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Задержан российский агент, который скрыто фотографировал защитников Одессы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Злоумышленник разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории Одессы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о задержании агента РФ сообщает пресс-служба СБУ.

Задержан российский агент, который скрыто фотографировал защитников Одессы, - СБУ 01

"Также он отрабатывал враждебную задачу сбора установочных данных на украинских защитников и фотофиксации их внешности. Кроме того, захватчики пытались получить от своего приспешника координаты мест базирования личного состава, военной техники и вооружений ВСУ для проведения ракетных ударов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, российским агентом оказался местный житель, которого спецслужбы РФ привлекли к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения.

Задержан российский агент, который скрыто фотографировал защитников Одессы, - СБУ 02

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В результате оперативных действий сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили враждебную агентурную связь и задержали злоумышленника в Одессе.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержан российский агент, который скрыто фотографировал защитников Одессы, - СБУ 03


Задержан российский агент, который скрыто фотографировал защитников Одессы, - СБУ 04
Задержан российский агент, который скрыто фотографировал защитников Одессы, - СБУ 05
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Топ комментарии
+26
Людина не може жити без серця, легенів тощо. А ось без мозку деякі живуть цілими поколіннями. Це як раз з таких.
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03.10.2022 14:00
+15
Бесит когда им замазывают хлебальники
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03.10.2022 13:58
+12
мой племянник солдат ВСУ лежит с ранением а я волонтёрю.
в Одессе.
ты всех одесситов под одну гребёнку расчесываешь?
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03.10.2022 14:13
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Людина не може жити без серця, легенів тощо. А ось без мозку деякі живуть цілими поколіннями. Це як раз з таких.
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03.10.2022 14:00 Ответить
Дуже влучно і гарно сказано , саме про таких бовдурів 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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03.10.2022 14:07 Ответить
а у тебя дома все такие дебилы?
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03.10.2022 14:11 Ответить
мой племянник солдат ВСУ лежит с ранением а я волонтёрю.
в Одессе.
ты всех одесситов под одну гребёнку расчесываешь?
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03.10.2022 14:13 Ответить
имел ввиду рашистов
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03.10.2022 14:16 Ответить
Дивно це чути від людини, яка російською пише.
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03.10.2022 14:17 Ответить
Дело не в том , как пишут , а как думают . Не заморачивайся , все мы патриоты Украины .
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03.10.2022 14:21 Ответить
Я тоже пишу на русском и что? Если ты думаешь, что ты патриот, а я нет, то ты очень ошибаешься.
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03.10.2022 14:28 Ответить
Глупій человек . За Украину воюют многие народы . Им не мешает не знание украинского переводить русню на фарш .
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03.10.2022 14:45 Ответить
Пані,Наталія,тільки не думайте,що я вас хочу образити. Розмовляти і писати на українській мові,крім обов*язку по Конституції, повинно наповнювати вас гордістю і за себе і за Україну.Наша мова-солов*їнна.Для підкреслення негативних емоцій іноді можуть проскакувати і кацапські вирази,але пробувати спілкуватися на рідній мові все таки треба.Так само,не треба відвідувати богослужіння в УПЦ МП,хоча вони й ближче до місця нашого проживання.Ось так,по краплі видавити з себе раба і рабське поклоніння перед "вєлікім і могучєм кацапстане"...
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03.10.2022 14:55 Ответить
Наталія із секти "какая разніца"
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03.10.2022 15:00 Ответить
Щоб вже повністю звучало органічно - трошки вас поправлю: "розмовляти,писати,спілкуватися рідною,українською мовою"
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03.10.2022 15:02 Ответить
Пане Борис, я разделяю с вами любовь к украинскому языку, на котором я свободно общаюсь, но украинской орфографией похвастаться не могу. Писать с ошибками, как-то стыдно, вот и пишу на русском, главное, чтобы мои мысли и действия были правильными. А что касается церкви, то считаю, что московскому патриархату в Украине не место, хотя я атеистка и никакие храмы не посещаю и выдавливать из себя по капле раба и рабское поклонение мне не надо, у меня нет, даже этой капли. А, вот вы Боря потужьтесь, гавнеца у вас хватает. Цим рабством ви мене образили.
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03.10.2022 16:47 Ответить
Ви не праві! Бо саме мова ідентифікує нас як Громадян України! Як нас розлічити за кордоном нашої Країни ,якщо і ми ,і рашисти там спілкуємся і говорим російською ? Для іноземців там ми там нічим не відрізняємось від росіян! Теж саме коли ми там на фестивалях виконуємо російською російський репертуар .... тому МОВА - це наша відмінна цінність і треба не сперечатись а просто ВЧИТИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ !
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03.10.2022 17:03 Ответить
Чому не рабство-"но украинской орфографией похвастаться не могу"...Чого ви встидаєтесь?Чи обов*язково треба "похвастаться"?А перед ким?В кінці ж без помилок все написали...
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03.10.2022 22:48 Ответить
Та ти що, прям патріотка з патріотів.
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03.10.2022 15:01 Ответить
Просто патриотка, которой комфортнее писать на русском. И не тебе судить о моей степени патриотичности.
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03.10.2022 16:20 Ответить
А кому ж судити? Батьки тебе не виховали. Доведеться людям...
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03.10.2022 17:45 Ответить
Бесит когда им замазывают хлебальники
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03.10.2022 13:58 Ответить
виколіть очі і віддайте фотоапарат
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03.10.2022 14:00 Ответить
Агент . Сильно сказано . Такое же ху@ло ...
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03.10.2022 14:03 Ответить
Какой-нибудь местный маргинал с отрицательным iq. Нормальные люди не пойдут работать на рашу.
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03.10.2022 14:04 Ответить
П..здити не пробували?
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03.10.2022 14:05 Ответить
СбУ ловить маленьких і гадких зрадників і продажних гнид .АЛЕ ГОЛОВНЕ__ДЕ ЦІ ЗРАДНИКИ З ВИЩИХ ЕШОЛОНІВ ВЛАДИ ,ПОЧИНАЮЧИ З ГОЛОВНОГО В ОП???. Де зрадники і шпигуни з КМУ, ВР, з апарату СБУ,РОЗВІДКИ ,державних адміністрацій в областях.? Чи там чисто?
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03.10.2022 14:09 Ответить
Основні куратори цих дрібних гнид сидять у ВР - це ОПЗЖ + СН , вони створили коаліцію 😠
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03.10.2022 14:12 Ответить
Пане Кизимко,величезне спасибі за "бдітєльность".Тільки вже якщо почали-то ,будь ласка, прізвища.В ОП,КМУ,ВР -вони вже більш менш відомі-а ось державних адміністраціях областей не дуже.До речі,ви з якої області?У вас вже все вичищено? Чи ви просто бовкнули для срачу на форумі?
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03.10.2022 15:02 Ответить
Какое же говно в голове должно быть чтобы дома мастурбировать на эти флаги, ппц
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03.10.2022 14:09 Ответить
Так пол Адессы дрочит на памятник Катьке №2. Попробуй снеси, вместе с Трухой станут на защиту
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03.10.2022 14:23 Ответить
Повісити в центрі Одеси на стовпі , щоби інші включали мізки і не зраджували свою краіну ! 😡
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03.10.2022 14:10 Ответить
расстреливать таких мразей сразу на месте ..
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03.10.2022 14:13 Ответить
Гей дебіли ФСБ та ГРУ ГШ МО РФ, невже ви здатні вербувати тільки на голову хворих людей (щоб потім через психекспертизу на непвдсудність). Ідіоти.
СОРОМНО ЗА ПРОФЕСІЮ.
Кацапчики, "В" то як бадьору конхфету з"їсти.
Працюйте далі. ***** у поміч.
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03.10.2022 14:14 Ответить
гей-орги(я)евское МРАЗЬ. Отправте эту петушину минные поля разминировать. Хоть какая-то польза от цього шматка лайна собачього буде.
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03.10.2022 14:16 Ответить
Розстріляти за зраду і співучасть у вбивстві мирних мешканців Одеси. І крапка. Ніяких більше розмов . Чим менше їх буде тим краще і безпечніше буде.
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03.10.2022 14:19 Ответить
Когда главрашиста, бандита(погоняло*капитан*) и коррупционера мэра Труханова задержат?
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03.10.2022 14:20 Ответить
Зачем задерживать такое? В затылок - при попытке к бегству, в лоб - при попытке нападения. Служебное расследование, свидетели, все дела...Оружие применено правомерно.
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03.10.2022 14:24 Ответить
Папарацци?
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03.10.2022 14:25 Ответить
Кинуть его к крокодилам!
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03.10.2022 14:27 Ответить
Свиням також можна
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03.10.2022 14:32 Ответить
долго страдал крокодил старичок - в жопе застрял пионерский значок )))))
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03.10.2022 14:41 Ответить
сказочній *******. меня всегда удивляет что дома у них находят кучу колорадок, какие то дебильніе флаги и прочее говно. мне вот интересно, гпионить они ходят в фуфайке, шапке ушанке, с балалайкой, матрешкой, и медведем ?
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03.10.2022 14:32 Ответить
про лапті забули
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03.10.2022 16:40 Ответить
Яка халепа...
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03.10.2022 14:40 Ответить
Довбо(ОЙ)б..
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03.10.2022 15:49 Ответить
Хай би тільки не відпустили під заставу...
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03.10.2022 17:38 Ответить
треба цього любителя русского міра засадити в СІЗО в потрібну "хату" щоб його там навчили до кінця його бидлячих днів...і досить
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04.10.2022 09:47 Ответить
 
 