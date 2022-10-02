В Харьковской области нашли 5 тел людей, которые пытались эвакуироваться, - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В селе Василенково на деоккупированной части Харьковщины обнаружили 5 тел погибших, которые еще в мае пытались эвакуироваться из Купянска в Харьков.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Погибшие при самостоятельной эвакуации. Следователи устанавливают детали происшествия.
2 октября в полицию поступило заявление, что в поле в селе Василенково найдены погибшие люди.
Следователи полиции на месте обнаружили пять тел погибших и идентифицировали их.
Известно, что эти 5 человек - жители Купянска, которые пытались самостоятельно эвакуироваться в Харьков на автомобиле еще шестого мая, но по дороге наткнулись на рашистскую мину. Среди них – 41-летний Ярослав, 18-летний Иван, 19-летний Никита, 20-летний Алексей и 50-летняя Людмила.
Сочувствую родственникам и близким погибших. Следователи делают все необходимое для установления виновных", – рассказал он.
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