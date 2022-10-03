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Украинские десантники ликвидировали рашистов под Лиманом. ФОТОрепортаж (18+)

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины ДШВ уничтожили оккупантов в районе города Лиман.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в командовании ДШВ ВС Украины.

"На фотографиях - уничтоженные российские оккупанты, которых "демилитаризовали" воины 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в эти дни в районе города Лиман Донецкой области", - говорится в сообщении.

Украинские десантники ликвидировали рашистов под Лиманом 01

В ДШВ добавляют, что именно так будут выглядеть мобилизованные россияне, коллаборанты и другие враги Украины, которые придут к нам с войной!


Украинские десантники ликвидировали рашистов под Лиманом 02

Смотрите также: The Guardian показало остатки российской колонны, пытавшейся покинуть Лиман. ВИДЕО


Украинские десантники ликвидировали рашистов под Лиманом 03
Украинские десантники ликвидировали рашистов под Лиманом 04

Смотрите также: Сутки в Херсонской области: обстрелы и ракетные удары со стороны войск РФ, похищение людей за проукраинскую позицию и отказ голосовать на псевдореферендуме. ФОТО


Украинские десантники ликвидировали рашистов под Лиманом 05
Украинские десантники ликвидировали рашистов под Лиманом 06
Украинские десантники ликвидировали рашистов под Лиманом 07
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Топ комментарии
+74
так не цікаво. писки замальовані що псує усю радість від побачених мертвий кацапів
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03.10.2022 13:12
+66
Слава НАЦІЇ! Смерть москалям !!
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03.10.2022 13:13
+62
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03.10.2022 13:21
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так не цікаво. писки замальовані що псує усю радість від побачених мертвий кацапів
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03.10.2022 13:12 Ответить
Наоборот , это больше радости - злорадство: кацапосвыноматкам не даем шанса идентифицировать своих выб.л.я.дков, шобы пролетели мимо лады , как шифер над Парижем.
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03.10.2022 13:25 Ответить
То до дупи! Їм ні хто не дозволить визнати трупом (жігулямі) якогось лайнюка за світлиною!
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03.10.2022 13:32 Ответить
Чем больше выдадут лад , тем больше нагрузка на бюджет рашынский ,
тоже выход ‼️
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03.10.2022 13:48 Ответить
Лади вже закінчились..баранів дають і то доки ще є. Як кажуть самі кацапи "кто не успел тот опоздал"
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03.10.2022 14:39 Ответить
Слава НАЦІЇ! Смерть москалям !!
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03.10.2022 13:13 Ответить
Вот суки ленивые разляглись!А кто Киев брать будет?!
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03.10.2022 13:15 Ответить
Вы хотите жён без Лад оставить?
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03.10.2022 13:18 Ответить
С винтажными касками
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03.10.2022 13:15 Ответить
Эхо войны (с) Видимо ВТОРОЙ Мировой)))
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03.10.2022 13:51 Ответить
Красівоє!
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03.10.2022 13:16 Ответить
еліта рашистських військ годує наших собак!
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03.10.2022 13:16 Ответить
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03.10.2022 13:21 Ответить
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03.10.2022 13:32 Ответить
Ай хороші які москалі! Слава воїнам ЗСУ!!!
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03.10.2022 13:16 Ответить
Якісь бомжі з залізними совковими касками.
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03.10.2022 13:16 Ответить
табло можно было и не зарисовывать, пусть родственнички опознают, начинают штурмовать совбезы и военкоматы за ладами-калинами и деньгами и другим расскажут, да и полнота пейзажа необходима.
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03.10.2022 13:17 Ответить
100%
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03.10.2022 13:26 Ответить
Гарно виглядають ).
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03.10.2022 13:17 Ответить
Що шукали, те і знайшли.
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03.10.2022 13:18 Ответить
Ну всё, очередь Машек за ладами выстроится
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03.10.2022 13:18 Ответить
Что твари, прошли денацификацию
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03.10.2022 13:18 Ответить
Слава Україні! - Героям Слава!
Слава нації - смерть росiйськiй федерацiї!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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03.10.2022 13:20 Ответить
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03.10.2022 13:21 Ответить
Этот даже после смерти пытается маршировать
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03.10.2022 13:21 Ответить
Це "балєт Бальшова тєатра"
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03.10.2022 13:24 Ответить
ЭТО "ПА" напоследок, своего рода реверанс по-кацапски, во чужой стороне ...напрасно старушка ждет орка домой...
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03.10.2022 13:29 Ответить
Атлічнік страєвой падгатовкі, гордасть радітєлєй. )
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03.10.2022 13:24 Ответить
Тяни носок!!! Блеать
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03.10.2022 13:30 Ответить
лебединое озеро пытался сплясать, второй каской медэбэйцилы прикрывал
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03.10.2022 13:31 Ответить
Ваньку розшпагатило...
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03.10.2022 14:16 Ответить
каца йога
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03.10.2022 14:37 Ответить
Звезда " Mercedes"
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03.10.2022 14:53 Ответить
так це і є жест доброї волі - саме так він і виглядає
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03.10.2022 15:32 Ответить
Каски зачетные. Как впрочем и остальное обмундирование. Собакам будет шо пажрать....
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03.10.2022 13:21 Ответить
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03.10.2022 13:22 Ответить
Частично мобилизованные проводят на Донбассе боевое слаживание в пакеты.
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03.10.2022 13:25 Ответить
"Требую соблюдения конвенции по правам умалишённых и созыва совета безопасности ООН!"
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03.10.2022 13:25 Ответить
Це справді реальний твіт?
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03.10.2022 13:36 Ответить
Тролінг, цілком відповідний до цих виродків.
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03.10.2022 13:44 Ответить
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03.10.2022 13:42 Ответить
Стоят фактически на собственных похоронах.
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03.10.2022 13:48 Ответить
Складається враження, що вони в курсі.
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03.10.2022 13:52 Ответить
Они знают, что идут воевать за *****, за его дворцы и яхты и в этом заключается вся ирония
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03.10.2022 14:06 Ответить
НАТО трепещи!
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03.10.2022 13:58 Ответить
Панночко , якого там бальзакiвского, там постбальзакiвськi заточки... Зэки однi, ще й калатають щелепою , бо не похмелилися (чiфiрьком).
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03.10.2022 13:58 Ответить
Деды воевали, классика жанра...
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03.10.2022 14:10 Ответить
Які гарненькі і жодного матюка від них....)))) Слава ЗСУ!!!
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03.10.2022 13:22 Ответить
А чому вони в літній одежі всі. Їм же мабуть холодно, куди дивиться їхнє командування.
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03.10.2022 13:24 Ответить
этим уже никуя ни холадна. а ************ нас рать
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03.10.2022 13:26 Ответить
У них смертників вдягати не положено
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03.10.2022 13:30 Ответить
Хорошо, но мало
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03.10.2022 13:27 Ответить
Ото вдома не сиділось?! Родіну забздєлось позахищать?! Гнийте тепер, підори. А могли б півас хлистать і тьолок своїх мацать. Вояки, нах.
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03.10.2022 13:29 Ответить
Фейси не стоить замальовувати - нехай кацапи своїх шукають і бояться ЗСУ
ДА І ОБЛИЧЧЯ ВІЙНИ , яку вони розв'язали , нехай бачать
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03.10.2022 13:29 Ответить
Гимнаст на втором фото мне особенно понравился
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03.10.2022 13:32 Ответить
👏👏👏
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03.10.2022 13:34 Ответить
Це мобіки з лднрини.
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03.10.2022 13:34 Ответить
Ось запросили до себе хутіна і получили квіток на кобзона
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03.10.2022 13:40 Ответить
Азійська зовнішність в них...
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03.10.2022 13:43 Ответить
Зверніть увагу - в них в броніках нема плит. Тупо ганчірки...
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03.10.2022 13:35 Ответить
Бридко, звичайно, але орки це заслужили! Собакам - собача...
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03.10.2022 13:36 Ответить
Обличчя не треба тушувать - нехай кацапня дивиться про свое майбутне
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03.10.2022 13:41 Ответить
Хробакам роботи...
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03.10.2022 13:42 Ответить
Оооо, а там один на шпагат намагався сісти???
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03.10.2022 13:42 Ответить
А чому цим москальским тарганам пики замалювали?
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03.10.2022 13:43 Ответить
Памьятаю , який ХАЙ підняла хремлівська банда за лозунг « слава Україні» на футболках нашій зборной. Тоді ще хремль був в авторитете у запада
А ЗАРАЗ треба на всіх спортивних засобах, інвентарі , банерахі костюмах писати « СЛАВА НАЦІЇ» , щоб усі оркі від страху здохли
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03.10.2022 13:45 Ответить
орки міжнародні змагання вже дивляться тільки по телевізору
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03.10.2022 13:56 Ответить
Теннисная федерация- козлы ,допускают хрюсских и бералусов к соревнованиям ,просто не указывают из какой страны хачаноф или ржублёф
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03.10.2022 15:17 Ответить
Теніс - це комерційний вид спорту. І там нема країн , більше індивідуальні змагання
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03.10.2022 15:19 Ответить
Яка рiзница мобiки з ДНР чи с лаптестану? Не можна зраджувати свою землю i красти чужу.
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03.10.2022 13:49 Ответить
Схожі на ЛНРДНРівців
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03.10.2022 13:54 Ответить
мразі хотіли даунбас захищати

ну і виродки
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03.10.2022 13:56 Ответить
Грустные они какие-то . ***** ура три раза кричал, хороводы на красной площади народец-питарас водил, а эти просто аутисты какие-то , никаких эмоций.
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03.10.2022 13:56 Ответить
Смотрите, как ваш мальчик красиво ножку тянет (на фото). Ему бы танцами заниматься, а вы его на войну отправили🧐.
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03.10.2022 13:57 Ответить
Не допомогли їм каски 1939 року...
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03.10.2022 14:11 Ответить
В эти каски деды срали! 💩
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03.10.2022 14:54 Ответить
Новина міститть матеріали рекомендовані до перегляду як заспокійливе вагітним жінкам, неповнолітнім та особам з нестійкою психікою.
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03.10.2022 14:18 Ответить
Вот оно, современное "Лебединое Озеро" для путина...
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03.10.2022 14:41 Ответить
Яке нахабне самогубство !!!
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03.10.2022 14:53 Ответить
Мені на фото, особливо балетмейстер сподобався.
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03.10.2022 14:53 Ответить
якісь гімнасти без морд
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03.10.2022 14:55 Ответить
Кожен раз дивлюсь на ці фотки і питаю сама себе - Якого х#ра ви до нас прийли?
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03.10.2022 15:07 Ответить
Финансовые кредитные рабы - вот и вся мотивация ,ну есть и фашисты типа охлубыстина
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03.10.2022 15:20 Ответить
На втором снимке -стоп-кадр, который не вошел в в окончательную версию фильма "широко шагая".
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03.10.2022 15:08 Ответить
цікаво то кацапи чи мобілізовані днирівці
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03.10.2022 15:12 Ответить
Я так зрозумів, що подаються такі фото ліквідованих кацапів щоб якось не говорити про те, що основні сили кацапів просто випустили...
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03.10.2022 15:17 Ответить
*просто випустили* ,что за хрень ты несешь, черт тебя подери
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03.10.2022 15:22 Ответить
"добрий"кацап то дохлий кацап
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03.10.2022 15:20 Ответить
путін **** коли ти вже будеш так лежати як твої вояки ?
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03.10.2022 15:27 Ответить
Ишь, разлеглись
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03.10.2022 15:30 Ответить
Каски 1940 х типу дєди воєвалі
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03.10.2022 16:09 Ответить
Земельки они чужой захотели!

И были раздолбаны!

Смешные оккупанты!
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03.10.2022 18:36 Ответить
Двоякое. Это мобики с Донбасса. Их чем-то жаль.
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03.10.2022 19:54 Ответить
 
 