Рашисты ночью нанесли ракетный удар по Краматорску. Есть раненые. ФОТОрепортаж

В ночь на 4 октября российские оккупационные войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Краматорский городской голова Александр Гончаренко.

"Ночной ракетный удар по Краматорску, снова частный сектор. Уже известно о двух раненых", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску

Отмечается, что повреждены дома и школа.







