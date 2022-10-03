РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15885 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
13 745 125
война (46795) Герой_Украины (397) Мариуполь (5562) Азовсталь (355) Ермак Андрей (1186)

Пять защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции, получили ордена "Золотая Звезда" и звание Героя Украины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Во время визита в Турцию руководитель Офиса Президента Андрей Ермак по поручению президента Владимира Зеленского вручил ордена "Золотая Звезда" пяти военнослужащим - защитникам Мариуполя и "Азовстали", которым присвоено звание Героя Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Пять защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции, получили ордена Золотая Звезда и звание Героя Украины 01

Президент отметил высшей государственной наградой командира отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" Дениса Прокопенко (позывной Редис), его заместителя Святослава Паламаря, и. о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского (позывной Волына), старшего офицера "Азова" Олега Хоменко и командира 12-й бригады НГУ Дениса Шлегу.

Пять защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции, получили ордена Золотая Звезда и звание Героя Украины 02
Пять защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции, получили ордена Золотая Звезда и звание Героя Украины 03
Пять защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции, получили ордена Золотая Звезда и звание Героя Украины 04

Смотрите также: Находящиеся в Турции защитники Мариуполя встретились с родными. ФОТОрепортаж

Пять защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в Турции, получили ордена Золотая Звезда и звание Героя Украины 05
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+48
***, один фсбшник зіпсував всі фото
показать весь комментарий
03.10.2022 22:03
+34
Завхоз ордена раздает...
показать весь комментарий
03.10.2022 22:05
+26
Я ору **** хто такий Єрмак ******* стид ***** !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Курва ***** **** ，йому фоточки нада *****? Істота ***** і Зеленський ГАНДОН якщо не звільняє цього покидька
А Азовці дійсно герої - про це будуть писати книги та вивчати в школах
показать весь комментарий
03.10.2022 22:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Лиман, Донецкая область, украинский БТР-80 81-й аэромобильной бригады устраивает засаду на российскую БМП, которая пытается продвинуться на север по Вулице Петропавловской в направлении Дробышева.

https://twitter.com/i/status/1576673479469895680
показать весь комментарий
03.10.2022 22:17 Ответить
Я ору **** хто такий Єрмак ******* стид ***** !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Курва ***** **** ，йому фоточки нада *****? Істота ***** і Зеленський ГАНДОН якщо не звільняє цього покидька
А Азовці дійсно герої - про це будуть писати книги та вивчати в школах
показать весь комментарий
03.10.2022 22:17 Ответить
у дермака з'явилися свої заручники
показать весь комментарий
03.10.2022 22:22 Ответить
хлопці могли наполягти відмовитися отримувати з рук сволоти а хоча б з рук президента-ідіота.

але зараз не про це.

зірка героя - скільки це совіцьке лайно буде ще псувати урочисті моменти...

вже ж давно є рішення і владі його повідомили = ЗОЛОТИЙ ХРЕСТ.

наведіть, *****, лад у питанні державних нагород щоб у нас стало як в америці - одні й ті ж нагороди віками а не при кодному новому президентові нові брязкальця.
показать весь комментарий
03.10.2022 22:22 Ответить
Зірка більш нейтральна, погодьтесь.
показать весь комментарий
04.10.2022 05:35 Ответить
менш за все в характеристиці найвищої нагороди держави хотілося бачити слово НЕЙТРАЛЬНІСТЬ.

НЕЙТРАЛЬНІСТЬ ОН У МАСКА - НЕХАЙ УБИВАЮТЬ УКРАЇНЦІВ А Я БУДУ НЕЙТРАЛЬНИМ.

за нейтральність не винагороджують.
показать весь комментарий
04.10.2022 10:04 Ответить
Щось воно не так, коли найвищі нагороди вручає ворожий агент!
показать весь комментарий
03.10.2022 22:22 Ответить
Доволі вже. Нагороди не від завхоза і не від зеленої влади. Нагороди від держави Україна. Просто завхоз їх передає власникам. Може й не хоче, але мусить.
показать весь комментарий
03.10.2022 22:24 Ответить
А також по твоєму ,і прибиральниця могла б вручити,це було б краще ,чим цей Зедерьмак.
показать весь комментарий
03.10.2022 22:40 Ответить
Єрмак замість прєпіздєнта вже нагороди видає? Зєля побоявся, що можуть в пику плюнути?
показать весь комментарий
03.10.2022 22:25 Ответить
Гидко бачити цього солітера поруч із Героями.
показать весь комментарий
03.10.2022 22:27 Ответить
Це також спецоперація, вбивання в голови думки, що воно причетне до кола визволителів України.
показать весь комментарий
03.10.2022 22:32 Ответить
то він же потім головним спасітєлєм всього світу стане..
показать весь комментарий
03.10.2022 22:42 Ответить
И Ермаку никто в рожу не плюнул?
показать весь комментарий
03.10.2022 22:29 Ответить
А почему Елдак награды выдаёт, он там самый опытный боевой чёрт, с колчаковских фронтов?
показать весь комментарий
03.10.2022 22:31 Ответить
Та ні,Дерьмак,це потвора гірше від Шмарклі.
показать весь комментарий
03.10.2022 22:44 Ответить
Так я не зрозумів Редіс і Волина отримали вже другу зірку чи це їм віддали тільки першу? Зеленський вже їм присвоював героя десь в квітні якщо не помиляюсь.
показать весь комментарий
03.10.2022 23:02 Ответить
Заслужені нагороди! Але як же,напевно, бридко отримувати їх з рук цього єрмака...
показать весь комментарий
03.10.2022 23:16 Ответить
Хлопці звичайно заслужили великих похвал, і звичайно було б добре , щоб ці медалі вручали теж достойні люди , але маємо те, що маємо.
показать весь комментарий
03.10.2022 23:52 Ответить
Удивительно, что Зеленский не догадался отправить Безуглую вручать ордена.
показать весь комментарий
04.10.2022 00:12 Ответить
Тот человек, по вине которого возможно был разминирован Чонгар и как следствие окружен Мариуполь, вручает ордена тем, кто попал в это окружение и чудом остался жив.
Вот интересно было бы изобрести машину, которая могла бы читать мысли, чтобы узнать, что думал Ермак, когда вручал ордена нашим Героям.
показать весь комментарий
04.10.2022 00:18 Ответить
Не возможно , а факт , все задокументировало! А была надежда , что они расскажут всю поднаготную ,кодла гульванившего в Гуте , Буковеле ,вместо подготовке к обороне
показать весь комментарий
04.10.2022 03:18 Ответить
Ден, в'їби його
показать весь комментарий
04.10.2022 00:34 Ответить
Героям Слава! Нарешті азовці отримують хоча б крихту тієї уваги, яку заслуговують давно! А багато з них до сьогодні не дожили... Ось задовго до сьогодення, коли майже всі про них мовчали... https://tv-park.ua/category/azov/
показать весь комментарий
04.10.2022 02:34 Ответить
Ще єрмаку руку тиснуть.
Фу фу
показать весь комментарий
04.10.2022 08:31 Ответить
Страница 2 из 2
 
 