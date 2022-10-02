В Лимане обнаружили обломки российского бомбардировщика Су-34, о уничтожении которого не сообщали. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В освобожденном Лимане Донецкой области обнаружили обломки российского истребителя-бомбардировщика Су-34.
Об этом рассказал Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Обломки российского истребителя-бомбардировщика Су-34, RF-81852 найдены в Лимане. Ранее они не попадали в сеть, поэтому это +1 к подтвержденным потерям россиян и стопроцентный минус примерно 36 миллионов долларов США из бюджета России", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+45 Вася Шевченко f77d76ba
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+31 Maksim Perepelitca
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(скорее бы...тьху...тьху)
по всем дорогам пляс енотов
тотальный транспортный коллапс
все трассы перекрыты в целях
енотобезопасности
когда зловонный дух последний
под фейерверк и звон победный
енотов выгоню кутить !!!
Два майора
Херсонская область. Бериславское направление
Золотую Балку противник занял не более суток назад.
Сейчас наши части сражаются вблизи н.п. Дудчаны с передовыми отрядами противника.
25 км ( це - в глибині кац оборони ) .
Чи вже, наветь на це начхати?