Враг продолжает обстреливать приграничье Сумщины, - Госпогранслужба. ФОТО

Учора, 2 жовтня, під вогнем ствольної артилерії та мінометів ворога опинилися території Юнаківської та Хотінської громад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Утром россияне со стороны российских населенных пунктов Троицкое и Николаево-Дарьино накрыли территорию Хотинской громады из ствольной артиллерии калибра 122-мм, прозвучало более двух десятков взрывов снарядов.

"Территорию Юнаковской громады захватчики обстреливали из 120-мм минометов и ствольной артиллерии калибра 152-мм, в общей сложности раздалось около трех десятков взрывов. Огонь велся со стороны российских населенных пунктов Николаево-Дарьино и Свердликово. В результате обстрелов повреждены частные дома, линия электропередач и другая гражданская инфраструктура населенных пунктов Сумского района. К счастью, обошлось без жертв среди людей", - говорится в сообщении.





Составляющие Сил обороны продолжают защищать Украину от российских захватчиков.

Читайте также: Оккупанты продолжают бить по Черниговщине и Сумщине, - ОК "Північ"