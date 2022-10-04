2 315 2
Рашисты ночью нанесли ракетный удар по Краматорску. Есть раненые. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на 4 октября российские оккупационные войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Краматорский городской голова Александр Гончаренко.
"Ночной ракетный удар по Краматорску, снова частный сектор. Уже известно о двух раненых", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повреждены дома и школа.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Томас Андерсон 15842d2c
показать весь комментарий04.10.2022 08:54 Ответить Мне нравится 0
Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий04.10.2022 09:32 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...