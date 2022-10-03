Пять защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции, получили ордена "Золотая Звезда" и звание Героя Украины. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Во время визита в Турцию руководитель Офиса Президента Андрей Ермак по поручению президента Владимира Зеленского вручил ордена "Золотая Звезда" пяти военнослужащим - защитникам Мариуполя и "Азовстали", которым присвоено звание Героя Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент отметил высшей государственной наградой командира отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" Дениса Прокопенко (позывной Редис), его заместителя Святослава Паламаря, и. о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского (позывной Волына), старшего офицера "Азова" Олега Хоменко и командира 12-й бригады НГУ Дениса Шлегу.
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Курва ***** **** ，йому фоточки нада *****? Істота ***** і Зеленський ГАНДОН якщо не звільняє цього покидька
А Азовці дійсно герої - про це будуть писати книги та вивчати в школах
але зараз не про це.
зірка героя - скільки це совіцьке лайно буде ще псувати урочисті моменти...
вже ж давно є рішення і владі його повідомили = ЗОЛОТИЙ ХРЕСТ.
наведіть, *****, лад у питанні державних нагород щоб у нас стало як в америці - одні й ті ж нагороди віками а не при кодному новому президентові нові брязкальця.
НЕЙТРАЛЬНІСТЬ ОН У МАСКА - НЕХАЙ УБИВАЮТЬ УКРАЇНЦІВ А Я БУДУ НЕЙТРАЛЬНИМ.
за нейтральність не винагороджують.
Вот интересно было бы изобрести машину, которая могла бы читать мысли, чтобы узнать, что думал Ермак, когда вручал ордена нашим Героям.
Фу фу