В результате стрельбы в Черновцах погибла 22-летняя патрульная Таисия Татарин. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
3 октября в Черновцах во время исполнения служебных обязанностей погибла 22-летняя патрульная младшая лейтенантка полиции Таисия Татарин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Патрульной полиции.
В сообщении отмечается: "Сегодня утром она надела форму, получила оружие и пошла защищать спокойствие родного города. К сожалению, эта смена стала последней сменой в ее жизни…"
Экипаж Таисии Татарин и Александра Гуцула прибыл на вызов о развращении несовершеннолетних. Заявительница сообщила, что возле школы неизвестный мужчина показывает половые органы детям. Патрульные разыскали гражданина, оказалось, что мужчина имел с собой оружие и внезапно произвел ряд выстрелов по инспекторам. Полицейская получила смертельное огнестрельное ранение, ее напарника госпитализировали, пока ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Таисия пришла в ряды патрульной полиции в августе 2020 года, чтобы служить и защищать. В памяти всех, кто ее знал и работал вместе с ней, Таисия навсегда останется принципиальной и отзывчивой коллегой, верно и самоотверженно служившей Родине и украинскому народу.
Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам Таисии. Это невосполнимая потеря для всей нашей полицейской семьи".
Пожалуйста, подождите...
Воно ***** живе не треба...
А що тут забув польський "сідєлєц"? Чому не в Україні, жінка чи дитина?
Доречі, про Лісника нічього не знаю, а от що Сашко Білий був ну зовсім не ангел точно знаю, хоча деякі його вчинки повністтю підтримував. Якщо б він себе не надто агресивно та зухвало поводив (як завжди), то і зараз був би живим.
співчуття рідним
того ушльопка посадити на таке довічне, щоб він смерті просив.
ви, ті хто так говорив винуваті в смерті кожного поліцейського
не буде вам прощення.....
потвори...
людизлочинці спокійно посилають їх на...й. Бачив якось відео, як порушник вдарив у обличчя британську поліцейську, яка хотіла його затримати (доволі огрядну тітку), і без проблем почимчикував далі.
А щодо США, то там ставлення до поліції дуже позитивне у більшості законослухняного населення.
Звісно, це не стосується кримінальних районів, негритянських гетто і намаханих на всю голову ліваків, таких як "БЛМ". Ті взагалі пропонують розпустити всю поліцію. Яскравого прикладу Детройту їм, очевидно, мало.
У нормальних законослухняних людей відношення нормальне.
Бандити і лівацьке лайно ясно що прагне щоб копів не було. Але я думаю що це правильно, коли поліцейський має право стріляти одразу якщо відчуває найменшу загрозу для свого життя. Я не розумію, на хіба у наших копів вимагають уміння бігать кроси, це просто ******* неадекватно. На хіба кудись бігти, якщо можна просто прострелити сраку утікачу і хай побігає з кулею в сраці? А у нас як і при совку за 1 стріляний патрон спочатку заставлять відписувати три мільйона бумажок, а потім ще й з роботи вигонять бо бачте стрільнув в сина кума прокурвора. А то шо той син тільки що збив насмерть людину на перехресті або стріляв першим по людям, то нікого не ***...
"а нас максимум 6 років"
Знову тупа брехня?
Про "барбєкб" та відношення в Штатах до поліції - взагалі рота прикрий, "вЯлікій знавець".
А краще - біжи до братів по "розуму", в чебурнет, вішай там свою локшину, та не смерди в оточуючий світ, бо тут точно є люди, які не раз і не два були в Штатах і знають віднощення більшості населення до поліції.
О, знову виліз пеольський "сідєлєц"? Чому не в Україні, жінка чи дитина?
Нещасття, ти в Штатах хоч раз було?
Там поліцію як раз поважабть, не поважають - тільки люмпени і то певного походження.
"В Великобританії за 50 років поліцейські вбили менше людей ніж в США за рік"
Та невже, прямо у 50? Звідкіля така інформація?
Може ти просто звичайний троль?
"Жив, як і в Британії."
Не помітно, що жив саме у Штатах, або сліпий і дурний. Про Британію нічого не говорю, бо там не жив. А написати можна все що завгодно, я на "Лізі" в свій час зіткнувся з двома тролями, один стверджував, що він власник невеличкого готеля у Португалії - виявилось, що вбогий з якогось підмАцковного Мухосранська, Другий був начальником віддіу у НАСА - насправді черговій расєйський трольок з ленінградської обл. паРашки.
А от чому ні однієї відповіді ні на будь-яке інше моє питання? Типова поведінка тролів - зїджати з теми.
Стверджуюсь у думці, що таки трольок-звичайний і не дуже розумний.
П'яний полковник СБУ погрожував патрульним автоматом - відео
28 липня, 11:14
Полковника Євгена Бєлікова доставили у відділення поліції (Фото:Колаж НВ)
На Дніпропетровщині затримали полковника Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях Євгена Бєлікова, який погрожував зброєю співробітникам поліції.
Про це розповів у себе у Telegram-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Як видно на оприлюдненому в соцмережах відео, маючи очевидні ознаки алкогольного сп'яніння, Бєліков відмовився виконати вимоги патрульних, погрожуючи застосувати проти них зброю.
https://youtu.be/nNXB7TKzxcs
Бачив відео, схоже ватний сбушник, треба було його застрелити.
Вічна пам'ять...