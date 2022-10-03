РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16376 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
6 330 10
контрабанда (2379) оружие (9386) СБУ (18685) Черновцы (653)

СБУ задержала иностранного контрабандиста оружия, почти 5 лет скрывавшегося от следствия. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности в рамках борьбы с международной преступностью установила местонахождение и задержала в Черновицкой области иностранного контрабандиста оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

Как отмечается, злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии. Почти пять лет он скрывался от следствия за организацию транснационального канала нелегальной продажи стрелкового оружия через территорию Украины.

"В 2018 году правоохранители разоблачили подпольного оружейника и сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но впоследствии изменил свое решение - на домашний арест. Воспользовавшись этим, подозреваемый скрылся от правосудия", - информируют в СБУ.

СБУ задержала иностранного контрабандиста оружия, почти 5 лет скрывавшегося от следствия 01
СБУ задержала иностранного контрабандиста оружия, почти 5 лет скрывавшегося от следствия 02

Также сообщается, что долгое время он скрывался на территории региона. Для этого приобрел на подставное лицо дом в одном из населенных пунктов Буковины и пытался изменить внешность.

Также читайте: Ирак передал России контрабандное оружие для войны в Украине, - Guardian

"Однако сотрудники СБУ все равно выследили и задержали злоумышленника по месту его временного пребывания. Сейчас решается вопрос дополнительной квалификации действий задержанного, которому ранее было сообщено о подозрении по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Думав "Єрмак". А тут якийсь дріб'язок.
Розмріявся
показать весь комментарий
03.10.2022 11:48
+6
Та да, БаблоМойський все життя відкрито переховується в Україні і нічого...
показать весь комментарий
03.10.2022 11:50
+4
Зброя там така зброя))) Газовий Вальтер, кортик та мисливський ніж
показать весь комментарий
03.10.2022 12:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Думав "Єрмак". А тут якийсь дріб'язок.
Розмріявся
показать весь комментарий
03.10.2022 11:48 Ответить
Та да, БаблоМойський все життя відкрито переховується в Україні і нічого...
показать весь комментарий
03.10.2022 11:50 Ответить
Распялі мальчіка.
показать весь комментарий
03.10.2022 11:50 Ответить
так його треба на роботу брати- талановита людина
показать весь комментарий
03.10.2022 11:53 Ответить
ще один кеш для судді.
показать весь комментарий
03.10.2022 11:55 Ответить
Він 5 років в підвалі мабуть сидів
показать весь комментарий
03.10.2022 11:58 Ответить
Тоді суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але згодом змінив своє рішення - на домашній арешт. Джерело: https://censor.net/ua/p3371132


який "сердобольный"суддя
показать весь комментарий
03.10.2022 12:04 Ответить
Що у них на шоломах ? Тепловізори ? Нащо ?
показать весь комментарий
03.10.2022 12:05 Ответить
Зброя там така зброя))) Газовий Вальтер, кортик та мисливський ніж
показать весь комментарий
03.10.2022 12:49 Ответить
Та зрозумів що горіхи більш прибуткове заняття.
показать весь комментарий
03.10.2022 13:17 Ответить
 
 