Усі прикордонні території підоросії, які межують з Чернігівською, Сумською, Харківською, Луганською та Донецькю областями мають бути НЕГАЙНО засіяні з дронів,протипіхотними мінами на глибину територій у 5-10 кілометрів...!!!
Хай ці кацапоморді підороси трохи покайфують від деокупації та денаціоналізації прикордонних територій кацапстану...!!!
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02.10.2022 15:51 Ответить
 
 