РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11691 посетитель онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
4 448 3
война (46746) Днепр_город (3761) Днепропетровщина (2882) Резниченко (470) Никополь (438)

Враг нанес ракетный удар по Днепровскому району Днепропетровщины. Никопольщина обстреляна из "Градов" и тяжелой артиллерии, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепровскому району на Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, утро началось с ракетной атаки на область. Россияне ударили по Днепровскому району.

"На месте прилета работают все службы. Информация о погибших и раненых уточняется", - отметил он.

По словам Резниченко, всю ночь враг терроризировал Никопольский и Криворожский районы.

Читайте также: Дрон-камикадзе, "Ураган", "Град" и тяжелая артиллерия: оккупанты всю ночь атаковали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины, - Резниченко

"Никопольский район россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Ударили по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Мировской. Обошлось без погибших и раненых. В Никополе изуродовано около десятка многоэтажных и частных домов и линии электропередач. В Марганецкой громаде из-за российских снарядов вспыхнул пожар в дачном доме. Пламя огнеборцы уже укротили", - отмечает глава региона.

В Мировской громаде почти 1000 семей остались без света. Аварийные бригады энергетиков уже работают.

"В Криворожском районе под удар попала Зеленодольская громада. В селе Марьянское повреждены частные дома, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети. Люди не пострадали", - резюмирует Резниченко.

Враг нанес ракетный удар по Днепровскому району Днепропетровщины. Никопольщина обстреляна из Градов и тяжелой артиллерии, - ОВА 01
Враг нанес ракетный удар по Днепровскому району Днепропетровщины. Никопольщина обстреляна из Градов и тяжелой артиллерии, - ОВА 02
Враг нанес ракетный удар по Днепровскому району Днепропетровщины. Никопольщина обстреляна из Градов и тяжелой артиллерии, - ОВА 03
Враг нанес ракетный удар по Днепровскому району Днепропетровщины. Никопольщина обстреляна из Градов и тяжелой артиллерии, - ОВА 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тварюки!
показать весь комментарий
03.10.2022 08:35 Ответить
прокляті скоти
показать весь комментарий
03.10.2022 09:28 Ответить
путлер здохни в муках.
показать весь комментарий
03.10.2022 09:57 Ответить
 
 