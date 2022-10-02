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В Харьковской области нашли 5 тел людей, которые пытались эвакуироваться, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В селе Василенково на деоккупированной части Харьковщины обнаружили 5 тел погибших, которые еще в мае пытались эвакуироваться из Купянска в Харьков.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Погибшие при самостоятельной эвакуации. Следователи устанавливают детали происшествия.

2 октября в полицию поступило заявление, что в поле в селе Василенково найдены погибшие люди.

Следователи полиции на месте обнаружили пять тел погибших и идентифицировали их.

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Известно, что эти 5 человек - жители Купянска, которые пытались самостоятельно эвакуироваться в Харьков на автомобиле еще шестого мая, но по дороге наткнулись на рашистскую мину. Среди них – 41-летний Ярослав, 18-летний Иван, 19-летний Никита, 20-летний Алексей и 50-летняя Людмила.

Сочувствую родственникам и близким погибших. Следователи делают все необходимое для установления виновных", – рассказал он.

В Харьковской области нашли 5 тел людей, которые пытались эвакуироваться, - полиция 01
В Харьковской области нашли 5 тел людей, которые пытались эвакуироваться, - полиция 02
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02.10.2022 19:35 Ответить
Царство небесне!
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02.10.2022 19:47 Ответить
Співчуваю близьким та родичам! Це жахливо, такі молоді люди! Немає пробачення росіянам і хочеться побажати швидкого Божого покарання всім, хто приймав участь в окупації України і усім тим, хто цю окупацію підтримував !
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02.10.2022 20:15 Ответить
Головна особистість будь якого "миролюбця" , це пропонувати "компроміс" за рахунок більш цивілізованної сторони й спонукати нападника до йще більш агресивних дій .

Ви не знайдете на історичній мапі жодного конфлікту який би зафіксував на довги роки такий мир , де нема переможця й сторони прогавшей війну .
Нічиї валідні лише у ігрових видах спорту, але аж ніяк у глибиних конецептуальних цивілізаційних конфліктах. В таких конфліктах такі "пиримірря" виключно засоб созрівання більш високої ступені протистояння ...
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02.10.2022 20:26 Ответить
RIP

лише колоски на обгорілій українській землі....

.
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02.10.2022 22:25 Ответить
 
 