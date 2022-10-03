37 242 95
Украинские десантники ликвидировали рашистов под Лиманом. ФОТОрепортаж (18+)
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины ДШВ уничтожили оккупантов в районе города Лиман.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в командовании ДШВ ВС Украины.
"На фотографиях - уничтоженные российские оккупанты, которых "демилитаризовали" воины 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в эти дни в районе города Лиман Донецкой области", - говорится в сообщении.
В ДШВ добавляют, что именно так будут выглядеть мобилизованные россияне, коллаборанты и другие враги Украины, которые придут к нам с войной!
Топ комментарии
+74 Ничіпір Серветник
показать весь комментарий03.10.2022 13:12
+66 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий03.10.2022 13:13
+62 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий03.10.2022 13:21
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
тоже выход ‼️
Слава нації - смерть росiйськiй федерацiї!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
ДА І ОБЛИЧЧЯ ВІЙНИ , яку вони розв'язали , нехай бачать
А ЗАРАЗ треба на всіх спортивних засобах, інвентарі , банерахі костюмах писати « СЛАВА НАЦІЇ» , щоб усі оркі від страху здохли
ну і виродки
И были раздолбаны!
Смешные оккупанты!