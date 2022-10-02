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танк (1913) Донецкая область (7133) Национальная гвардия (1846) Лиман (287) трофеи (165)

Нацгвардейцы в качестве трофея захватили танк оккупантов под Лиманом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Бойцы Нацгвардии захватили под Лиманом Донецкой области российский танк Т-72Б3.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины захватила новый трофей под Лиманом – российский танк Т-72Б3. Это самая распространенная из современных модификаций старых танков рашистов. Еще раз спасибо министерству нападения России за подарок", - говорится в сообщении.

Нацгвардейцы в качестве трофея захватили танк оккупантов под Лиманом 01
Нацгвардейцы в качестве трофея захватили танк оккупантов под Лиманом 02

Также смотрите: Трофеи поступают безумными темпами: Украинские защитники "тянут" сразу два российских танка. ВИДЕО
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Топ комментарии
+18
Цей танчик десь по парадах на парашкостані вештавсяю Он де залишки крлорадки на надгусенічному екрані. Доїхав до Київа блд...
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02.10.2022 16:48
+18
эти - один....следующие - еще один... а другие - еще два...
вы ж не думаете шо там всего три человека воюют ???
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02.10.2022 16:53
+11
славаЗСУ!
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02.10.2022 16:52
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шо, всього один танк у всьому Лимані та окрузі?
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02.10.2022 16:47 Ответить
эти - один....следующие - еще один... а другие - еще два...
вы ж не думаете шо там всего три человека воюют ???
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02.10.2022 16:53 Ответить
Це просто лише один окремий випадок
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02.10.2022 16:59 Ответить
Цей танчик десь по парадах на парашкостані вештавсяю Он де залишки крлорадки на надгусенічному екрані. Доїхав до Київа блд...
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02.10.2022 16:48 Ответить
гарно вони вигорають всередині https://www.youtube.com/watch?v=JtUKfsbNgKM


))
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02.10.2022 16:49 Ответить
А де кацпські полоненики, де ті тисячі кацапів?!!! Чи чутки про "договорняки" не такі вже й чутки.
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02.10.2022 16:49 Ответить
Автомат у руки і бери в полон. На цензорі завжди пасуться якісь розхитувачі. Не калатай, це зараз не на часі.
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02.10.2022 16:52 Ответить
Тут куча зрадофилов и ботов.Только после зачистки города нацгвардией будет ясно сколько пленных и дохлых орков.
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02.10.2022 16:57 Ответить
Не було ніяких договорняків, була прикрашена подача інформації. Там не було ніяких 5 тисяч. Може якась тисяча-дві були. І більша частина з них втікла, коли зрозуміли, що кільце замикається. Вони ж не повні імбецили, трохи є розуміння наслідків. Досить вже розганяти зраду на рівному місті.
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02.10.2022 16:53 Ответить
славаЗСУ!
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02.10.2022 16:52 Ответить
На жаль ніхто не пише скільки трофеїв та полонених кацапів. Навряд це держтаємниці. В оточенні було біля 5000 кацапів. Невже ж змогли вирватись.
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02.10.2022 16:53 Ответить
Ти сам ті 5000 перерахував?
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02.10.2022 16:54 Ответить
Ні. Все з джерел.
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02.10.2022 16:56 Ответить
А ти подивись на той Лиман і скажи, як там можна 5000 розташувати? Трохи треба мозок включати, коли читаєш "джерела"
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02.10.2022 17:02 Ответить
Я також так думаю,бо дивилася карту по жителям,усе читала,щоб зрозуміти-Лиман це успіх. Так,це успіх,бо там не було де скільки розташувати та і пройти швидко і без проблем.
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02.10.2022 17:26 Ответить
Ну, то тепер в тих же джерелах пошукай про трофеї і втрати кацапів, у чому справа?
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02.10.2022 17:03 Ответить
Вот я тут і читаю і питаю. Може в єдінам телемарафонє є інфа але мені огидно його дивитись. Вот у тебе, знатока, і питаю.
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02.10.2022 17:10 Ответить
Друже, це ти почав корчити з себе великого знавця - мовляв, з моїх надійних джерел я точно знаю, що в оточенні було 5000 кацапів, бла, бла.
А тепер, віявляється, що це мене ти вважаєш знаавцем - і це попри всі твої джерела і війскову обізнаність. Такої...
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02.10.2022 17:38 Ответить
Гайдай 5000.
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02.10.2022 18:01 Ответить
Перечитай те що я написав ще раз.
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02.10.2022 18:41 Ответить
І ти перечитай ще раз те, що я написав тобі - шукай саме в своїх джерелах відповідь про те, чи свідомо випустили кацапів (як ви любите казати "па дагаварняку") або ж їм вдалося вирватись самим, або ж не вдалося. В комментах цензора війскових експертів крім тебе нема
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02.10.2022 18:53 Ответить
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02.10.2022 16:57 Ответить
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02.10.2022 16:58 Ответить
Было ваше, стало наше. Бе-бе-бе
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02.10.2022 17:10 Ответить
Це третій танк. Давайте хлопчики. Зберіть ще як мінімум 2, а краще 4 танки.
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02.10.2022 17:17 Ответить
Враньё. Танк сам сделал шаг доброй воли.
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02.10.2022 18:56 Ответить
 
 