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Разоблачены связисты "ЛНР" и скрывавший его житель Харьковщины - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Следователи Нацполиции разоблачили связиста "лнр" и скрывавшего его жителя Харьковщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он отметил: "При отработке на деоккупированных территориях в полицию поступила информация, что житель поселка Чкаловское предоставил свое жилье и одежду для укрывательства так называемого "военнослужащего лнр".

"Лнровец" задержан, в отношении двух открыто дело.

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Пасечник Сергей, 1968 года, "связист" бандитского формирования "лнр" - подозрение по ч.2 ст. 260 – наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Также установлен 60-летний Богданов Сергей, житель с. Чкаловское, которому грозит уголовная ответственность по ст.111-1 ч.4 – наказывается либо штрафом либо лишением свободы либо запретом занимать определенной деятельностью.

Всем напоминаю, что укрывательство военнослужащих России или бандитов из ОРДЛО - это уголовно наказуемое деяние. Коллаборационная деятельность. Это не говоря обо всем том терроризме, который они натворили на нашей земле".

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Разоблачены связисты ЛНР и скрывавший его житель Харьковщины - Нацполиция 01
Разоблачены связисты ЛНР и скрывавший его житель Харьковщины - Нацполиция 02
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Топ комментарии
+37
Чергові савкові смердючі відрижки...
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02.10.2022 20:41
+33
Я кажу: після деокупації ватних областей там всіх потрібно позбавити виборчих прав, як мінімум. Всіх, без розбору; окрім тих, хто воював в ЗСУ та в складі інших силовиків. Повертати права лише після екзаменів на знання історії України, знання мови, та встановлення того, чим дихав в попередні роки. Якщо галасував за шарієївців, комуняк, социків, зажопівців чи навіть за ригів - до ексзамену на громадянство допускати лише через десять років. Наприклад, і рига Александра Глазкова - також. Хватить нам навіть "акакаяразніца"! Натерпілись!
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02.10.2022 20:48
+25
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02.10.2022 20:43
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Чергові савкові смердючі відрижки...
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02.10.2022 20:41 Ответить
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02.10.2022 20:42 Ответить
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02.10.2022 20:43 Ответить
у кацапов от зрады рвет похлеще чем у наших диваных аналитеков
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02.10.2022 20:44 Ответить
Правильно! "Скрытый бандеровец и жидофашист"!
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02.10.2022 20:56 Ответить
І ще він полішук родом з села Ветли.
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03.10.2022 00:03 Ответить
Ну і що тут такого? Байда Вишневецький був засновником Запорізької Січі а його внук - Ієремія - катом українського народу
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03.10.2022 03:12 Ответить
Надеюсь Мыкола Зусько на много умнее своего брата-выродка.
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02.10.2022 23:24 Ответить
повісили? ат мля..європейські цінності на день-два треба відмінити
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02.10.2022 20:43 Ответить
И почему не пристрелили ублюдков? Нахер они кому нужны!
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02.10.2022 20:43 Ответить
Воно ще й на ногах не встоїть кволе. Он лоба собі набило
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02.10.2022 20:45 Ответить
Хоч одному виродку при арешті мордяку натовкли.
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03.10.2022 00:05 Ответить
Я кажу: після деокупації ватних областей там всіх потрібно позбавити виборчих прав, як мінімум. Всіх, без розбору; окрім тих, хто воював в ЗСУ та в складі інших силовиків. Повертати права лише після екзаменів на знання історії України, знання мови, та встановлення того, чим дихав в попередні роки. Якщо галасував за шарієївців, комуняк, социків, зажопівців чи навіть за ригів - до ексзамену на громадянство допускати лише через десять років. Наприклад, і рига Александра Глазкова - також. Хватить нам навіть "акакаяразніца"! Натерпілись!
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02.10.2022 20:48 Ответить
Была ещё одна лютая ошибка, особо в 14-16 гг. Когда хлынули сюда с донбалласта беженцы. Ведь не фильтровали, не прозванивали--- а надо было. Ну вот кто сюда попал? Кацапы вон по неделе держат на фильтрации при въезде в РФ сегодня, даже дедов. Вот и заплатили мы, 5 колону укрепив свою. Та много ещё можно.
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02.10.2022 21:17 Ответить
закон про коллаборантів требе була вчора приймати, але у аиздюків він "не на часі"
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02.10.2022 22:55 Ответить
Вы только определитесь, какие области ватные. А то вот и в харьковской такие выродки есть, и в Запорожской и в Херсонской.
И в Сумской были, если кто забыл уже, и даже в Киевской.
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02.10.2022 23:27 Ответить
Думаєте це весь ареал рускоміровцев ?На заході у нас також тих падлюк вистарчає.Чого варті прихожани мацковського сатанату.
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03.10.2022 00:12 Ответить
А у нас таких тихо вішали - а не віддавали в руки СБУ-шників Кількох знайшли на деревах у лісі Колишнього "мєнта", що провів кацапів у обхід Седнєва (нашим в тил), а потім АТОшників видавав, знайшли на початку квітня на гілляці І язик вирізаний!
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03.10.2022 03:18 Ответить
Судье Линчу на месте виднее! Вот только нонешний режим такого не может позволить - они от одной мысли, что могут сделать с теми, кто крадет гуманитарную помощь в разрушенной Авдеевке просыпаются в холодном поту в эвакуации в Монако или Вене...
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03.10.2022 08:45 Ответить
Головне питання - хто буде вирішувати кого і чого позбавляти? Кого волі, кого авторсько-виборчих прав. Ті самі судді, які зараз вимагають 1 млн. грн з України за звільнення Тупицького?
От ти, приміром, знаєш що треба зробити корисного для України. Але ти того зробити не можеш, по законам і віддаєш те право людям, які крім власного збагачення і власних хтивих бажань більше в житті нічого не знають і не бажають знати. І ти віддаєш їм право вирішувати - кого до газової камери, а кому відати три денні пайки і поки відпустити до бараку. А сам тупо виконаешь наказ - цього у камеру, цього сьогодні у барак.Бо так вирішив пан комендант, якого назначили у столиці. А в голові у виконавця все правильно - слідчий і суддя сказали, шо він ворог.
Так шо перед розборками з деокупованними треба у своеу судоустрої навести порядок. Бо саме найстрашніше у житті це те, коли тебе судить покидьок с годинником за 40 тисяч евро на руці, а ти таких грошей не назбираешь і за 20 років.
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03.10.2022 08:40 Ответить
шоб Вы были здоровы.. но кто за зелю голосовать будет)?
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03.10.2022 09:34 Ответить
жаль что только один упал с лестницы, да и то не убился.
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02.10.2022 20:52 Ответить
Два дебіла - то є сила! 😁
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02.10.2022 20:52 Ответить
Яки паскуднi ватянi пики,потрiбно, обов,язково добре от......ть!
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02.10.2022 21:12 Ответить
Ви з нарасії? Українці не підари, таким не займаються.
А от постріляти сук або повісити - це добре діло!!
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02.10.2022 22:05 Ответить
Я ненавиджу зрадникiв та кацапiв,моя родина дуже вiд них постраждала.Iх потрiбно розстрiляти,але перед цим лупцювати.
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02.10.2022 22:25 Ответить
****** кацапські прислужники..
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02.10.2022 20:56 Ответить
Голубки, мля
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02.10.2022 20:59 Ответить
Добре ,що тепер показують лиця зрадників.Їхні друзі чи знайомі,якщо поділяли їхні погляди,впізнають і вже не повернуться в Україну.
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02.10.2022 21:02 Ответить
Може, між ними обома серйозне почуття!
)))
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02.10.2022 21:05 Ответить
Так.
Називається: "кто кого швидше здасть слідчим".
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02.10.2022 21:11 Ответить
типові кацапські пики
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02.10.2022 21:08 Ответить
Гниді на першому фото, по ходу лівша або амбідекстр прикладом зацідив по пиці...
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02.10.2022 21:09 Ответить
Ні! Ну що Ви таке кажете? То він впав і об одвірок вдарився.
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02.10.2022 21:27 Ответить
Змінюйте закони. Штраф це дуже жорстоко для вбивць
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02.10.2022 21:17 Ответить
от трех до восьми одному, штраф другому, клаааасснаяя у нас страна (с)
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02.10.2022 22:00 Ответить
Не подлежат обмену.Там кругом староверские анклави.Почитателей очень много.Тому треба военную администрацию лет на 20.
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02.10.2022 22:06 Ответить
До речі, а шо за дитячий садочок? Має бути пожиттєве тому хто прихистив і розстріл впопучлєнцу еленер. Ви б ще читати Кобзаря обох посадили, гуманісти *****!
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02.10.2022 22:07 Ответить
Штраф предателю? Ржу не могу.
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02.10.2022 22:09 Ответить
По пятнашечке, обоим было бы справедливо.
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02.10.2022 23:22 Ответить
Та вони синячили разом, "встрєтілісь родствєнниє души" та й прогавили наший наступ.
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03.10.2022 02:42 Ответить
 
 