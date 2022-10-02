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В Лимане обнаружили обломки российского бомбардировщика Су-34, о уничтожении которого не сообщали. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В освобожденном Лимане Донецкой области обнаружили обломки российского истребителя-бомбардировщика Су-34.

Об этом рассказал Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Обломки российского истребителя-бомбардировщика Су-34, RF-81852 найдены в Лимане. Ранее они не попадали в сеть, поэтому это +1 к подтвержденным потерям россиян и стопроцентный минус примерно 36 миллионов долларов США из бюджета России", - говорится в сообщении.

Смотрите также: ВСУ показали, как разбитая колонна российских оккупантов бежала из Лимана. ВИДЕО+ФОТО

В Лимане обнаружили обломки российского бомбардировщика Су-34, о уничтожении которого не сообщали 01
В Лимане обнаружили обломки российского бомбардировщика Су-34, о уничтожении которого не сообщали 02
В Лимане обнаружили обломки российского бомбардировщика Су-34, о уничтожении которого не сообщали 03
В Лимане обнаружили обломки российского бомбардировщика Су-34, о уничтожении которого не сообщали 04
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Топ комментарии
+45
как? как это неучтенный ? ааа??? )))
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02.10.2022 20:51
+31
Не пройшло і доби .! У кацапів знову халепа .. Два майора-******** пишуть -

Два майора

Херсонская область. Бериславское направление

Золотую Балку противник занял не более суток назад.

Сейчас наши части сражаются вблизи н.п. Дудчаны с передовыми отрядами противника.

25 км ( це - в глибині кац оборони ) .
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02.10.2022 20:53
+25
Сподіваюсь це Красноярцев.
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02.10.2022 20:48
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Сподіваюсь це Красноярцев.
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02.10.2022 20:48 Ответить
дивно! у кацапів закінчилася ізолента?
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02.10.2022 22:17 Ответить
а я сподіваюсь він знову в полон попаде, ото прикол буде!)))
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02.10.2022 22:53 Ответить
может станет умнее и наконец-то пригонит целый за немного денег? хотя, конечно, откуда там мысли появятся.
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03.10.2022 00:42 Ответить
і такий, я трєбую звонок до ерьмака
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03.10.2022 08:40 Ответить
Отрицательный взлет.
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02.10.2022 20:49 Ответить
Лапатнікі навєрна хатєлі абратна сабрать самальот скрєпів всьо скрєпамі і ізалєнтай...
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02.10.2022 20:50 Ответить
как? как это неучтенный ? ааа??? )))
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02.10.2022 20:51 Ответить
А вот так...!

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02.10.2022 21:08 Ответить
по тихому завалили и быстро на цветмет разобрали местные , в кучку все сложили , а им не дали , вот жеж эти ВСУ вездесущее , ни где от них не спрататся.
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02.10.2022 21:17 Ответить
Вася, Ваши еноты когда-то в таких случаях плясали
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02.10.2022 21:08 Ответить
то в самых самых офигительных случаях было )))) разленились, собаки... енотовидные ))))
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02.10.2022 21:14 Ответить
Надеюсь, скоро будет повод. Похоже, за поребриком уже подбирают подходящую табакерку.
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02.10.2022 21:23 Ответить
тогда все стадо выгоню - танцевать !!! ))
(скорее бы...тьху...тьху)
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02.10.2022 21:24 Ответить
Гитлер под конец войны тоже менял своих генералов, за день (или даже за несколько часов) до смерти даже приказал арестовать Геринга. Сейчас за поребриком примерно тот же этап. Важно, чтобы у них нашелся свой фон Штауффенберг, чтобы не ждать, пока ***** сам застрелится или яд примет. Ведь у Гитлера не было атомной бомбы, а у этого есть, так надежда в основном на фон Штауффенберга.
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02.10.2022 21:45 Ответить
(власного написання)

по всем дорогам пляс енотов
тотальный транспортный коллапс
все трассы перекрыты в целях
енотобезопасности
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02.10.2022 21:45 Ответить
***
когда зловонный дух последний

под фейерверк и звон победный
енотов выгоню кутить !!!
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02.10.2022 21:53 Ответить
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03.10.2022 08:07 Ответить
А что на это скажет петух Файтербомбер?
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02.10.2022 20:51 Ответить
Я бы тоже никому не сообщал, если бы сбил свой самольот
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02.10.2022 20:53 Ответить
Не пройшло і доби .! У кацапів знову халепа .. Два майора-******** пишуть -

Два майора

Херсонская область. Бериславское направление

Золотую Балку противник занял не более суток назад.

Сейчас наши части сражаются вблизи н.п. Дудчаны с передовыми отрядами противника.

25 км ( це - в глибині кац оборони ) .
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02.10.2022 20:53 Ответить
це просто був отріцательний взльот,ЗСУ і не помітили
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02.10.2022 20:53 Ответить
Скорее всего было попадание ракеты, повреждения, пилот тянул тянул - и не дотянул. Тут вопрос не в том сколько он стоит - денег у них завались - вопрос в том смогут ли они его снова построить и сколько это займет времени?
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02.10.2022 20:55 Ответить
Для них $36млн. -- укус комарика. Бо щодня отримують $ 1 000 000 000 за нафту й газ.
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02.10.2022 20:58 Ответить
трохи меньше. две трубі тютю
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03.10.2022 03:09 Ответить
Так и есть. У орков есть ресурсы, есть бабло, есть люди но катастрофически не хватает времени. Вот они и рвут жопу чтобы нас на перемирие уломать
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02.10.2022 21:06 Ответить
С объявлением мобилизации время как раз будут тянуть они. Им нужно месяц-два на подготовку 300 тысяч орков.
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02.10.2022 21:14 Ответить
А треба було літак вирівнювати, а не "подрочить напоследок"
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02.10.2022 21:51 Ответить
Так буде з кожним ворожим літаком, який залетить на нашу територію. У кожного українця є необлікований стінгер.
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02.10.2022 20:58 Ответить
"Магіла нєучтьоннаво лаптєльота"
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02.10.2022 21:26 Ответить
Вже ніхто й не питає як взагалі у цих підарасів рука підіймається за штурвал бомбера триматись та що в них із совістю.
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02.10.2022 21:03 Ответить
А чего так буквы на самолете не скрепно подписаны, а на языке проклятого Запада?
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02.10.2022 21:03 Ответить
шоби імпєрскіє Стінгери думалі шо єта свой.
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02.10.2022 21:10 Ответить
трафаретка така
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03.10.2022 08:42 Ответить
откатывание на другие позиции
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02.10.2022 21:12 Ответить
Цікаво, хоч самописці познімали кацапи?
Чи вже, наветь на це начхати?
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02.10.2022 21:14 Ответить
Ля... Цапи звиздять про 400 збитих наших літаків, а ЗСУ їхніх вже навіть не рахують, збили та й хер з ним...
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02.10.2022 21:28 Ответить
400
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02.10.2022 21:43 Ответить
Отріцательний взлет дорой волі.
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02.10.2022 21:37 Ответить
Гиркина на них нет, совсем летать разучились... или могилизировались.
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02.10.2022 21:42 Ответить
Там магниевіе сплаві, в дисках с кольос 100%, из них хорошо на новій год хлопушки мастерить..
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02.10.2022 21:44 Ответить
Самольот пакончил с сабой.
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02.10.2022 22:08 Ответить
Скількі бадьорих ножів можно зробити з лопаток першого контуру...
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03.10.2022 09:42 Ответить
аналоговнет
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19.10.2022 15:59 Ответить
 
 