РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16034 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
26 685 58
беспилотник (2095) война (46795) Иран (1557) Минобороны (8236) Одесса (7379)

ВСУ приземлили российский ударный беспилотник иранского производства "Mohajer-6" во время атаки на Одессу, - Минобороны. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы ВСУ приземлили российский ударный беспилотник иранского производства "Mohajer-6".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Министерство обороны Украины.

ВСУ приземлили российский ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6 во время атаки на Одессу, - Минобороны 01

"Недавно в ответ на ноту МИД Украины посол Ирана заявил, что его страна не поставляла дроны в Россию. Вот иранский беспилотник "Qods Mohajer-6", который несколько дней назад был запущен для координации атаки на Одессу", – говорится в сообщении.

Также читайте: Решаем проблему иранских беспилотников, - Резников
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
Ще одні НАС ТАМ НЕТ
показать весь комментарий
03.10.2022 21:46
+31
приземліть його на посла ірану
показать весь комментарий
03.10.2022 21:46
+27
жаль шо посла выслали... могли б носом натыкать, как кота шкодливого...
показать весь комментарий
03.10.2022 21:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
забув чалму намотати..от і гепнувся
показать весь комментарий
03.10.2022 21:45 Ответить
Так він начебто не гепнувся. А йог саме посадили. Чи то я не так поняв?
показать весь комментарий
03.10.2022 21:47 Ответить
у воду плюхнувся, у чорне море.
показать весь комментарий
03.10.2022 21:52 Ответить
декілька днів тому було відео як катер його буксирує...тому майже цілий
показать весь комментарий
03.10.2022 22:04 Ответить
Саме так!

"

24 сентября, 11:29

Зенитчики «Юга» первыми в Украине сбили иранский дрон Mohajer-6
показать весь комментарий
04.10.2022 00:15 Ответить
Наші його на воду приземлили
показать весь комментарий
03.10.2022 22:05 Ответить
тоді б було приводнили
показать весь комментарий
03.10.2022 22:46 Ответить
Іранським терористам вірити-себе не поважати...
показать весь комментарий
03.10.2022 21:46 Ответить
приземліть його на посла ірану
показать весь комментарий
03.10.2022 21:46 Ответить
разом з бомбою....
показать весь комментарий
04.10.2022 01:32 Ответить
Ще одні НАС ТАМ НЕТ
показать весь комментарий
03.10.2022 21:46 Ответить
Іран такі ж мерзотні брехуни як й рашисти.
показать весь комментарий
03.10.2022 23:42 Ответить
жаль шо посла выслали... могли б носом натыкать, как кота шкодливого...
показать весь комментарий
03.10.2022 21:47 Ответить
Іранський Лавров з банним рушником на голові скаже що такий літаючий мопед можна купити в будь якому воєнторзі.
показать весь комментарий
03.10.2022 21:47 Ответить
Ну вже би бздонули щось накшталт - ну постачали, ну раніше, контракти, думали те-се....Нє, ніхрена, це НЕ МИ!!!
показать весь комментарий
03.10.2022 21:48 Ответить
Я так понимаю американским и европейским спецам персидская беспилотная техника уже не интересна) Иранцы так и не смогли повторить западные образцы дронов.
показать весь комментарий
03.10.2022 21:48 Ответить
А може він летів , щоб знищити пам'ятник катькі-шалаві ? Думати потрібно , перед тим як знищувати .
показать весь комментарий
03.10.2022 21:48 Ответить
А біля катьки якраз студентики-медики рота роззявили, ага?
показать весь комментарий
03.10.2022 21:51 Ответить
іранські, мається на увазі
показать весь комментарий
03.10.2022 21:52 Ответить
Студентиків-шаровиків - нахер с пляжу....отуди, на історичну, там зараз саме жареним кєбабом запахло
показать весь комментарий
03.10.2022 21:49 Ответить
Похоже ПВО "Titan" уже работает
показать весь комментарий
03.10.2022 21:50 Ответить
хорошая штука SKY CTRL.
показать весь комментарий
03.10.2022 21:50 Ответить
От тепер взяти цей літачок і скинути його на іранськие посольство.
А шо? Вони ж не постачали, а значить, літачка нема і не буде ніякої шкоди.
показать весь комментарий
03.10.2022 21:50 Ответить
Це не той, що у воду гепнувся?
Якщо ні, так це вже другий: справжня вдача.
показать весь комментарий
03.10.2022 21:50 Ответить
Я так розумію, що тепер вони пачками будуть приземлятися.
показать весь комментарий
03.10.2022 21:50 Ответить
Правильно розумієш.
З цією моделлю так має бути, тільки потрібно, щоб відповідна "пушка" була в потрібному місці.
показать весь комментарий
04.10.2022 01:35 Ответить
Цікаво як приземлили-перехопили управління? Видимих пошкоджень не видно на фото.
показать весь комментарий
03.10.2022 21:54 Ответить
В другом месте смотрел, там фоток больше было, там у него у винта одна лопасть сломана. Но видно, что не разбит вдребезги, значит не упал, а сел сел сам, значит и без одной лопасти может лететь. Ну и да, получается, что управление перехватили, если сам сел. Недавно такой(или Шахид, но у них возможно начинка похожая) тоже целым затрофеили и возможно изучили как их взламывать.

П.С. На донпресс видел фотки.
показать весь комментарий
04.10.2022 00:05 Ответить
Так, була новина що нарешті нам доставили придбані (доволі дорогі і рідкісні) системи для перехоплення управління дронами (радіус установок 10 км). Ще з червня просували цю тему, але буквально от в останні дні вересня тіки отримали. Так що - маємо, тепер таких випадків буде більше.
показать весь комментарий
04.10.2022 10:04 Ответить
Спиртом и рисом хоть промыли, когда его достали? Нам он вполне может пригодится, управлять им не будет особых проблем.

Надеюсь, что иранцы не стерли маркировки на чипах, да и их можно считать тем же рентгеном. Под ноль все компоненты взять, притом сделать основной упор на оптику и механику (подшипники и многое другое), так как скорее всего они западного производства, но даже если китайские, то надавить на эти китайские фирмы санкциями, а на западные с многоступенчатым запретом, чтобы их компоненты даже через 3-4 руки прошли и не попали в иран или на россию.
показать весь комментарий
03.10.2022 21:54 Ответить
Все так,але як з К,Марксом і 300% ми....
показать весь комментарий
03.10.2022 22:04 Ответить
Поясніть мені приземлили це означає що він цілий і ним можна користуватись?
показать весь комментарий
03.10.2022 21:57 Ответить
Цілий, чи майже цілий.
Перехватили сигнали керування ним.
На рахунок користуватися - не факт.
Потрібно керування своє зробити, або використовувати таке як у них(в такому разі кацапи можуть перехватити його назад легко). Своє керування робити може бути не вигідно для 1-2шт. Тут можу помилятися.
показать весь комментарий
04.10.2022 01:39 Ответить
Ну может и мы теперь сможем делать нечто подобное.... Хотя нет, у турков купим.
показать весь комментарий
03.10.2022 21:57 Ответить
У нас до війни робили багато бпла кращого рівня тільки то були штучні екземпляри. Іранська залізяка не дуже цікава буде нашим спеціалістам. Хіба в плані боротьби з ними чи перехвату.
показать весь комментарий
03.10.2022 22:04 Ответить
Что в нем хорошего?
Все из компонентов двойного назначения (санкции)
Значит никаких технологий особых

Сам упал в море

А если это другой значит и перехватить просто
показать весь комментарий
03.10.2022 22:04 Ответить
Теперь нужно для иранских студентов включить в обязательную программу историю о том как их главный муфтия сношается с крупным и мелким рогатым скотом, обманывает Аллаха и врет всему миру.
показать весь комментарий
03.10.2022 22:00 Ответить
Летить кацап такий, на Одесу, на Київ аж слиною брижче, а тут куяк - на екрані темрява і напис: путін ***** та слава Україні
показать весь комментарий
03.10.2022 22:00 Ответить
Простіше - на екрані все добре,
але джойстік "чомусь приклинив" та літачок полетів в іншому напрямку.
показать весь комментарий
04.10.2022 01:41 Ответить
Так розумію з допису, що це не дрон-камікадзе,а дрон-розвідник.
показать весь комментарий
03.10.2022 22:01 Ответить
Это ударный дрон аналог Байрактара
показать весь комментарий
03.10.2022 22:09 Ответить
Ударно-розвідувальний. На кшалт Байрактара
показать весь комментарий
03.10.2022 22:10 Ответить
О'о-о! Это есть маленький игрушка!! Вундерваффе!
Да, вундерваффе у меня на работе работает.
показать весь комментарий
03.10.2022 22:01 Ответить
Теперь Иран хоть обосрется довазывая что он не получил за сотни своих беспилотников от РФ ядерное оружие или технологии. Все равно никто не поверит.
показать весь комментарий
03.10.2022 22:08 Ответить
Наші хлопці молодці - перехопили управління іранського безпілотника
і успішно приземлили , супер 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
показать весь комментарий
03.10.2022 22:09 Ответить
1
показать весь комментарий
03.10.2022 22:17 Ответить
Иран снова будет нагло врать?!
показать весь комментарий
03.10.2022 22:18 Ответить
Красавчики, надіюсь перси своє таки отримають.
показать весь комментарий
03.10.2022 22:21 Ответить
Думаю, іранського посла він би поздужав підняти ! А потім відправити його в іран, на скільки зв"язку вистачить...
показать весь комментарий
03.10.2022 22:26 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2022 22:36 Ответить
Да не верьте этим персам. Они мрази хуже чем кацапы.
показать весь комментарий
03.10.2022 22:44 Ответить
Ничего себе... это как же наши умудрились приземлить новейший иранский беспилотник... похоже кое-кто поделился таки нужным оборудованием.
показать весь комментарий
03.10.2022 22:55 Ответить
Таки підібрали ключик..
Красавчіки!
показать весь комментарий
03.10.2022 23:07 Ответить
приземлили як? цілого, чи по шматках?
показать весь комментарий
04.10.2022 00:38 Ответить
Цілого. По шматках - то іншим словом називають.
показать весь комментарий
04.10.2022 01:43 Ответить
Теперь его надо перепрограмировать и отправить в Иран прямо на завод.
показать весь комментарий
04.10.2022 06:48 Ответить
Далеко куцому до зайця...
показать весь комментарий
04.10.2022 17:54 Ответить
 
 