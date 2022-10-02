Разоблачены связисты "ЛНР" и скрывавший его житель Харьковщины - Нацполиция. ФОТО

Следователи Нацполиции разоблачили связиста "лнр" и скрывавшего его жителя Харьковщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он отметил: "При отработке на деоккупированных территориях в полицию поступила информация, что житель поселка Чкаловское предоставил свое жилье и одежду для укрывательства так называемого "военнослужащего лнр".

"Лнровец" задержан, в отношении двух открыто дело.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцы в качестве трофея захватили танк оккупантов под Лиманом. ФОТО

Пасечник Сергей, 1968 года, "связист" бандитского формирования "лнр" - подозрение по ч.2 ст. 260 – наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Также установлен 60-летний Богданов Сергей, житель с. Чкаловское, которому грозит уголовная ответственность по ст.111-1 ч.4 – наказывается либо штрафом либо лишением свободы либо запретом занимать определенной деятельностью.

Всем напоминаю, что укрывательство военнослужащих России или бандитов из ОРДЛО - это уголовно наказуемое деяние. Коллаборационная деятельность. Это не говоря обо всем том терроризме, который они натворили на нашей земле".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры: Париж осуждает аннексию территорий Украины



