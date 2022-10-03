В Турции спустили на воду новый украинский корвет "Иван Мазепа". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
2 октября 2022 в Турции спустили на воду корвет "Иван Мазепа", который строится для ВМС Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал Алексей Гончаренко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написала находящаяся в турции супруга украинского президента Елена Зеленская.
Она отметила: "Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и в то же время будет иметь турецкое сердце. Противолодочный корвет типа Ada "Гетьман Іван Мазепа" (это имя избрал для него Президент Украины еще в 2021 году, когда начиналось строительство ), будет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины.
В таких случаях к судам обращаются как к людям – с уважением и напутсвием.
Итак, корвет "Гетьман Іван Мазепа",
желаю тебе с честью нести украинский флаг. Попутного ветра, спокойного моря и только победы!
Всегда помни свою турецкую родину и неси славу Украине!"
Corvette "Hetman Ivan Mazepa" of the @UA_NAVY was launched!@ZelenskaUA became the godmother of the ship.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 2, 2022
It is being built in 🇹🇷 and will serve 🇺🇦. With a ship like this, our Black and Azov seas will be safe.
P.S. The future base port is Ukrainian Sevastopol. pic.twitter.com/B1O1uQfiLa
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за 16 Сюзан-2 наші союзники заплатят 100 млн. дол.
вартість корвета - 500 млн. дол.
за ці гроші можна було купити 80 !!! (вісімдесят !!!) САУ типа Сюзана-2
ду-май-те !!! -що життєво важливіше: САУ чи корвет (нахрєн він потрібен)
отак просералась оборона України ЗЄ-лєнським:
замість сотен наших САУ Богдан чи Вільхи-2 гроші пішли на корабель з матросами