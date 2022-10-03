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Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Освобожденные из плена защитники Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции, встретились с родными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Командир полка Национальной гвардии "Азов" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламарь, и. о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады НГУ Денис Шлега находятся в Турции согласно условиям обмена под личными гарантиями защиты Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 01
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 02
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 03
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 04
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 05
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 06
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 07

Также смотрите: Наша задача - дальше бороться за освобождение каждого украинского воина, - Екатерина Полищук (Пташка). ВИДЕО

Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 08
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 09
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 10
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 11
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 12
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 13
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 14
Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 15

Также смотрите: Благодарю Вас и всю команду за то, что Вы сделали, - освобожденные украинские офицеры пообщались с Зеленским. ВИДЕО

Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными 16
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Топ комментарии
+83
Дивишся фото, так тепло, радісно... А потім раз, і Єрмак. Як холодний душ
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03.10.2022 20:37
+45
Шкода хлопців шо доводиться стояти поруч з таким гімном як Єрмак
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03.10.2022 20:41
+33
ложка дєрьма у діжці меду...
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03.10.2022 20:52
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Дивишся фото, так тепло, радісно... А потім раз, і Єрмак. Як холодний душ
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03.10.2022 20:37 Ответить
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03.10.2022 20:48 Ответить
ложка дєрьма у діжці меду...
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03.10.2022 20:52 Ответить
Це правда , бо в мене таке саме відчуття від того , що в центрі дЄрмак !! 😡
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03.10.2022 20:59 Ответить
А глянь хто поруч...
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03.10.2022 21:20 Ответить
Радость на лицах командиров дорогого стоит
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03.10.2022 20:38 Ответить
Шкода хлопців шо доводиться стояти поруч з таким гімном як Єрмак
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03.10.2022 20:41 Ответить
Ніхто їх не заставляє стояти з ним поруч!
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03.10.2022 20:44 Ответить
Ага зєлєдрочери щє відео зробили де щє й зелене гівно дзвонить, піарщики *****, як були клоунами так і залишилися
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03.10.2022 20:48 Ответить
хлопче заспокійся, бо в тебе вже щось димить
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03.10.2022 21:03 Ответить
А що там робить смердюча гнида єрмак? Вони ж вас здали кацапам на мясо !
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03.10.2022 20:42 Ответить
так он же их и выменял. Только пока неизвестно взамен на что. Возможно, на свою безопасность?
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03.10.2022 21:18 Ответить
радий за Героїв і їхніх близьких..
..і бочка дьогтю у ложці меду
- дермак намалювався, милотворець х.ров, розміновувач мостів-переходів і засланець, що відкрив кацапам "чорний хід" і на Маріуполь..
гидко і підло, зебіли
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03.10.2022 20:43 Ответить
Оте мудло Єрмак , який зробив усе з Зєлєйобою , щоб їх запхати в оточення , ще має нахабство , сунути своє рило !??
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03.10.2022 20:44 Ответить
Він таким чином відбілюється
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03.10.2022 21:08 Ответить
Ісусу Христос і Апостоли також жили разом із Юдою.Нічого не має в нинішньому часі такого,чого вже не було в минулому.
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03.10.2022 20:49 Ответить
Товклися в зад ?
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03.10.2022 20:51 Ответить
кому, що.
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03.10.2022 21:03 Ответить
Чому Вас це цікавить ? Свічку хочете потримати ?
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03.10.2022 21:50 Ответить
Дуже дивно споглядати і тхне якимось піздєцом : одні , худі та закатовані , а інші - живчики та навіть вагу не втратили . Це не зрада , а маленькі спостереження .
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03.10.2022 20:50 Ответить
Ребята, там Илон Маск продался Трампу и буянит в твитере. Нужно навести порядок https://twitter.com/elonmusk/status/1576969255031296000
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03.10.2022 20:54 Ответить
Вже проголосував в твітері і раджу всім , хто має регестрацію в твітері ізайти та проголосувати , а якщо володієте англійською висловити своє бачення того , що рекомендує Ілон Маск‼️‼️‼️
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03.10.2022 21:42 Ответить
Твітер кацапня зламала.
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03.10.2022 21:48 Ответить
Що це значить ?

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03.10.2022 21:51 Ответить
Це значить що кацапня таке голосування розмістили на його сторінці.
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03.10.2022 22:00 Ответить
Просто життя вирує на цих фото)))
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03.10.2022 20:55 Ответить
И все хорошо,только зебло дерьмака тащат везде.
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03.10.2022 20:56 Ответить
До сліз !
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03.10.2022 20:59 Ответить
так виглядає щастя
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03.10.2022 20:59 Ответить
В порохоботів, знов почало підгорати
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03.10.2022 21:02 Ответить
Аби в тебе не підгорало , зебобік , бо немає ніяких порохоботів , а є здоромислячі люди , які радіють за своїх Героів !!
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03.10.2022 21:05 Ответить
добре, що ти до тих здоровомислячих людей не відносишся, а то було би печально
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03.10.2022 21:07 Ответить
напрямок зрозумів ?
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03.10.2022 21:49 Ответить
ага, скажи як будеш туди направлятись, помахаю тобі рукою😀
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03.10.2022 21:51 Ответить
Щасливі родини і діточки - це так зворушливо , правда , до сліз 🙁
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03.10.2022 21:02 Ответить
ВСІ ЗАХИСНИКИ МАРІУПОЛЯ І АЗОВСТАЛІ - ГЕРОЇ

добра і щастя
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03.10.2022 21:08 Ответить
А що робить там пика д'єрмакова?
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03.10.2022 21:10 Ответить
Вирвався від Зе полону
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03.10.2022 21:12 Ответить
🤣🤣🤣👍🏼
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03.10.2022 21:44 Ответить
А что среди героев делает предатель и агент ФСБ мерзопакостная тварь ермак???????????????????????????! Не забудем, не простим этой твари все его деяния!!!!!!!
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03.10.2022 21:13 Ответить
Это прекрасно,взять их в заложники и давать встретиться с родственниками,как это по турецки.
Не имея ничего,пытаться важную персону из себя корячить
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03.10.2022 21:19 Ответить
Радість за Героїв та їхні сім'ї. Багатьох Героїв іще треба повертати додому. Єрмак? Кажуть, брав участь. Принаймні, він був у курсі, що відбувається. Буданов уже фотограувався.
У Туреччині вирішив попіаритись Єрмак. Тим більше, що там звільнені з полону командири. Можливо, більш виправданою була б присутність Умерова (фракція "Голос"), який став Головою ФДМУ.
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03.10.2022 21:38 Ответить
У визволенні наших азовців брало багато людей , а чомусь красується Єрамак !

Для чого дратувати людей , не розумію 😠
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03.10.2022 21:47 Ответить
в сезон жертвоприношений куда же без главного жреца, слуги яхве -ярмака
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03.10.2022 21:46 Ответить
А ведь мог Гитлер тоже встречу для родственников перед газовой камерой сделать,но не собразил
Как же эту мерзко и убого со стороны Зрдогана.
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03.10.2022 21:51 Ответить
Добре, що повернулись.
Хлопці досить непогано виглядають. Інші полонені на фото зовсім худюші і замучені.
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03.10.2022 21:51 Ответить
А какие глаза у жён и дочерей, когда они смотрят на своих мужчин! Дай Бог, чтобы всё самое плохое, что могло случиться в их жизни, уже было позади.
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03.10.2022 22:29 Ответить
А хто це там у клоунських штанцях біля єрмака?
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03.10.2022 21:54 Ответить
Эрмак тебя забудут через год ты никто ты действителтьно "ларьочник"
А азовцам место рядом с 300 спартанцами - как зорошо что у нас есть такие люди!
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04.10.2022 12:53 Ответить
 
 