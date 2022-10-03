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ПВО сбила вражескую ракету в Криворожском районе Днепропетровщины, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинская противовоздушная оборона сбила российскую ракету в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

ПВО сбила вражескую ракету в Криворожском районе Днепропетровщины, - ОВА 01

"Удачная охота наших военных. К вечеру наша ПВО сбила в Криворожском районе вражескую ракету", - говорится в сообщении.

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чергові збитки рашистів.
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03.10.2022 20:55 Ответить
Красунчики ! Героям слава !!!
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03.10.2022 21:00 Ответить
.
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03.10.2022 21:23 Ответить
 
 