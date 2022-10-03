Освобожденные защитники "Азовстали" встретились с родными пленных бойцов. ФОТО

На прошлой неделе командование и офицеры полка АЗОВ, освобожденные защитники "Азовстали", провели встречу с семьями бойцов, которые до сих пор находятся в плену.

Об этом сообщает полк "Азов", сообщает Цензор. НЕТ.

"В.о. командира полка АЗОВ Никита Надточий "Раз-Два", заместитель командира Сергей Цисарук "Мольфар", начальник штаба Богдан Кротевич "Тавр", Илья Самойленко "Гендальф" и офицерский состав отдельных подразделений полка предоставили семьям информацию о состоянии бойцов и условия пребывания в плену", – говорится в сообщении.

Командиры и офицеры полка "Азов", освобожденные из российского плена, прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее освободить остальных и поддержать семьи тех, кто до сих пор находится в плену.

"Вернем всех", - уверенно утверждают начальник штаба полка "Тавр" и в.и.о командира "Раз-Два". Их освободили из плена 21 сентября.













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