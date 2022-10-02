7 854 10
Четверо гражданских погибли из-за подрыва автомобиля на мини на Черниговщине, - Чаус. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Авто с 4 гражданскими жителями области наткнулось на мину в лесу близ Шестовицы. Все погибли.
Об этом сообщил в телеграмм-канале Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, люди проигнорировали предупредительные знаки, а также временный запрет на посещение лесов.
На месте происшествия работают правоохранители и пиротехники ГСЧС. Еще раз подчеркиваю: в области проведено экспресс разминирование (поля, домовладения, обочины у магистралей), сплошное же - займет годы. Берегите себя и своих родных!" - отметил он.
Топ комментарии
+12 Ned Stark
показать весь комментарий02.10.2022 13:09
+5 Владислав Носковский
показать весь комментарий02.10.2022 13:15
+4 Перехватчик
показать весь комментарий02.10.2022 14:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Тим більше, закладки можуть ставити диверсанти
Хай ці кацапоморді підороси трохи покайфують від деокупації та денаціоналізації прикордонних територій кацапстану...!!!