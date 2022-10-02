Разоблачены связисты "ЛНР" и скрывавший его житель Харьковщины - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Следователи Нацполиции разоблачили связиста "лнр" и скрывавшего его жителя Харьковщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
Он отметил: "При отработке на деоккупированных территориях в полицию поступила информация, что житель поселка Чкаловское предоставил свое жилье и одежду для укрывательства так называемого "военнослужащего лнр".
"Лнровец" задержан, в отношении двух открыто дело.
Пасечник Сергей, 1968 года, "связист" бандитского формирования "лнр" - подозрение по ч.2 ст. 260 – наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
Также установлен 60-летний Богданов Сергей, житель с. Чкаловское, которому грозит уголовная ответственность по ст.111-1 ч.4 – наказывается либо штрафом либо лишением свободы либо запретом занимать определенной деятельностью.
Всем напоминаю, что укрывательство военнослужащих России или бандитов из ОРДЛО - это уголовно наказуемое деяние. Коллаборационная деятельность. Это не говоря обо всем том терроризме, который они натворили на нашей земле".
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И в Сумской были, если кто забыл уже, и даже в Киевской.
От ти, приміром, знаєш що треба зробити корисного для України. Але ти того зробити не можеш, по законам і віддаєш те право людям, які крім власного збагачення і власних хтивих бажань більше в житті нічого не знають і не бажають знати. І ти віддаєш їм право вирішувати - кого до газової камери, а кому відати три денні пайки і поки відпустити до бараку. А сам тупо виконаешь наказ - цього у камеру, цього сьогодні у барак.Бо так вирішив пан комендант, якого назначили у столиці. А в голові у виконавця все правильно - слідчий і суддя сказали, шо він ворог.
Так шо перед розборками з деокупованними треба у своеу судоустрої навести порядок. Бо саме найстрашніше у житті це те, коли тебе судить покидьок с годинником за 40 тисяч евро на руці, а ти таких грошей не назбираешь і за 20 років.
А от постріляти сук або повісити - це добре діло!!
)))
Називається: "кто кого швидше здасть слідчим".