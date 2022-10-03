В Сквире на Киевщине водитель насмерть сбил девочек 6 и 8 лет и пытался скрыться, - Небытов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж
Вечером в городе Сквира Киевской области водитель Volkswagen наехал на девочек 6 и 8 лет, обе они погибли, водитель пытался скрыться, но его задержали.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Ужасная трагедия в Сквире‼️ Водитель сбил двух малолетних девочек, пытался скрыться с места происшествия. Дети погибли.
Это смертельное ДТП произошло сегодня около 17:07. Водитель Volkswagen совершил наезд на девочек 6 и 8 лет, не остановился, продолжил движение, но не справился с управлением, въехал в дерево. Потом выбрался из салона, пытался скрыться, но был остановлен очевидцами аварии.
Одна девочка погибла на дороге, вторую пытались спасти, но она тоже скончалась.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области. Проводятся первоочередные необходимые следственные и процессуальные действия, водитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.
После вручения уведомления о подозрении следователи в обязательном порядке обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы", - рассказали в полиции.
Пожалуйста, подождите...
вони круг нас
і їх дуже дохрена
це мажори,
вискочки і просто обезбашені
а все безкарність і можливість відкупитися
трухін заплатив 580 грн, цим все сказано!!!!
в Ладижині 50 м від відділку поліції через пішохідний пер. мотоцикл на задньому колесі катається
реве як сирена а менти відвертаються, тіпа не бачили
в пдд написано - що з 14 років можна..
Розділ 6 ПДД!!!
І до 14 років дітям не можна на проїзну частину, а вілосипедна доріжка є її частиною
логіка в мене нормальна.
З місяць тому розсмішили мене дві дівки років по десять - стоять на переході, туди-сюди головою крутять. Ну я й пригальмував, показую рукою - швидше вже переходьте. Вони виходять на мою проїзджу частину тримаючись за руки і повернувшись в мій бік тричі кланяються.
Найшли де дякувати - посеред дороги! Але настрій поліпшили здорово.
На місці батьків цих Діток, повісити цю падлюку, де б воно не було!!
На портновських суддівських і не надіятися, викрутять на кілька років хімії убивці!!
Замість захисту України він убив двох Діток!
ч.3 статті 286 діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
А умисне вбивство стаття 115
Прийнятий КК України був у квітні 2001 року