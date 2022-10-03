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В Буче похоронят руководителя "призраков Киева" полковника Михаила Матюшенко (Деда), погибшего в июне в воздушном бою. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В небе над Черным морем погиб полковник Михаил Матюшенко с позывным Дед, возглавлявший группу летчиков, ставших легендой как "Призрак Киева". Он погиб в июне, а похоронят его в Буче только сейчас.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Бучи Анатолий Федорук, передает Цензор.НЕТ.

"Во время выполнения боевого задания в воздушном бою героически погиб, защищая небо страны, полковник Вооруженных сил Украины Матюшенко Михаил Юрьевич (08.01.1961-26.06.2022). Он был из Бучи и погиб в небе над Черным морем. Военный лётчик управлял многими типами военных и гражданских самолетов. Служил в разных воинских частях, до войны работал руководителем одной из украинских авиакомпаний. Был успешным человеком и никогда не хвастался тем, чем занимается на самом деле. Обладая активной гражданской позицией, возглавлял общественное формирование охраны правопорядка. Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко – позывной Дед – передавал младшему поколению. И только теперь мы имеем право рассказать правду: "Призрак Киева" возглавлял летчик из Бучи", - отмечает Федорук.

В Буче похоронят руководителя призраков Киева полковника Михаила Матюшенко (Деда), погибшего в июне в воздушном бою 01

Федорук заявил, что с приходом полковника Матюшенко к руководству 40 бригада тактической авиации не несла потерь в воздухе. Все пилоты из "призраков Киева" возвращались живыми.

"В одну из ночей Дед бросился в воздушное сражение на Л-39, имитируя атаку МиГ-29 на пару Су-30. И что вы думаете? Они отступили!" - вспоминают один из эпизодов побратимы. Впоследствии он принял решение усилить южный и восточный фронты: "Когда Дед узнал о безвозвратных потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков, решение было принято. Так началась новая операция", - отметил Федорук.

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Для Михаила Матюшенко это была последняя миссия. Он не вернулся с очередного вылета, и его долго искали.

2 октября, как сообщил мэр Бучи, тело полковника смогли вернуть домой.

 
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Топ комментарии
+61
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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03.10.2022 10:54
+57
Вічна пам'ять тобі,"Діду"!🙏💛💙
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03.10.2022 10:55
+48
Вічна пам'ять Воїну!
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03.10.2022 10:56
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ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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03.10.2022 10:54 Ответить
Вічна пам'ять тобі,"Діду"!🙏💛💙
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03.10.2022 10:55 Ответить
Вічна пам'ять Воїну!
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03.10.2022 10:56 Ответить
Герої не помирають. Вічна пам'ять Українському Герою!
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03.10.2022 11:03 Ответить
Вічна Слава і Пам'ять народу!!!
Бачив бої наших славних "привидів" у лютому-березні в небі над Києвщиною.
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03.10.2022 11:03 Ответить
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03.10.2022 11:04 Ответить
Чоловік мав Крила! І злетів на Небо! Герої не вмирають!
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03.10.2022 11:05 Ответить
ГЕРОЙ!
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03.10.2022 11:08 Ответить
найкращі йдуть - залишаються одні арахамії
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03.10.2022 11:08 Ответить
Тут Захиснику Української землі люди шану віддають
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03.10.2022 11:44 Ответить
та "Ливан наш"
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03.10.2022 17:09 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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03.10.2022 11:14 Ответить
Пока мы помним - он жив !
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03.10.2022 11:16 Ответить
Його мусять пам"ятати і діти наші і пра-правнуки. Він одни з з тих,що подвигами робив нову історію України.
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03.10.2022 13:04 Ответить
Світла пам'ять ! Герої не вмирають !
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03.10.2022 11:51 Ответить
Україна в жалобі 😪😪😪
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03.10.2022 11:54 Ответить
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03.10.2022 11:55 Ответить
Герою Слава ❤️Низький уклин🙏❤️💙💛‼️
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03.10.2022 12:16 Ответить
Земля пухом. RIP.
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03.10.2022 12:37 Ответить
Величезна сердечна подяка і вічна пам"ять великій Людині. що врятувала тисячі життів виховала нових пілотів- захістників!
Дати його ім"я одній з центральних вулиць Києва. З текстом на дошці - " Дід- керівник Привидів Києва" в лютому-квітні(?) 2022р"
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03.10.2022 13:02 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ -УКРАИНЫ.!!
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03.10.2022 13:12 Ответить
Слава Герою!!!
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03.10.2022 20:53 Ответить
Vse nebo tvojo, Sokol ! Širokogo razmaxa kryljev, Tebe.
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03.10.2022 21:18 Ответить
 
 