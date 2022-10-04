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Враг продолжает обстреливать приграничья Сумщины. Повреждено фермерское хозяйство, - Госпогранслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вчера, 3 октября, под огнем российскойй ствольной артиллерии оказалась Великописаревская громада Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"В течение дня на территории громады разорвалось около десятка вражеских снарядов. Оккупанты вели огонь со стороны российского населенного пункта Козинка. В результате обстрелов повреждено фермерское хозяйство одного из населенных пунктов громады. К счастью, обошлось без жертв среди людей", - говорится в сообщении.

Враг продолжает обстреливать приграничья Сумщины. Повреждено фермерское хозяйство, - Госпогранслужба 01

Также отмечается, что составляющие Сил обороны продолжают защищать Украину от российских захватчиков.

Также смотрите: Враг продолжает обстреливать приграничье Сумщины, - Госпогранслужба. ФОТО
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