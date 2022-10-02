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ВСУ развернули украинский флаг возле села Торское в Донецкой области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинский флаг уже развевается у въезда в Торское.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Торское расположено между Лиманом и Кременной. Украинские защитники публикуют соответствующие фотографии.
Пока официального сообщения от Генштаба не было.
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+44 Лилия Стацкая
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+42 Йцу Кенг 07b0c614
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+33 Сергей Поляков 2137b8c2
показать весь комментарий02.10.2022 17:12
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Ну хоть не Лаос...😬
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4521876-zsu-prosunulysia-na-khersonschyni-ok-pivden
Навіщо тягти сюди кацапоязичний контент?
https://twitter.com/i/status/1576571468632461312
- Так
- Скажите, в плен сдаться можно?
- Так. Де вас забрати?
- В Бо-го-ро-дич-ном.
- Добре, очікуйте. Машинка за вами вже виїхала, буде зеленый БТР. Виходьте с піднятими руками по пострілу, або по матюку.
ВСУ наносят массовые артиллерийские удары по позициям русни в городе.
Пошла вода в дом 👹