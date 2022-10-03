ПВО сбила вражескую ракету в Криворожском районе Днепропетровщины, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Украинская противовоздушная оборона сбила российскую ракету в Криворожском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Удачная охота наших военных. К вечеру наша ПВО сбила в Криворожском районе вражескую ракету", - говорится в сообщении.
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Дмитрий Величко f50a5c94
показать весь комментарий03.10.2022 20:55 Ответить Мне нравится 4
Чайка Київ
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ПравдаЛюбка
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