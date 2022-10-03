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Подозреваемый в растлении несовершеннолетних начал стрельбу возле школы в Черновцах - одна полицейская погибла, один - ранен. ВИДЕО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Черновцах при попытке задержания мужчина, обвиненный в растлении несовершеннолетних, погиб полицейский, еще один сотрудник правоохранительных органов ранен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Предварительно, патруль приехал на вызов о растлении ребенка. Во время задержания подозреваемый открыл огонь по полицейским. По сообщению местных, погибшей полицейской было 22 года. Подозреваемый скрылся в многоквартирном доме. Операция по задержанию преступника продолжается.
Топ комментарии
+44 mrSmith
показать весь комментарий03.10.2022 19:31
+34 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+29 Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий03.10.2022 19:36
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Пожалуйста, подождите...
Яка особиста вогнепальна зброя легально та законно може бути у неповнолітньої дівчинки, навіть у США, поясніть будь ласка
оружейное лобби совсем свихнулось
Мало кацапів, так ще таке лайно.
А для затримання педофіла, схоже, бронежилети не передбачені...
У злочинців з цим немає жодних проблем.
А для злочинця все просто, купив пістолета у злочинців і носиш собі в кишені. Треба - дістав, вбив людину, яка має 0 шансів захиститися, бо свого пістолета в кишені не то шо носити держава не дозволяє, не дозволяє навіть купити! Держава каже - тебе, смерда, мої пси мусарські захищатимуть! А пси оно бачте як захищають, так захищають що себе не можуть захистити, що вже казати про людей. Отака от мудра держава. Зато "не стріляють один одного кожен день"©
Місцеві шерлоки, певно, переконані, що злочинець завжди повертається на місце злочину.
Ловлять на живця, так би мовити...
Скріншот з відео, знятого менше години тому.
Після того зрозумів, що наша "міліція" хіба бабло з кишеньки у трохи нетверезого інтелігента витягувати вміє, не більше.
та людина або педофіл або злочинець, що напав на лягавих.
одночасно і те і те - це якась вигадка.