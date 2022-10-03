Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Освобожденные из плена защитники Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции, встретились с родными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Командир полка Национальной гвардии "Азов" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламарь, и. о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады НГУ Денис Шлега находятся в Турции согласно условиям обмена под личными гарантиями защиты Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
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+83 Oleksandr Onys
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..і бочка дьогтю у ложці меду
- дермак намалювався, милотворець х.ров, розміновувач мостів-переходів і засланець, що відкрив кацапам "чорний хід" і на Маріуполь..
гидко і підло, зебіли
добра і щастя
Не имея ничего,пытаться важную персону из себя корячить
У Туреччині вирішив попіаритись Єрмак. Тим більше, що там звільнені з полону командири. Можливо, більш виправданою була б присутність Умерова (фракція "Голос"), який став Головою ФДМУ.
Для чого дратувати людей , не розумію 😠
Как же эту мерзко и убого со стороны Зрдогана.
Хлопці досить непогано виглядають. Інші полонені на фото зовсім худюші і замучені.
А азовцам место рядом с 300 спартанцами - как зорошо что у нас есть такие люди!