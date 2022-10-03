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Оккупанты нанесли ракетный удар по Купянской больнице, погиб врач. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по лечебному заведению в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Купянской больнице, погиб врач 01

"Оккупанты нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе. К сожалению, погиб врач-анастезиолог, одна медсетра ранена. Информация о пострадавших еще уточняется", - говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Купянской больнице, погиб врач 02
Оккупанты нанесли ракетный удар по Купянской больнице, погиб врач 03
Оккупанты нанесли ракетный удар по Купянской больнице, погиб врач 04

Зазначається, що будівля майже повністю зруйнована із 1 по 4 поверх.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Купянской больнице, погиб врач 05
Оккупанты нанесли ракетный удар по Купянской больнице, погиб врач 06

На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Купянской больнице, погиб врач 07
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Топ комментарии
+10
Нажаль, багато в чому це правда. І винними в таких ракетних влучаннях у них будуть не вєлікіє вітязі, а наша армія. Мовляв, якби вони не звільняли землі від окупації, то тут би і не стріляли
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03.10.2022 19:15
+7
Жителі даної місцини - це вата і вата-ватна ! Вони своїм 'козлячим язиком" закликали пуйло до дій і слали лозунг-за-лозунгом - тільки введи . От він їм і увів - по самі помідори .
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03.10.2022 19:11
+4
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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03.10.2022 19:32
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Жителі даної місцини - це вата і вата-ватна ! Вони своїм 'козлячим язиком" закликали пуйло до дій і слали лозунг-за-лозунгом - тільки введи . От він їм і увів - по самі помідори .
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03.10.2022 19:11 Ответить
Нажаль, багато в чому це правда. І винними в таких ракетних влучаннях у них будуть не вєлікіє вітязі, а наша армія. Мовляв, якби вони не звільняли землі від окупації, то тут би і не стріляли
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03.10.2022 19:15 Ответить
Ота шерсть має радіти , що живе і дихає .
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03.10.2022 19:17 Ответить
Люди в купянске ненавидят и прокленают укр.армию.когда были рус.войска,город был целый!теперь по их мнению пришли асвабадители.
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04.10.2022 08:10 Ответить
А какие дороги ложили на всех. Какой асфальт с битумом чистейшим!
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03.10.2022 20:14 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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03.10.2022 19:32 Ответить
Попадание руZZких по военным объектам случайность, основная цель кацапсиново-путирастического отребья - жилые дома, детские сады, школы, больницы и гражданское население ! Так было всегда и везде в Чечне, Грузии, Сирии, Украине. РуSSкие мародеры, убийцы и насильники осмеливаются нападать только на тех кто слабее, на безоружных и беззащитных.
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03.10.2022 19:35 Ответить
Геноцид української нації в чистому вигляді ‼️

Кацапи , проклинаю вас на віки вічні 😠
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03.10.2022 20:31 Ответить
Ось так, а якже - Расєя тут "навсєгда"..Навіщо знищувати те, де мали бути "навсєгда"?
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03.10.2022 20:05 Ответить
от сволота..
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03.10.2022 20:10 Ответить
Ху@ ло ніяк не заспокоіться перед смертю 😡
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03.10.2022 20:29 Ответить
 
 