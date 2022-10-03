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Последствия ракетного удара россиян по Часовому Яру: разрушен подъезд общежития, продолжаются спасательные работы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Утром 3 октября, в результате ракетных обстрелов г. Часов Яр, разрушено здание общежития одного из учебных заведений города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

Последствия ракетного удара россиян по Часовому Яру: разрушен подъезд общежития, продолжаются спасательные работы 01

"Разрушены конструкции с первого по четвертый этажи одного из подъездов здания. В настоящее время спасатели проводят аварийно-спасательные работы на месте разрушения здания", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне нанесли удар по общежитию в Часовом Яре. Под завалами может находиться как минимум один человек. ФОТО

По предварительной информации, под завалами возможно пребывание одного человека.


Последствия ракетного удара россиян по Часовому Яру: разрушен подъезд общежития, продолжаются спасательные работы 02
Последствия ракетного удара россиян по Часовому Яру: разрушен подъезд общежития, продолжаются спасательные работы 03
Последствия ракетного удара россиян по Часовому Яру: разрушен подъезд общежития, продолжаются спасательные работы 04
Последствия ракетного удара россиян по Часовому Яру: разрушен подъезд общежития, продолжаются спасательные работы 05
Последствия ракетного удара россиян по Часовому Яру: разрушен подъезд общежития, продолжаются спасательные работы 06
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Знову нелюді руйнують та вбивають у колись затишному Часовому Ярі
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03.10.2022 13:50 Ответить
що там у гортожитку? хімарси стояли на кожному поверсі?
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03.10.2022 13:51 Ответить
Котрі вони ще пів року назад знищили у кількості 45 штук.
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03.10.2022 14:26 Ответить
Когда же, наконец, будет публикация: ночным ракетным кадром уничтожены военные аэродромы и скопления военной техники на территории Беларуси у госграницы Украины, с которых наносились авиаудары и ракетные залпы по мирным городам Украины?
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03.10.2022 14:10 Ответить
 
 