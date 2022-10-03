Пять защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции, получили ордена "Золотая Звезда" и звание Героя Украины. ФОТО

Во время визита в Турцию руководитель Офиса Президента Андрей Ермак по поручению президента Владимира Зеленского вручил ордена "Золотая Звезда" пяти военнослужащим - защитникам Мариуполя и "Азовстали", которым присвоено звание Героя Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент отметил высшей государственной наградой командира отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" Дениса Прокопенко (позывной Редис), его заместителя Святослава Паламаря, и. о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского (позывной Волына), старшего офицера "Азова" Олега Хоменко и командира 12-й бригады НГУ Дениса Шлегу.







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