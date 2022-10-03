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Во Львовской области будут судить организаторов преступной группы, переправлявшей военнообязанных за границу за 6 тысяч долларов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении организаторов и участников преступной группы, незаконно переправлявших через границу мужчин призывного возраста. Обвинительный акт направлен в суд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Во Львовской области будут судить организаторов преступной группы, переправлявшей военнообязанных за границу за 6 тысяч долларов 01

Создали и возглавили группу гражданин Украины и государственный инспектор одного из отделов таможенного оформления. Злоумышленники привлекли к своей деятельности еще двух инспекторов пограничной службы и одного жителя Жовквы.

Гражданские члены группы искали желающих незаконно уехать за границу и получали 6 тысяч долларов США с человека. Затем мужчин специальным транспортом довозили до границы с Польшей, где другие участники схемы из числа чиновников таможни и пограничников пропускали их через границу", - говорится в сообщении.


Во Львовской области будут судить организаторов преступной группы, переправлявшей военнообязанных за границу за 6 тысяч долларов 02

Сотрудники ГБР задокументировали 4 факта незаконного перемещения мужчин, от которых злоумышленники получили 24 тысячи долларов США.

Во Львовской области будут судить организаторов преступной группы, переправлявшей военнообязанных за границу за 6 тысяч долларов 03

Членов группы обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенной в составе организованной преступной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Работницу таможни вместе с двумя пособниками обвиняют в получении неправомерной выгоды за влияние на пограничников, которые из-за халатного отношения к военной службе помогли воплотить преступную схему (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 419 УК Украины)

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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Топ комментарии
+5
Правильно, в буцыгарню их, все по 10 бакинских берут а эти нищеброды по 6.
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03.10.2022 11:18
+2
А хто кордон перейшов- назад повернуть?
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03.10.2022 11:19
+2
мабуть шухрич.портнов .сербський сбушник бігунець .та багато інших зрадників,та прорашистських агентів при владі, втікали з України через цю "злочинну " шарагу???
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03.10.2022 11:22
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Правильно, в буцыгарню их, все по 10 бакинских берут а эти нищеброды по 6.
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03.10.2022 11:18 Ответить
А хто кордон перейшов- назад повернуть?
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03.10.2022 11:19 Ответить
мені от цікаво як ті виродки що повтікали збираються повертатись після війни?
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03.10.2022 11:21 Ответить
Може й не збираються повертатися...
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03.10.2022 11:26 Ответить
куплять квиток або сядуть у машину і повернуться
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03.10.2022 11:33 Ответить
не вийде- в базах немає данних що вони легально перетнули кордон!
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03.10.2022 11:35 Ответить
і шо? громадянину України не можуть заборонити в їхати в Україну
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03.10.2022 11:37 Ответить
якщо він незаконно перетнув кордон то він буде за це відповідати згідно статті 332 - від трьох до 5и років ув'язнення!
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03.10.2022 11:59 Ответить
Корбану ж заборонили.
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03.10.2022 14:44 Ответить
Тут в Данії я бачу дуже багато молодиків і не дуже, на укр номерах. Більшість з них виглядають як мусора або бандити.
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03.10.2022 15:08 Ответить
мабуть шухрич.портнов .сербський сбушник бігунець .та багато інших зрадників,та прорашистських агентів при владі, втікали з України через цю "злочинну " шарагу???
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03.10.2022 11:22 Ответить
Вільна і свободна кгаїна)))
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03.10.2022 11:32 Ответить
Які судді «гуманні для свого гаманця» так і ця шарашка!!
«Спасали» українців, як і гаманці *****, з якими щільно напрацьовує рахамія з компашкою!!! Чотириста тисяч, не менше….спасли і вони …., без рахаміі, от і влипли…
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03.10.2022 11:40 Ответить
 
 