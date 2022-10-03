Сутки в Херсонской области: обстрелы и ракетные удары со стороны войск РФ, похищение людей за проукраинскую позицию и отказ голосовать на псевдореферендуме. ФОТО

За минувшие двое суток полиция Херсонщины открыла 26 уголовных производств по военным преступлениям российской армии и сторонникам оккупационного режима на территории области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, Херсонщина постоянно испытывает артиллерийские обстрелы и ракетные удары со стороны армии РФ. Враг обстрелял почти все населенные пункты на линии столкновения, есть раненые среди мирного населения. Больше всего повреждений и разрушений гражданской инфраструктуры, частных домов, хозяйственных сооружений зафиксировано в пгт. Архангельское и Высокополье, селах Токарево, Ивановка, Ольгино, Миролюбовка, Орлово.







Также сообщается, что в Херсоне полицейские разоблачили коллаборантку, "сторонницу русского мира". Местная жительница сотрудничает с врагом и оказывает оккупантам информационную поддержку через свой YouTube-канал. Предательница распространяет видеозаписи, в которых публично оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины и поддерживает действия оккупационных властей.

"Разоблачен коллаборант из числа бывших работников пенитенциарного учреждения. Мужчина принял предложение оккупационных властей и добровольно занял должность т.н. "первого заместителя начальника Управления службы исполнения наказаний в Херсонской области". Также коллаборант принял участие в организации и проведении псевдореференда на спецучастке", - отмечают в Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство стран Африки сочувствуют Украине, но заняли позицию "Не наша война", - Кулеба

Полиция также разоблачила коллаборантку в Скадовском районе. Жительница одного из сел приняла предложение оккупационных войск к сотрудничеству и добровольно заняла должность "заместителя директора по учебной работе общеобразовательной сельской школы". В настоящее время она внедряет стандарты образования по образовательным программам государства-агрессора.

В городе Скадовск представители оккупационных властей захватили здания и имущество детско-оздоровительного комплекса. Угрозами они заставили телохранителя покинуть территорию, после чего в комплекс заселились военные РФ.

На территории Великолепетского поселкового совета представители оккупационных властей противоправно изъяли и используют для собственных нужд служебный автомобиль центра первичной медико-санитарной помощи.

"В Херсоне в офис частного предприятия, специализирующегося на оптовой торговле продуктами питания и кормами, прибыли представители оккупационных властей и в ультимативной форме требовали перерегистрировать предприятие в налоговой службе РФ. В случае отказа угрожали захватить фирму силой", - добавляют в Нацполиции.

В Скадовском районе военные России вторично похитили супругов среди местных жителей за их активную проукраинскую позицию. В городе Каховка военные РФ забрали из дома супругов за их отказ проголосовать на псевдореферендуме.

По всем фактам открыты уголовные производства по ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Полиция документирует все военные преступления, совершенные армией России, опрашивает местных жителей в освобожденных от захватчиков населенных пунктах, где усилено полицейское присутствие, и собирает доказательства.