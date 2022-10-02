Четверо гражданских погибли из-за подрыва автомобиля на мини на Черниговщине, - Чаус. ФОТО

Авто с 4 гражданскими жителями области наткнулось на мину в лесу близ Шестовицы. Все погибли.

Об этом сообщил в телеграмм-канале Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, люди проигнорировали предупредительные знаки, а также временный запрет на посещение лесов.

На месте происшествия работают правоохранители и пиротехники ГСЧС. Еще раз подчеркиваю: в области проведено экспресс разминирование (поля, домовладения, обочины у магистралей), сплошное же - займет годы. Берегите себя и своих родных!" - отметил он.

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