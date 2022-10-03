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Освобожденные защитники "Азовстали" встретились с родными пленных бойцов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На прошлой неделе командование и офицеры полка АЗОВ, освобожденные защитники "Азовстали", провели встречу с семьями бойцов, которые до сих пор находятся в плену.

Об этом сообщает полк "Азов", сообщает Цензор. НЕТ.

"В.о. командира полка АЗОВ Никита Надточий "Раз-Два", заместитель командира Сергей Цисарук "Мольфар", начальник штаба Богдан Кротевич "Тавр", Илья Самойленко "Гендальф" и офицерский состав отдельных подразделений полка предоставили семьям информацию о состоянии бойцов и условия пребывания в плену", – говорится в сообщении.

Командиры и офицеры полка "Азов", освобожденные из российского плена, прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее освободить остальных и поддержать семьи тех, кто до сих пор находится в плену.

"Вернем всех", - уверенно утверждают начальник штаба полка "Тавр" и в.и.о командира "Раз-Два". Их освободили из плена 21 сентября.

Освобожденные защитники Азовстали встретились с родными пленных бойцов 01
Освобожденные защитники Азовстали встретились с родными пленных бойцов 02
Освобожденные защитники Азовстали встретились с родными пленных бойцов 03
Освобожденные защитники Азовстали встретились с родными пленных бойцов 04
Освобожденные защитники Азовстали встретились с родными пленных бойцов 05
Освобожденные защитники Азовстали встретились с родными пленных бойцов 06

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Героям слава!
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03.10.2022 15:52 Ответить
ВСІ ЗАХИСНИКИ МАРІУПОЛЯ І АЗОВСТАЛІ - ГЕРОЇ
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03.10.2022 16:01 Ответить
душа болить за тих, хто в полоні, тепер ми знаємо, в яких вони умовах виживають
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03.10.2022 16:30 Ответить
як ви повернете якщо команда зе нічого не робить ,війська спец операцій розвідка повинна цим займатись оленівка близько до фронта, один нічний механізований рейд батальона і всі будуть на свободі ,Забродського розпитайте як в 2014 році він рейд по всім тилам ворога провів і вивів сотні наших полонених
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03.10.2022 17:27 Ответить
 
 