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ВСУ развернули украинский флаг возле села Торское в Донецкой области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский флаг уже развевается у въезда в Торское.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Торское расположено между Лиманом и Кременной. Украинские защитники публикуют соответствующие фотографии.

Пока официального сообщения от Генштаба не было.

Смотрите: Последствия удара по Николаеву: повреждены жилые дома, есть жертвы. ФОТО

ВСУ развернули украинский флаг возле села Торское в Донецкой области 01
ВСУ развернули украинский флаг возле села Торское в Донецкой области 02
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Топ комментарии
+44
Ах ви наші сонечкі,наша гордість,наша надія! Вклоняюся вам хлопчики ! Слава ЗСУ! Героям слава!
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02.10.2022 16:52
+42
ЛИВАН НАШ!
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02.10.2022 16:50
+33
Херсонские арбузы следующим летом будут огромными
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02.10.2022 17:12
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ЛИВАН НАШ!
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02.10.2022 16:50 Ответить
редкостный депутат
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02.10.2022 16:53 Ответить
вид повышенного айкью нэ втэчеш,блеать.
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02.10.2022 16:56 Ответить
Ага, дійсно!
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02.10.2022 17:37 Ответить
Пан скромно не сказав , то я вас доповню: катлєта рідкісний зедовбойоб.
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02.10.2022 18:48 Ответить
Колян -катлета 🤮ПНХ!
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02.10.2022 20:46 Ответить
Лиман да, а про ливан ужо не смешно постить ДАЛПАЙПА
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02.10.2022 16:56 Ответить
страна должна знать своих "героев"......
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02.10.2022 17:03 Ответить
Цей "великий воїн" вже й Близький Схід захоплює?😄 Нащо нам Ливан?🤔
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02.10.2022 16:58 Ответить
Чекаємо на новини за Лівію)))
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02.10.2022 17:00 Ответить
котлета объелась котлет походу
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02.10.2022 17:04 Ответить
Та шо ви всі накинулись на нього? Диван наш! - він хотів написать! 😁
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02.10.2022 17:12 Ответить
Кто Ливан, а кто лиман? Второгодник хреново, вечерние заочники! Хорошо хоть не Лима. Далеко она зараза.
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02.10.2022 17:15 Ответить
И Ливан-Тоже??
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02.10.2022 17:48 Ответить
Ливан лично Коля брал..... шел брать Лиман, но по дороге потерял компас и оказался в Ливане - пришлось брать..... а шо делать? кому сейчас легко?
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02.10.2022 17:57 Ответить
Милан
Ну хоть не Лаос...😬
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02.10.2022 19:34 Ответить
https://youtu.be/nonZvfbbzMI -- кацапоистребитель
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02.10.2022 16:52 Ответить
Ах ви наші сонечкі,наша гордість,наша надія! Вклоняюся вам хлопчики ! Слава ЗСУ! Героям слава!
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02.10.2022 16:52 Ответить
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02.10.2022 17:08 Ответить
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02.10.2022 17:10 Ответить
То есть,ходить -в 7 лет??Бяда прам!
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02.10.2022 17:50 Ответить
Хто я?
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02.10.2022 17:59 Ответить
ДоверЕлись)
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02.10.2022 18:39 Ответить
Ха ха, соррі, то і мав на увазі
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02.10.2022 18:48 Ответить
Вже видалив
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02.10.2022 18:49 Ответить
Яка там з вас тушонка, хоч би на мило згодились ...
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02.10.2022 18:56 Ответить
на тушёнку? Нет, на колбасу. На большее вы вряд ли годитесь.

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02.10.2022 19:46 Ответить
ні, в кращому випадку на смітник
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02.10.2022 22:02 Ответить
слава ЗСУ!
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02.10.2022 16:53 Ответить
І ще Золота Балка на Херсонщині https://korrespondent.net/ukraine/4521876-vsu-prodvynulys-v-khersonskoi-oblasty-ok-yuh
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02.10.2022 16:55 Ответить
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02.10.2022 17:02 Ответить
Ця новина є українською мовою.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4521876-zsu-prosunulysia-na-khersonschyni-ok-pivden

Навіщо тягти сюди кацапоязичний контент?
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02.10.2022 17:10 Ответить
ЗСУ вкотре доводять що вони справжні воїни та герої...
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02.10.2022 16:56 Ответить
Украинскому командованию и Зеленскому в часности, пора брать власть в россии в свои руки. На фоне наростающей монархии на рашке - Зеленскому нужно больше записывать обращение к россиянам и призвать их игнорировать путинскую власть и подчинятся власти украинской. Исторически - русский народ покорно подчиняется сильнейшему царю если их царь проиграл
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02.10.2022 16:57 Ответить
Тут одна проблемка… - Зе, не царь)))
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02.10.2022 17:04 Ответить
точно, убрати одного сцаря і почати вклонятися іншому.Це не про Україну!
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02.10.2022 17:05 Ответить
Варіант заслати його в паРашу сцарьом з усіма "зеленими", а собі вибрати нового президента. Хай там кацапів дрючить, раз їм так потрібен новий сцарь.
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02.10.2022 17:21 Ответить
на кацапіі немає руских.
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02.10.2022 17:04 Ответить
дейнега известный жополиз хенералиссимуса... и идет нах вслед за ним. хочешь руководить - иди в ВСУ чепушило.
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02.10.2022 17:08 Ответить
Подсосыш путлера вылез - ну ка рассказывай сколько украинских обьектов сдал ФСБ?
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02.10.2022 17:22 Ответить
Українці ще притрушену москвороту мордву не питали, що нам робити у власній хаті.
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02.10.2022 22:34 Ответить
служба такси от ВСУ
https://twitter.com/i/status/1576571468632461312
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02.10.2022 17:08 Ответить
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03.10.2022 09:39 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь, рідненькі
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02.10.2022 17:11 Ответить
Херсонские арбузы следующим летом будут огромными
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02.10.2022 17:12 Ответить
Істінно так, прямо у ціль сказано ,дякую.опублікую це у себе на сторінці)))
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02.10.2022 17:20 Ответить
- Это Украина?
- Так
- Скажите, в плен сдаться можно?
- Так. Де вас забрати?
- В Бо-го-ро-дич-ном.
- Добре, очікуйте. Машинка за вами вже виїхала, буде зеленый БТР. Виходьте с піднятими руками по пострілу, або по матюку.
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02.10.2022 17:15 Ответить
Вітаємо зі звільненням наші землі! Ви вдома
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02.10.2022 17:17 Ответить
Думаю скоро заявлять і про звільнення Зарічного. Це дуже важливо.
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02.10.2022 17:19 Ответить
Заманали вы делать такие вбросы
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02.10.2022 17:22 Ответить
Зарічне і вище селища зона невизначена, і так майже до Кремінна. Так що там орків може і не бути
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02.10.2022 17:39 Ответить
коля Коклета ясно,що дебіл рідкостний,але його можно зрозуміти,там Шмаркля під себе 250 зелених потвор по всій Україні підбирала,таках,як воно само.
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02.10.2022 17:24 Ответить
Начались бои за Кременную!

ВСУ наносят массовые артиллерийские удары по позициям русни в городе.

Пошла вода в дом 👹
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02.10.2022 17:30 Ответить
Звільнити хоча б (по гарячим слідам) правоберіжжя річки Красна.
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02.10.2022 17:45 Ответить
Вибачте, але Кремінну почали штурмувати ще позавчора, при взятті Лиману в котел.
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02.10.2022 19:04 Ответить
А Червонопопівку не почали? Перекрити б дорогу, щоб не втекли на Сватове.
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02.10.2022 21:59 Ответить
Шановне ЗСУ!Велика вам подяка і низький уклін!!Хлопці!Віримо тільки в вас!
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02.10.2022 17:56 Ответить
Ось свіженьке з Лиману. Обережно +18. Отам всі чмобіки - https://news.pn/ru/public/279398
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02.10.2022 18:19 Ответить
Корсика наш!
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02.10.2022 19:03 Ответить
Гігант мислі...
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02.10.2022 20:03 Ответить
Слава ЗСУ!
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02.10.2022 22:26 Ответить
 
 