РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15974 посетителя онлайн
Новости Фото Происшествия
25 177 65
стрельба (3161) Черновцы (653)

Подозреваемый в растлении несовершеннолетних начал стрельбу возле школы в Черновцах - одна полицейская погибла, один - ранен. ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Черновцах при попытке задержания мужчина, обвиненный в растлении несовершеннолетних, погиб полицейский, еще один сотрудник правоохранительных органов ранен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Предварительно, патруль приехал на вызов о растлении ребенка. Во время задержания подозреваемый открыл огонь по полицейским. По сообщению местных, погибшей полицейской было 22 года. Подозреваемый скрылся в многоквартирном доме. Операция по задержанию преступника продолжается.

Подозреваемый в растлении несовершеннолетних начал стрельбу возле школы в Черновцах - одна полицейская погибла, один - ранен 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+44
Застрельте гандона-збоченця.
Мало кацапів, так ще таке лайно.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:31
+34
Дуже шкода загиблу дівчину-поліціянтку...Підготовка правоохоронців має бути набагато кращою...
показать весь комментарий
03.10.2022 19:30
+29
У нас он живёт.Таблетки выплёвывает.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У меня есть ощущение, что преступник инспирирован или же вообще нанят Ермаком в сотрудничестве с лояльными (в доле) ему сбушниками. Специально послали девушку на этот вызов, создав все условия для ее гибели. Чтобы раскрутить эту тему на максимум, заставив народ отказаться от поддержки закона об оружии. ФСБ на России один в один так и делала, переписываясь в мессенджерах с ненормальными, инспирируя их в нужное время и место на преступления, чтобы там не дай бог не оказалась полиции в большом количестве сразу и вообще было побольше жертв. Затем сразу как будто уже готовое решение выкатывают методичку, что нужно запретить оружие и тут же подписывают эти закончики.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:29 Ответить
И между прочим, у девочки-жертвы или работников общаги, если бы было было оружие как в США, то они бы могли самостоятельно дать отпор преступнику и застрелить его в любой момент. Даже до приезда полиции. Специально для тех, кто будет высказываться против раздачи оружия народу, понимая, что всех проверить на психвменяемость невозможно в принципе.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:32 Ответить
Вы в Украине живёте?
показать весь комментарий
03.10.2022 19:35 Ответить
У нас он живёт.Таблетки выплёвывает.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:36 Ответить
Вот и я сомневаюсь
показать весь комментарий
03.10.2022 19:37 Ответить
Вы пишите "И между прочим, у девочки-жертвы или работников общаги, если бы было было оружие как в США, то они бы могли самостоятельно дать отпор преступнику и застрелить его в любой момент."

Яка особиста вогнепальна зброя легально та законно може бути у неповнолітньої дівчинки, навіть у США, поясніть будь ласка
показать весь комментарий
03.10.2022 19:43 Ответить
да он кретин! преступник застрелил полицейскую, которую готовили к подобным ситуациям!!!! что могла бы сделать обычный ребёнок или работники общаги?
показать весь комментарий
03.10.2022 19:58 Ответить
Он много играл, а может и сейчас играет в "Tomb raider"
показать весь комментарий
03.10.2022 22:28 Ответить
ппц ты невменяемый! тут человек - тренированный, с соответствующими рефлексами и опытом поймал пулю и умер, а он лепечет про "оружие у девочки или работников общаги"!
оружейное лобби совсем свихнулось
показать весь комментарий
03.10.2022 19:57 Ответить
Дуже шкода загиблу дівчину-поліціянтку...Підготовка правоохоронців має бути набагато кращою...
показать весь комментарий
03.10.2022 19:30 Ответить
і забезпечення теж.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:46 Ответить
Дивлюсь у нас в Луцьку на цих молоденьких дівчаток-поліціянток: 160 - 165 см зросту, 50 - 60 кг ваги - як вони можуть затримати якогось бугая, одягнути кайданки? Ходять з автоматами завбільшки з них. Дуже якось по батьківськи шкода їх...
показать весь комментарий
03.10.2022 20:12 Ответить
так таке по усій Україні...
показать весь комментарий
03.10.2022 20:15 Ответить
Шановні форумчани,поліцейська поїхала не на затримання озброєного злочинця.А НА ВИКЛИК.Кулю одержала випадково...На затримання такого придурка виїжджає спецназ. Співчуваю загиблій і всій її сім*ї. Дуже надіюсь,що душогуба все таки знищать...
показать весь комментарий
03.10.2022 21:35 Ответить
Повторюю-дуже шкода дівчину але на роботі потрібно думати про роботу,особливо на такій та у такий час...
показать весь комментарий
03.10.2022 21:39 Ответить
Застрельте гандона-збоченця.
Мало кацапів, так ще таке лайно.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:31 Ответить
не виключено , що два в одному кацап- збочинець???
показать весь комментарий
03.10.2022 20:06 Ответить
Там ще й Орбан сре в голови н4 нірше за кацапів
показать весь комментарий
03.10.2022 20:41 Ответить
у поліціянтів мають бути бронежилети
показать весь комментарий
03.10.2022 19:33 Ответить
может и был, бронежилет не защищает всё тело
показать весь комментарий
03.10.2022 19:59 Ответить
На фото видно, що є. Але видали вже, схоже, після вбивства, і, мабуть, лише спецпідрозділу, який буде брати/вбивати злочинця.
А для затримання педофіла, схоже, бронежилети не передбачені...
показать весь комментарий
03.10.2022 20:00 Ответить
вони всі в Че. на службі в броніках, поліціянтку вбили пострілом в голову
показать весь комментарий
03.10.2022 20:55 Ответить
Пишуть, що в голову стріляв.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:55 Ответить
Живим не брати.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:33 Ответить
Чого дівчина -- на затримані збоченця .
показать весь комментарий
03.10.2022 19:41 Ответить
А чому в нас жінки воюють?
показать весь комментарий
03.10.2022 19:44 Ответить
Так підозрювании - мужик - мав би чоловік і затримувати.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:49 Ответить
А жінки на фронті повинні кого вбивати-жінок?
показать весь комментарий
03.10.2022 19:50 Ответить
Жінок треба берегти -- це генофонд і продовження роду націі .
показать весь комментарий
03.10.2022 19:55 Ответить
Потрібно,хто ж сперечається.Вочевидь,чоловіків не вистачає.Хто втік,хто на форумах з ранку до ночі.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:58 Ответить
Там був чоловік--поліціянт . Я на пенсіі . Без роботи не сиджу -- 2 корови держу .
показать весь комментарий
03.10.2022 20:02 Ответить
Жінка поліціянт і чоловік поліціянт,це поліцянт.Без гендерної прив'язки.Обов'язки однакаві.Зрозуміло що з дивана,давати кожного дня поради-то супер.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:07 Ответить
А шо я поганого сказав .
показать весь комментарий
03.10.2022 20:12 Ответить
Поганого нічого.Дурня-вище.Хоча,дурня-це погано.Більш нема часу читати дурню.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:15 Ответить
Не ******** - може це ше неправда .
показать весь комментарий
03.10.2022 20:18 Ответить
Розумієте у начальства відправляючого на завдання повинна бути логіка як діяти, для цього проводиться інструктаж і враховується ризик, озброєного маніяка потрібно брати без ризику, а краще спеціально підготовленими людьми, а не патрульними поліцейськими , мені траплялися поліцейські по груди і кулак у вдвічі менше за мого , хоча я середньостатистична людина 1метр 82, вага 90 ,займався вільною боротьбою, а тут дівчина 22 роки на затриманні небезпечного злочинця маніяка і плачевний результат ,керівництво повинно бути у відповіді
показать весь комментарий
03.10.2022 21:18 Ответить
середній зріст чоловіків 1,75 ...
показать весь комментарий
03.10.2022 21:40 Ответить
Тут головне, що мент був рудий з вусами і маленький по груди і прискіпливий так би мовити зі старих, виписував мені штраф і епал мізки за паркування під знаком "стоянка заборонена", як потім пізніше з'ясувалося, я не перший і не останній, там спільний бізнес. у будинку навпроти був стукач, мента спалили та звільнили
показать весь комментарий
03.10.2022 22:04 Ответить
Варіантів масса. Я знаю місце, де поліція вже втомилася штрафи виписувати. Перевиховує, роз*яснює, лається ...
показать весь комментарий
04.10.2022 16:26 Ответить
На форумі тут переважно контингент за 50 і більше
показать весь комментарий
03.10.2022 20:48 Ответить
Тоді закрийте їм кордон. А то вже 7 мільйонів виїхало. Втрачаєте ви свій генофонд.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:02 Ответить
Віина -- жінки з дітьми виізжают .
показать весь комментарий
03.10.2022 20:04 Ответить
Що за "позитивна дискримінація"? Дівчина поліцейський і має виконувати ті ж самі обовязки що і хлопчики поліцаї. Ну ось, як бачимо, виконувала погано і загинула бо її розпаскудило начальство. Якби ганяли в хвіст і в гриву на тренуваннях то від збоченця б кісток не зібрали від зустрічі з дівчинкою справжнім поліцейським. А то нарядили тьолку в мундир і послали ламбаду перед збоченцем танцювати...
показать весь комментарий
03.10.2022 20:07 Ответить
Ну що за фантазйї?Форумчани-знову зрада зрадна?На виклик про розбещеня хто повинен їхати?Чоловік-поліцейський до збочинця і дівчина коп до потерпілої.Так і виїжджають на виклик.Де був напарник дівчини-копа-вияснить внутрішнє розслідування.І не треба про рівноправ*я,про гендерну рівність, про всесвітню справедливість....
показать весь комментарий
03.10.2022 21:45 Ответить
Нормативи з підготовки однакові. І вимоги однакові. Сексизм починається коли за "дамочкою" починають сумку носити і виконувати за неї найтяжчі завдання бо вона буцім то "нездатна".
показать весь комментарий
03.10.2022 21:50 Ответить
пазл не складається. стільки дадуть, якщо ще доведуть, за розбещення? І скільки дадуть за вбивство поліцейського? псих якийсь. Тоді звідки у психа зброя?
показать весь комментарий
03.10.2022 19:47 Ответить
Перешкоди існують виключно для законослухняних громадян.
У злочинців з цим немає жодних проблем.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:53 Ответить
То нам з вами можуть рушницю довжиною в два метри продати, тільки якщо перед цим обійти десь зо 200 кабінетів і зібрати десь зо 300 мільйонів справок шо ти не верблюд. А в кожному віконечку де справку дають, або чекай по 2 тижня поки великодержавна пані осяє тебе, нікчемного, своєю увагою, або занось копійчину, щоб бистріше ніж в маразм впадеш свої справки отримати. А після оціх всіх 9 кіл бюрократичного пекла до тебе ще й мусарок дільничний приходитиме ледь не щотижня, дивитися, де рушниця стоїть і чи не стріляв бува. Отака "зброя" для законослухняних адекватних громадян.
А для злочинця все просто, купив пістолета у злочинців і носиш собі в кишені. Треба - дістав, вбив людину, яка має 0 шансів захиститися, бо свого пістолета в кишені не то шо носити держава не дозволяє, не дозволяє навіть купити! Держава каже - тебе, смерда, мої пси мусарські захищатимуть! А пси оно бачте як захищають, так захищають що себе не можуть захистити, що вже казати про людей. Отака от мудра держава. Зато "не стріляють один одного кожен день"©
показать весь комментарий
03.10.2022 20:19 Ответить
пздц, під час війни ще таке(
показать весь комментарий
03.10.2022 19:48 Ответить
Не звикли наші поліцейські до озброєних злочинців
показать весь комментарий
03.10.2022 19:51 Ответить
зате добре вміють хабарі здирать
показать весь комментарий
03.10.2022 19:54 Ответить
Они ни к чему не привыкшие. Была ситуация с подозрительным одиноким рюкзаком на остановке. Вызвал. Приехала девушка и парень. У девушки автомат на сгибе локтя висел, как сумочка. Не отогнали людей на безопасное расстояние, вдвоем сразу же тупо полезли в рюкзак! Я был мягко говоря в шоке от их действий. Сказали, что подобных вызовов у них с десяток в день, поэтому так и работают.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:00 Ответить
Біля школи, де застрелили дівчину-поліціянтку, поставили таку ж саму молоденьку її колегу.
Місцеві шерлоки, певно, переконані, що злочинець завжди повертається на місце злочину.
Ловлять на живця, так би мовити...
Скріншот з відео, знятого менше години тому.

показать весь комментарий
03.10.2022 20:08 Ответить
Бачив колись картину як три машини барбікопів "затримували" одного наркомана. Нарік був худий як пес, але однією рукою відмахувався від шести копів, а другою знімав це на відео з смартфона, та ще й встигав ногами копняки роздавати та влучно плюватися, і лаявся не перестаючи.
Після того зрозумів, що наша "міліція" хіба бабло з кишеньки у трохи нетверезого інтелігента витягувати вміє, не більше.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:22 Ответить
якось воно до купи не ліпиться.

та людина або педофіл або злочинець, що напав на лягавих.

одночасно і те і те - це якась вигадка.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:24 Ответить
НАВЕРНО КАКОЙ ТО БЫВШИЙ КГБЭШНИК-ПЕДОФИЛ !!!
показать весь комментарий
03.10.2022 20:26 Ответить
не треба його судить, просто підпаліть.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:42 Ответить
якщо зловлять, то за вбивство жінки копа, йому писта
показать весь комментарий
03.10.2022 20:58 Ответить
Мабуть, намагається прикримсамогубством відбутися, гнидота!!
показать весь комментарий
03.10.2022 20:56 Ответить
У нас у під'їзді на початку березня був підозрілий тип намагався відчинити двері загального тамбуру на одному з поверхів на той момент жителів було мало майже всі роз'їхалися, сусіди викликали поліцію так ось приїхало в сумі озброєних людей 7 на двох машинах чувака забрали так як у нього не було документів, плюс комендантська година, опір він не чинив був п'яний, принаймні ризик для поліцейських був мізерно малий, до нагоди сьогоднішньої події з загибеллю 22 річної дівчини, багато питань до керівництва поліції
показать весь комментарий
03.10.2022 21:51 Ответить
Жалко девушку... R.I.P. dear! Не помню подобных событий в моём родном городе...
показать весь комментарий
03.10.2022 22:00 Ответить
Ну, шо, затримали??? Шось ні де ні шороху про це! Вже доба пройшла! Чи падлюка ще й втікла?
показать весь комментарий
04.10.2022 09:47 Ответить
 
 