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В результате стрельбы в Черновцах погибла 22-летняя патрульная Таисия Татарин. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

3 октября в Черновцах во время исполнения служебных обязанностей погибла 22-летняя патрульная младшая лейтенантка полиции Таисия Татарин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Патрульной полиции.

В сообщении отмечается: "Сегодня утром она надела форму, получила оружие и пошла защищать спокойствие родного города. К сожалению, эта смена стала последней сменой в ее жизни…"

Экипаж Таисии Татарин и Александра Гуцула прибыл на вызов о развращении несовершеннолетних. Заявительница сообщила, что возле школы неизвестный мужчина показывает половые органы детям. Патрульные разыскали гражданина, оказалось, что мужчина имел с собой оружие и внезапно произвел ряд выстрелов по инспекторам. Полицейская получила смертельное огнестрельное ранение, ее напарника госпитализировали, пока ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Таисия пришла в ряды патрульной полиции в августе 2020 года, чтобы служить и защищать. В памяти всех, кто ее знал и работал вместе с ней, Таисия навсегда останется принципиальной и отзывчивой коллегой, верно и самоотверженно служившей Родине и украинскому народу.

Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам Таисии. Это невосполнимая потеря для всей нашей полицейской семьи".

Смотрите: Подозреваемый в растлении несовершеннолетних начал стрельбу возле школы в Черновцах - одна полицейская погибла, один - ранен. ВИДЕО

В результате стрельбы в Черновцах погибла 22-летняя патрульная Таисия Татарин 01
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Топ комментарии
+54
Того уйобка стріляти на місці!
Воно ***** живе не треба...
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03.10.2022 21:23
+49
Бедная девочка.... 😔 Вечная память! Убийцу-тварь - уничтожить!
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03.10.2022 21:27
+41
2000 року народження... Все життя попереду...С.У.М...
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03.10.2022 21:24
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Того уйобка стріляти на місці!
Воно ***** живе не треба...
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03.10.2022 21:23 Ответить
Сергей Олежко 912d90d4

А що тут забув польський "сідєлєц"? Чому не в Україні, жінка чи дитина?
Доречі, про Лісника нічього не знаю, а от що Сашко Білий був ну зовсім не ангел точно знаю, хоча деякі його вчинки повністтю підтримував. Якщо б він себе не надто агресивно та зухвало поводив (як завжди), то і зараз був би живим.
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04.10.2022 13:24 Ответить
По перше, претензії до провайдера, мабуть найближчий робочій сервер DNS польський. По друге, де Сашко Білий зухвало поводився? Коли за краватку тягав прокурора який відмазував злочинця. Так потім того прокурора вже за іншу справу арештували, бо геть без тормозів.
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04.10.2022 13:32 Ответить
2000 року народження... Все життя попереду...С.У.М...
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03.10.2022 21:24 Ответить
Бедная девочка.... 😔 Вечная память! Убийцу-тварь - уничтожить!
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03.10.2022 21:27 Ответить
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03.10.2022 21:27 Ответить
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03.10.2022 21:28 Ответить
R.I.P.

співчуття рідним

того ушльопка посадити на таке довічне, щоб він смерті просив.
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03.10.2022 21:29 Ответить
Этого ****** не нужно бить и судить, кинуть его в пресс хату на недельку, его там сначала ****** толпой, потом сломают хребет и будут ждать пока эта мразь под шконкой подохнет
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03.10.2022 21:29 Ответить
Який бовдур цих дівчаток набирає в патрульну поліцію??? Вічна пам'ять!
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03.10.2022 21:35 Ответить
Чомусь меньш за все очікувала, що такий непотріб може носити зброю з собою!
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03.10.2022 21:37 Ответить
Для чого тоді потрібен "КОРД" ?
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03.10.2022 21:39 Ответить
Є відео де Корд брав двох домушників озброєних, в результаті свого пристрелили. Корд це нова назва Беркуту, проти неозброєних мітингувальників в самий раз, не більше.
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04.10.2022 13:22 Ответить
а тут колись тварі говорили шо поліцаї отримують зарплату ні за шо....
ви, ті хто так говорив винуваті в смерті кожного поліцейського

не буде вам прощення.....
потвори...
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03.10.2022 21:39 Ответить
Ну коли одне дрочило завалило двух копів, то мабуть щось не так з їхньою підготовкою. Вони підходили до психа і навіть не думали, що псих може бути небезпечним.
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03.10.2022 21:55 Ответить
Повторилася ситуація 2016-го року,коли внаслідок грубих помилок,недотримання протоколу затримання, в Дніпрі теж загинула патрульна.
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03.10.2022 22:20 Ответить
ну там обидва вони загинули, разом з напарником. І їх вбивця Пугачов був професійним кілером, хоч і учасником АТО з добробату Шахтарськ.
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03.10.2022 23:09 Ответить
Одразу про таке подумав... Що за підготовка? Одразу поцілив в двох копів... Сумно... Шкоди дівчинки-поліцейського...
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03.10.2022 23:12 Ответить
Янголятко.....😥
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03.10.2022 21:40 Ответить
Чому ніхто не цікавиться чи були поліцейські на виклику вдягнуті у бронежилети?
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03.10.2022 21:48 Ответить
Неначасі. Ви б ще поцікавилися рівнем підготовки дівчинки. Очевидним, нажаль.
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03.10.2022 21:52 Ответить
Так вони приїхали на затримання любителя подьоргати прутня. Тоді ж точно не розраховували на будь-який спротив
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03.10.2022 21:54 Ответить
А на що розраховували? Швиденько закрить галочку в плані і вже поїхати нарешті заробляти на оформленнях детепе? Бандос є бандос!! Подивіться, як діють американські копи при найменшій підозрі! А тут - підтверджений покидьок...
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03.10.2022 21:59 Ответить
А ти поцікався як реально відносятся мешканці США до поліції не по голівудським фільмам. Їх рахують покидьками, тому вони і тримаються разом, і на роботі і з сімьями на відпочинку. В Великобританії за 50 років поліцейські вбили менше людей ніж в США за рік, а порядку чомусь більше в Британії.
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04.10.2022 03:44 Ответить
У Британії, щоб ви знали, поліцейські "боббі" взагалі ходять без вогнепальної зброї. Саме тому люди злочинці спокійно посилають їх на...й. Бачив якось відео, як порушник вдарив у обличчя британську поліцейську, яка хотіла його затримати (доволі огрядну тітку), і без проблем почимчикував далі.

А щодо США, то там ставлення до поліції дуже позитивне у більшості законослухняного населення.
Звісно, це не стосується кримінальних районів, негритянських гетто і намаханих на всю голову ліваків, таких як "БЛМ". Ті взагалі пропонують розпустити всю поліцію. Яскравого прикладу Детройту їм, очевидно, мало.

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04.10.2022 08:23 Ответить
США не є хайвмайндом.
У нормальних законослухняних людей відношення нормальне.
Бандити і лівацьке лайно ясно що прагне щоб копів не було. Але я думаю що це правильно, коли поліцейський має право стріляти одразу якщо відчуває найменшу загрозу для свого життя. Я не розумію, на хіба у наших копів вимагають уміння бігать кроси, це просто ******* неадекватно. На хіба кудись бігти, якщо можна просто прострелити сраку утікачу і хай побігає з кулею в сраці? А у нас як і при совку за 1 стріляний патрон спочатку заставлять відписувати три мільйона бумажок, а потім ще й з роботи вигонять бо бачте стрільнув в сина кума прокурвора. А то шо той син тільки що збив насмерть людину на перехресті або стріляв першим по людям, то нікого не ***...
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04.10.2022 11:08 Ответить
У них на барбекю сусідів в небідному пригороді чи на вечірці, коли взнають, що то коп, не спілкуються з ним. І це не бідні, патріотичні люди з вищими освітами і різними політичними поглядами і білі. І у нас влада добре розуміє, що якщо дати можливість поліції ще так стріляти як в США, то це погано закінчиться. В США зовсім інші реалії, ти не добиваєшся дозволу на зброю, а купляєш у крамниці, через тиждень ті перевірють чи ти не злочинець і ти забираєш зброю. От коли були виступи чорних проти вбивства Лойда, білі ходили відкрито з карабінами та автоматами (так автомати до 1960 року можна і автоматичні, а нові з таким гемором по оформленню як у нас і *******, хоч кулемет) в розгрузках набитими магазинами. А гладкоствольна зброя, то взагалі продається навіть в господарських крамницях чи при великих заправках, там власник лише має отримати не дорогу ліцензію на їх продаж (теж залежить від штату, але в більшості саме так). І такого як у нас поняття рецидивист з n ходками у них нема, перший раз порушив закон, мінімальне покарання, другий раз вже по повній, а третій раз то по максимуму, десятки років і до пожиттєвого чи смертної кари залежно від штату. Вийшов там один після другої відсідки, забрав морозиво у дитини і отримав електричний стілець. І у них покарання за злочини сумуються, довели, що обчистив 20 будинків, строк буде більше ніж пожиттєве, а нас максимум 6 років. Такого майже ніде нема, в мордорі теж, тому всі злочинці кацапи, грузини, вірмени,... пруть до нас. А про корупцію в судах там не чули, поліція там теж гнила (людський фактор), але не в таких масштабах.
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04.10.2022 12:50 Ответить
Сергей Олежко 912d90d4

"а нас максимум 6 років"
Знову тупа брехня?

Про "барбєкб" та відношення в Штатах до поліції - взагалі рота прикрий, "вЯлікій знавець".

А краще - біжи до братів по "розуму", в чебурнет, вішай там свою локшину, та не смерди в оточуючий світ, бо тут точно є люди, які не раз і не два були в Штатах і знають віднощення більшості населення до поліції.
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04.10.2022 13:39 Ответить
З хамами не спілкуюсь. Манера спілкування не поліцейського, а мусора .
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04.10.2022 13:48 Ответить
Сергей Олежко 912d90d4

О, знову виліз пеольський "сідєлєц"? Чому не в Україні, жінка чи дитина?
Нещасття, ти в Штатах хоч раз було?
Там поліцію як раз поважабть, не поважають - тільки люмпени і то певного походження.

"В Великобританії за 50 років поліцейські вбили менше людей ніж в США за рік"
Та невже, прямо у 50? Звідкіля така інформація?
Може ти просто звичайний троль?
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04.10.2022 13:32 Ответить
Жив, як і в Британії. Візьми статистику і порахуй, і жебраків холуїв нема.
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04.10.2022 13:38 Ответить
Сергей Олежко 912d90d4

"Жив, як і в Британії."
Не помітно, що жив саме у Штатах, або сліпий і дурний. Про Британію нічого не говорю, бо там не жив. А написати можна все що завгодно, я на "Лізі" в свій час зіткнувся з двома тролями, один стверджував, що він власник невеличкого готеля у Португалії - виявилось, що вбогий з якогось підмАцковного Мухосранська, Другий був начальником віддіу у НАСА - насправді черговій расєйський трольок з ленінградської обл. паРашки.

А от чому ні однієї відповіді ні на будь-яке інше моє питання? Типова поведінка тролів - зїджати з теми.
Стверджуюсь у думці, що таки трольок-звичайний і не дуже розумний.
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04.10.2022 13:49 Ответить
Написав адміну, бо немає бажання з таким як ти мати справу, хамство і жодних аргументів.
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04.10.2022 14:00 Ответить
З хамами не спілкуюся.
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04.10.2022 14:02 Ответить
Да страшное горе, странно что экипаж из 2 человек обычно сейчас 3.
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04.10.2022 09:26 Ответить
На війні сьогодні справи в наших йдуть добре ,то на тобі інші біди від якогось бидла загинула молода поліцейська ,на Київщині негідник збив насмерть двох дітей ,отже найсуворіше покараня коли під час війни всяка мерзота вбиває людей.
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03.10.2022 21:57 Ответить
С.У.М.
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03.10.2022 22:03 Ответить
В Киеве, при входе в мирное метро, хлопцы(полиция) стоят с автоматами,как на передовой.А здесь, звонок о нарушителе и... .Земля пухом.
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03.10.2022 22:12 Ответить
Не ожидали что пид@р может быть с оружием...
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03.10.2022 22:14 Ответить
Який дебіл пише заголовок..геть мізки пересохли.
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03.10.2022 22:18 Ответить
RlP...Що з підаром?
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03.10.2022 22:18 Ответить
Втік
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03.10.2022 23:11 Ответить
Не здивуюсь, що цей бандит й збоченець "заляже на дно" і не знайдуть його.
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03.10.2022 23:45 Ответить
Нащі поліцейські це не американські копи - ті одразу пристрілюють на місті потвору як що бачать зброю.
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04.10.2022 00:28 Ответить
У них вигідніше для поліцейського вбити ніж затримати. Затримав пиши бумаги, доводь в суді, а так дають час на відпочинок, по бажанню дають психолога. Недавно людина застрягла в авто, двері заклинило. Подзвонив до поліції, щоб допомогли вибратися. Ті приїхали. Вийти з авто, руки на капот. Той показував, що не виходить, показував пальцями сердечко - типу любов. Та його в притул з двох боків розстріляли по магазину, а з третього, вибили вікно і шокером, ще мертвий трясся. Допомогли. "Святі люди."
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04.10.2022 03:51 Ответить
Фільмів мабуть надивились. У Америці суд це не наш суд, поліцейського за навмисне вбивство можуть на пожиттєве засадити, як що у підозрюваного не знайдуть зброю або злочиного наміру.
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04.10.2022 04:35 Ответить
От у фільмах саме це і не показують, ліплять образ героя, бо система розвалиться, а в Британії копи навіть пістолета не мають. В тебе ля-ля, а в мене факти. https://repost.uz/ispugalis-panichki тут і відео
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04.10.2022 05:06 Ответить
Що не показують, відкрий YouTube і подивись що американські копи роблять як що у людини зброя коли зупиняють автівку, потім можеш і ля ля зробити.
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04.10.2022 17:46 Ответить
В Україні це дуже небезпечно, а раптом виявиться, що збоченець депутат чи його помічник, прокурор або СБУшник. Потім самого (саму) по судах затягають.
П'яний полковник СБУ погрожував патрульним автоматом - відео
28 липня, 11:14

Полковника Євгена Бєлікова доставили у відділення поліції (Фото:Колаж НВ)

На Дніпропетровщині затримали полковника Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях Євгена Бєлікова, який погрожував зброєю співробітникам поліції.

Про це розповів у себе у Telegram-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Як видно на оприлюдненому в соцмережах відео, маючи очевидні ознаки алкогольного сп'яніння, Бєліков відмовився виконати вимоги патрульних, погрожуючи застосувати проти них зброю.
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04.10.2022 08:09 Ответить
А ось і відео:
https://youtu.be/nNXB7TKzxcs
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04.10.2022 08:12 Ответить
Як що б пристрелили цю тварину то ніхто особливо б не горював.
Бачив відео, схоже ватний сбушник, треба було його застрелити.
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04.10.2022 17:42 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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04.10.2022 00:42 Ответить
Ексгібіціоніст зі зброєю, якось дивно.
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04.10.2022 10:38 Ответить
І я про це, щось не сходиться. Очевидці склали фоторобот, а поліція каже, що то не він. Забагато дивного.
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04.10.2022 13:26 Ответить
Досі не зловили.
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04.10.2022 11:00 Ответить
 
 