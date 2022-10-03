Сутки в Донецкой области: рашисты обстреляли 11 населенных пунктов. ФОТОрепортаж

Вражеские снаряды унесли жизни и травмировали гражданских жителей, разрушили дома. Среди пострадавших – ребенок в селе Пречистовка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"Оккупанты вели огонь по городам Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Славянск, Угледар, Красногоровка, селах Карловка, Калиновка, Прасковьевка, Пречистовка, Тоненькое. Армия РФ атаковала мирное население из авиации, ракетных систем, артиллерии", - говорится в сообщении.

Уничтожены и повреждены 13 гражданских объектов – 8 жилых домов, храм, промышленные производства, животноводческое предприятие.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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