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На Харьковщине собрали показания спасшихся от расстрела российской ДРГ эвакуационной колонны, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Правоохранители получили показания от людей, которым удалось спастись при обстреле колонны автомобилей в Харьковской области.

Об этом в телеграме сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"25 сентября вблизи села Куриловка Купянского района правоохранители обнаружили расстрелянную колонну из шести автомобилей, которую обстреляли российские оккупанты. В результате очередного зверства российской армии погибли 24 человека, среди них — беременная женщина и 13 детей.

Сегодня прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно с экспертами ХОБСМЭ и экспертами Национальной жандармерии Франции провели первоначальный осмотр трупов для дальнейшего проведения соответствующих экспертиз.

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Также прокуроры совместно со следователями СБУ допросили мирных жителей, которым удалось спасти свою жизнь во время расстрела оккупантами колонны. Гражданские предоставили прокурорам и следователям показания, необходимые для полного и всестороннего документирования террора, совершаемого российской армией.

Путь оккупантов в Гаагу неотвратим", - говорится в сообщении.

На Харьковщине собрали показания спасшихся от расстрела российской ДРГ эвакуационной колонны, - прокуратура 01
На Харьковщине собрали показания спасшихся от расстрела российской ДРГ эвакуационной колонны, - прокуратура 02
На Харьковщине собрали показания спасшихся от расстрела российской ДРГ эвакуационной колонны, - прокуратура 03
На Харьковщине собрали показания спасшихся от расстрела российской ДРГ эвакуационной колонны, - прокуратура 04
На Харьковщине собрали показания спасшихся от расстрела российской ДРГ эвакуационной колонны, - прокуратура 05
На Харьковщине собрали показания спасшихся от расстрела российской ДРГ эвакуационной колонны, - прокуратура 06
На Харьковщине собрали показания спасшихся от расстрела российской ДРГ эвакуационной колонны, - прокуратура 07
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це повинен бачити світ...
щоби ті, хто ще слухає і вірить в побрехеньки русні, розуміли... це потвора, яка вбиває, гвалтує, калічить, знущається з жінок, вагітних, старих і дітей, з полонених і медиків...
бо рашка не вміє воювати з Армією противника, а лише з мирним населенням і мирними містами і селами, перетворюючи їх спочатку на катівні, а згодом на руїни і пил...
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02.10.2022 17:33 Ответить
Так ТКАЧЕНКО не фіга не робить !!

Ткаченко у відставку
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02.10.2022 21:45 Ответить
Москальські ДРГ знищують всіх зі страху що їх помітили, згадайте Чеченську війну.
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02.10.2022 17:36 Ответить
для чого тих виродків судити?
як діяти в таких ситуаціях знають люди які виловлювали за холокост під час другої світової нацистів що були причетні до холокосту
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02.10.2022 17:39 Ответить
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!!
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02.10.2022 18:20 Ответить
 
 