ПВО сбила вражескую ракету в Криворожском районе Днепропетровщины, - ОВА. ФОТО

Украинская противовоздушная оборона сбила российскую ракету в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Удачная охота наших военных. К вечеру наша ПВО сбила в Криворожском районе вражескую ракету", - говорится в сообщении.

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