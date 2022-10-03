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В Турции спустили на воду новый украинский корвет "Иван Мазепа". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

2 октября 2022 в Турции спустили на воду корвет "Иван Мазепа", который строится для ВМС Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал Алексей Гончаренко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написала находящаяся в турции супруга украинского президента Елена Зеленская.

Она отметила: "Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и в то же время будет иметь турецкое сердце. Противолодочный корвет типа Ada "Гетьман Іван Мазепа" (это имя избрал для него Президент Украины еще в 2021 году, когда начиналось строительство ), будет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины.

В таких случаях к судам обращаются как к людям – с уважением и напутсвием.

Итак, корвет "Гетьман Іван Мазепа",

желаю тебе с честью нести украинский флаг. Попутного ветра, спокойного моря и только победы!

Всегда помни свою турецкую родину и неси славу Украине!"

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В Турции спустили на воду новый украинский корвет Иван Мазепа 01

В Турции спустили на воду новый украинский корвет Иван Мазепа 02

В Турции спустили на воду новый украинский корвет Иван Мазепа 03

В Турции спустили на воду новый украинский корвет Иван Мазепа 04
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Топ комментарии
+45
Ну и нахиба он нам? Как издевательство. Сколько вместо него можно было танков или беспилотников купить?
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02.10.2022 21:26
+33
зебилы на первоначальном этапе всячески саботировали ЗСУ, надеясь лечь под *****. Корвет, - это инструмент перенаправления денег с необходимых для отражения танковых атак рашистов ПТРК Стугна, Штурм-С, уже разработанных на то время Вильх и Нептунов.... Но тут, увидев такой саботаж, Джонсон стал посылать самолеты с NLAW, чем сорвал план хитрожопых зебилов. Спасибо Борис. А зеленую абизьяну Агрохимию мы еще отправим в абхазский питомник лет так на 15.
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02.10.2022 21:33
+33
"мацкву" вартістю 700 млн. дол. потопили 2-ма ракетами по кількасот тисяч доларів.
за 16 Сюзан-2 наші союзники заплатят 100 млн. дол.
вартість корвета - 500 млн. дол.
за ці гроші можна було купити 80 !!! (вісімдесят !!!) САУ типа Сюзана-2

ду-май-те !!! -що життєво важливіше: САУ чи корвет (нахрєн він потрібен)

отак просералась оборона України ЗЄ-лєнським:
замість сотен наших САУ Богдан чи Вільхи-2 гроші пішли на корабель з матросами
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02.10.2022 21:35
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Мда.. і шо з цим корветом робити? Притопити поруч з фригатом?
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03.10.2022 11:51 Ответить
А где Ермак? Почему без него?
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03.10.2022 12:24 Ответить
Вместо этого ******* лучше-бы сделали 50 нептунов и 100 Сапсанов. И в ЧМ уже-бы не осталось российских вроенных кораблей а все военные базы и аэродномы в Крыму были-бы разбомбленны. Не нужно для ЧМ больших судов. Москитный флот для борьбы с незаконным пересечением морских границ. Большой корабль-очень удобная цель для противокорабельных ракет и торпед
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03.10.2022 12:50 Ответить
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