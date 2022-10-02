ВСУ развернули украинский флаг возле села Торское в Донецкой области. ФОТО

Украинский флаг уже развевается у въезда в Торское.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Торское расположено между Лиманом и Кременной. Украинские защитники публикуют соответствующие фотографии.

Пока официального сообщения от Генштаба не было.

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