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Рашисты ночью нанесли ракетный удар по Краматорску. Есть раненые. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В ночь на 4 октября российские оккупационные войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Краматорский городской голова Александр Гончаренко.

Рашисты ночью нанесли ракетный удар по Краматорску. Есть раненые 01

"Ночной ракетный удар по Краматорску, снова частный сектор. Уже известно о двух раненых", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску

Отмечается, что повреждены дома и школа.


Рашисты ночью нанесли ракетный удар по Краматорску. Есть раненые 02
Рашисты ночью нанесли ракетный удар по Краматорску. Есть раненые 03
Рашисты ночью нанесли ракетный удар по Краматорску. Есть раненые 04
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не взірвалося, чи що?
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04.10.2022 08:54 Ответить
Какие твари, обстреливают "свои" территории.
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04.10.2022 09:32 Ответить
 
 