Нацгвардейцы в качестве трофея захватили танк оккупантов под Лиманом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Бойцы Нацгвардии захватили под Лиманом Донецкой области российский танк Т-72Б3.
Об этом сообщает Национальная гвардия Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины захватила новый трофей под Лиманом – российский танк Т-72Б3. Это самая распространенная из современных модификаций старых танков рашистов. Еще раз спасибо министерству нападения России за подарок", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+18 phantom4
показать весь комментарий02.10.2022 16:48
+18 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий02.10.2022 16:53
+11 stavr
показать весь комментарий02.10.2022 16:52
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
вы ж не думаете шо там всего три человека воюют ???
))
А тепер, віявляється, що це мене ти вважаєш знаавцем - і це попри всі твої джерела і війскову обізнаність. Такої...